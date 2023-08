No pintaba bien el verano para Alejandro Francés tras su recta final de la pasada temporada con el Real Zaragoza, con una salida que se mantenía como opción latente después de que en la renovación en el verano de 2022 se hablara ya de esa posibilidad con el club si no se lograba el ascenso y llegaba una buena oferta por el jugador. Sin embargo, el canterano le ha dado la vuelta a la tortilla y los dos partidos iniciales han arrojado a un Francés titular y consolidado, firme en su aportación defensiva, repitiendo la mejor versión de su pareja con Jair y hasta anotando el gol de la victoria ante el Valladolid. El defensa zaragozano, qué duda cabe, ha cambiado el guion.

Ese plan al acabar la temporada pasada mostraba que había sido el tercer central de la plantilla, lejos con 1.892 de los minutos ligueros de Lluís López (2.674) y Jair (3.115), y que en la segunda vuelta había sido solo titular en 10 de los 21 partidos, señalado en varias ocasiones por Escribá, quizá de forma injusta, sobre todo tras la derrota ante el Alavés.

La lista de la sub-21

Francés, tras dos cursos de imparable y continuada progresión y siendo fijo para Iván Martínez y para JIM, había dado la peor versión después de esa brillante irrupción en el Zaragoza, debutando con Víctor Fernández en la 19-20 y después siendo ya jugador del primer equipo desde la temporada siguiente, lo que le descabalgó de la fase final del Europeo sub-21, aunque estuvo cerca de reengancharse en junio y Denia, presente por cierto en La Romareda el viernes y con una próxima lista de convocados para los duelos ante Malta y Escocia del 8 y el 11 de septiembre, lo descartó a última hora en una cita en Georgia y Rumanía en la que la selección se colgó la plata.

Con Jair Amador y Lluís López renovados en este 2023 y de plena confianza para Escribá, con el adiós del casi inédito Jairo Quinteros y la apuesta del club por completar la zaga con un central de nivel, con el deseado y conseguido Mouriño para esa función, cedido por el Atlético, a Francés, que sufrió además una contractura en el stage de Pinatar que le dejó más de una semana al margen, no le pintaban bien las cosas.

La mejor versión

Sin embargo, Escribá le dio la confianza ante el Villarreal B tras su buen trabajo en la pretemporada y le mantuvo en el puesto ante el Valladolid. Francés ha dado la vuelta a las tornas por el momento y sobre todo ha recuperado su mejor nivel, olvidado en demasía en los últimos tiempos.

No se descartan en su entorno movimientos en esta recta final del mercado, si bien otras fuentes dan por segura su continuidad toda vez que los tanteos que ha habido por el canterano no se acercaban a posibilidades factibles de ser aceptadas por el Real Zaragoza

Desde este lunes restan 12 días para que el 1 de septiembre cierre el mercado de fichajes y el defensa, que apuntaba a protagonista de esta ventana estival por una salida en la que el Real Zaragoza iba a mantener una posición de no vender salvo una oferta convincente que tuviera el claro deseo del jugador en salir, no lo ha sido. No se descartan en su entorno movimientos en esta recta final del mercado, si bien otras fuentes dan por segura su continuidad toda vez que los tanteos que ha habido por el canterano no se acercaban a posibilidades factibles de ser aceptadas por el Real Zaragoza.

El defensa ha tenido el interés de clubs españoles y del extranjero, evaluando hasta la posibilidad de una cesión con opción de compra obligatoria, pero ninguna se ha consolidado en una oferta en firme y en todo caso todas han estado alejadas de lo vivido en la temporada 21-22.

Pieza codiciada

Entonces, Francés, titular fijo en la sub-21 y de excelso rendimiento en el Zaragoza, era una pieza codiciada en el mercado, por su juventud (cumplió en agosto 21 años) y el Sevilla, con tanteos más que serios de 4 millones, rechazados por el Zaragoza, el Villarreal, el Celta o la Real Sociedad lo tenían en su punto de mira. La nueva propiedad hizo el esfuerzo en su renovación y el jugador aceptó quedarse teniendo todos en mente que si no había un ascenso su salida estaría sobre la mesa y que el club, en lo posible, le facilitaría la misma siempre que fuera una buena oferta. Sin embargo, su gris curso pasado convirtió en muy diferente ese escenario para que este verano y, por el momento, su nombre no haya saltado al primer plano como la salida de un jugador fundamental que se podía dar en esta ventana de fichajes.