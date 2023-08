Son solo dos partidos, pero el Real Zaragoza ya ha firmado su mejor inicio de temporada en esta larga etapa en Segunda División con dos triunfos consecutivos. Una de las principales razones por las que lo ha conseguido es porque ha logrado no encajar ningún gol en los 180 minutos que se han disputado, rentabilizando así al máximo las tres dianas que ha materializado.

La fortaleza defensiva fue ya una de las señas de identidad del Real Zaragoza de Fran Escribá el pasado curso, acabando la temporada con la media más baja de goles encajados en la última década. El conjunto aragonés recibió 39 tantos en las 42 jornadas de Liga, una media de 0,9 por partido. Cifras que prácticamente son idénticas con los dos entrenadores que tuvo el equipo: con Juan Carlos Carcedo encajó 13 goles en 15 jornadas (0,87 de media) y con Escribá, 26 en 27 duelos (0,96). Su problema con el gol, sumó 40 al cabo del curso, fue lo que le impidió sacar más rédito a esos buenos números atrás.

Con el técnico valenciano en el banquillo el equipo aragonés consiguió dejar la puerta a cero en diez de los 27 partidos disputados. No encajó ningún gol en Albacete (0-0), contra el Huesca (3-0), el Mirandés (0-0), la Ponferradina (0-0), en Andorra (0-1), contra el Burgos (0-0), en Lugo (0-0), frente al Leganés (3-0), el Granada (1-0) y el Cartagena (2-0).

Diez partidos sin recibir gol, que se saldaron con cinco triunfos y cinco empates. Es decir, 20 puntos de los 30 que se pusieron en juego, el 66%. El comienzo del nuevo curso no ha podido ser mejor para el Real Zaragoza, que todavía no ha sacado ningún balón del fondo de su portería y ha acertado en tres ocasiones en la contraria, lo que le ha permitido ganar los dos encuentros disputados frente al Villarreal B (2-0) y al Valladolid (1-0), sumar seis puntos y situarse líder de Segunda.

Los números que demuestran su buen hacer defensivo no terminan ahí. En los dos partidos disputados, el Real Zaragoza todavía no ha concedido ningún córner a sus rivales y, en ambos encuentros, LaLiga ha contabilizado once remates del rival. Cristian Álvarez acumula 7 rechaces y 3 paradas según las estadísticas oficiales. El argentino ha salvado al menos un par de goles hasta el momento, mientras que el larguero impidió que Iván Sánchez empatara para el Valladolid el pasado viernes.

Desde su llegada en noviembre de 2022, Fran Escribá acumula por tanto doce porterías a cero que le han permitido sumar 26 puntos de 36 posibles. La gran mayoría de ellas se han producido en La Romareda. La temporada pasada fueron siete de las diez y en la actual han sido las dos jornadas disputadas. Circunstancia que ha permitido al Real Zaragoza, por fin, hacerse fuerte en casa, donde no pierde desde febrero y ha sumado 22 de los últimos 30 puntos que se han puesto en juego.

Las mejoras

Así, el técnico ha conseguido dar continuidad a la fortaleza defensiva que fue capaz de construir el curso pasado y que fue clave para que el Real Zaragoza remontara el vuelo, aunque finalmente se quedara muy lejos de los puestos de arriba. Escribá mantiene al mismo portero, Cristian Álvarez, y la misma defensa, además de una estructura similar del equipo. De momento, el técnico ha repetido alineación en las dos jornadas y en ambas el armazón defensivo es el mismo que el del curso pasado, Cristian en la portería, Gámez y Nieto en los laterales y Jair y Francés en el centro de la defensa.

En el medio, aunque ha cambiado el 4-4-2 por el rombo, se mantiene el inagotable Francho Serrano y cuenta con piezas nuevas como Marc Aguado con una disciplina táctica que permite al equipo aumentar y mejorar el muro de contención. Además, el técnico cuenta ahora con más recambios de garantías en todas las posiciones. Atrás han llegado Lecoeuche y Mouriño, todavía inéditos.

Otra de las grandes diferencias con respecto a la temporada pasada es la capacidad anotadora del equipo, no solo porque los delanteros que han llegado acumularon goles en el último curso, sino sobre todo porque hay más jugadores con llegada y capacidad rematadora como se ha visto hasta ahora. Maikel Mesa, Francho y Francés han sido los anotadores en las dos primeras jornadas. El Real Zaragoza ha hecho pleno de victorias sin que todavía se hayan estrenado sus delanteros.

Con esta perspectiva, mantener la fortaleza atrás que ya ha instaurado Escribá se ha revelado como el punto de partida perfecto sobre el que edificar una plantilla y un equipo más sólidos, con más variantes y, en definitiva, con más opciones de tener éxito. De momento, con solo dos partidos disputados el Real Zaragoza ha comenzado mejor que nunca, pleno de victorias y líder de Segunda División. Y todo empieza por atrás.