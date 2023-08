Seis puntos de seis posibles y líderes. No se puede empezar mejor.

La verdad es que es genial empezar de esta forma. Lo teníamos en mente, obviamente, por la ilusión de todos los que estamos en este grupo y la verdad es que ha salido a las mil maravillas. Empezar con dos partidos en casa, ganando y en uno de ellos a un rival de peso en la categoría hace que te ilusione y te motive para seguir así.

Se ve mucha ilusión en las celebraciones.

Tanto el vestuario como el staff técnico estamos todos muy ilusionados. Al final si no tienes ilusión y no le metes ganas no sirve de mucho. De la mejor manera que podemos hacer una buena campaña e ilusionar también a los aficionados es así, transmitiendo nuestra propia ilusión y nuestras ganas.

¿Hay una mayor comunión con la grada?

Sí, ya conocemos lo que es el club, cómo son los fans, que rápidamente todos los años tienen la ilusión de estar ahí. Hemos querido aportar más allá de un simple saludo cuando ganas tratando de buscar esa comunión y esa unión con ellos y trasladarlo después de cada partido. Obviamente si ganas es más fácil, pero cuando no salgan tan bien las cosas si los tenemos ahí y tenemos esa unión con la afición, pues creo que será más sencillo para que nos ayuden y nosotros también estemos ahí dando la cara.

¿A ustedes también se les ha pegado el ‘moverse, maños, moverse’?

Sí, porque al final es una canción que se te mete en la cabeza e incluso estás en tu casa y estás con el ‘moverse, maños, moverse’, no se te va. Es muy pegadiza y creo que está bien tenerlo de referente para lo que viene de temporada que es muy ilusionante.

"Hemos querido aportar más allá de un simple saludo cuando ganas tratando de buscar esa comunión y esa unión con ellos y trasladarlo después de cada partido"

¿Una de las claves de este buen inicio ha sido no encajar ningún gol?

Al final una de las claves de esta categoría es mantener el máximo número posible de porterías a cero, ser un bloque sólido y fuerte. Luego con lo que tenemos en ataque, con la calidad que tiene la gente que ha venido, que tiene muchísimo gol, tenemos que aprovechar esa faceta. Nosotros en defensa nos hemos caracterizado por ser un equipo sólido, que siempre se ha mostrado firme, que ha encajado muy poco. Hay que seguir en esa línea porque tenemos gente en ataque que nos va a dar goles y nosotros tenemos que seguir fuertes y tratar de no encajar.

Como dice, ya era una seña de identidad del curso pasado. ¿Es algo en lo que incide mucho Escribá?

El míster quiere que seamos un grupo fuerte, un bloque sólido que encaje lo menos posible o no encaje porque arriba tenemos gente de mucha calidad, en el centro del campo gente que nos aporta muchísimo también y, obviamente, cuanto menos encajes pues siempre vas a tener mínimo un punto. Hay que seguir en esa línea.

¿En ese sentido, qué importancia tiene el haber mantenido el bloque defensivo?

Al final somos un grupo que ya nos conocemos de años atrás, que nos ha ido bien. Nos ha costado más a nivel de clasificaciones pero el grupo defensivo, tanto los que estamos jugando más como los que lo hacen menos, siempre damos la cara y hay que seguir así. Tratar de ser un bloque duro, un equipo al que cueste meterle gol y crecer a partir de ahí.

Solo hay un central nuevo, Mouriño, que aún no ha debutado. ¿Cómo lo está viendo?

No le conozco más allá de los entrenamientos que lleva con nosotros. Se le ve un chaval con mucha presión, muy agresivo, nos puede aportar mucho. También viene a aprender, a aportar su granito de arena y todo lo que nosotros podamos ayudarle a él y él a nosotros bienvenido será.

¿Para el defensa cambia algo jugar en rombo como lo está haciendo el equipo?

Tenemos más soluciones a la hora de sacar el balón pero con la gente que tenemos en el medio del campo una vez que la cogen hacen el trabajo más fácil para nosotros. Yo estoy a gusto con los dos sistemas porque, al final, siempre que lo tengas bien trabajado y la gente esté preparada te da igual un sistema u otro. Lo importante es eso, que esté trabajado y que todo el equipo tenga muy claro a lo que quieres jugar. Un sistema u otro depende de lo preparado que esté el equipo para sumirlo.

"Creo que hay más opciones. En un momento dado si el míster tiene que mirar al banquillo tiene muchas variantes, más extremos, gente que te juega dentro, fuera, gente que busca más el espacio y gente que la quiere más al pie. ¿Mejor o peor plantilla? No sé decirle, pero sí es cierto que tenemos más variedad y eso al final te puede dar más en un partido"

Uno de esos mediocentros que les facilita el trabajo es Marc Aguado.

Ya lo conocíamos de años anteriores aunque no había estado en el primer equipo como ahora. Tiene mucho temple, mucha calidad, nos da una salida muy buena y muy limpia y aporta muchísimo. Encima tiene un margen de crecimiento muy grande, así que esperemos que siga en la línea que lleva estos dos partidos porque es bueno para él y para el club.

¿Tienen la sensación de contar con mejor plantilla?

Creo que hay más opciones. En un momento dado si el míster tiene que mirar al banquillo tiene muchas variantes, más extremos, gente que te juega dentro, fuera, gente que busca más el espacio y gente que la quiere más al pie. Creo que es muy importante tener variedad en un equipo y nosotros la tenemos. ¿Mejor o peor? No sé decirle, pero sí es cierto que tenemos más variedad y eso al final te puede dar más en un partido.

Los delanteros aún no han marcado pero sí lo ha hecho la segunda línea y la defensa.

Eso es muy importante. Sean defensas, medios o delanteros, sumar y aportar al equipo es muy importante. Aunque sea mínima la cifra, aunque marques uno o dos estás aportando al equipo. Luego normalmente son los delanteros los que se encargan de hacer los goles, igual que los defensas de intentar evitarlos, y ya llegará. Es cuestión de tiempo que marquen porque tenemos gente en ataque que va a hacer goles, lo llevan en la sangre y llegará su momento. Ellos están preparados para ello y nosotros también para apoyarles.

Ha comenzado como terminó, como titular. ¿Se considera un fijo en el once?

Estoy contento, obviamente, porque terminé jugando y empiezo jugando y eso es una alegría como profesional porque es lo que queremos todos. ¿Sentirme fijo? No porque una vez que lo haces al final pierdes el sitio porque te desconcentras y bajas el nivel. La clave es estar siempre con las orejas bien tiesas porque hay gente con mucha calidad que viene apretando y en cuanto te descuidas están ahí y luego recuperar el sitio es complicado. Más esta temporada que tenemos gente que viene apretando. Hay que estar siempre alerta. Intentaré estar dentro lo máximo posible porque es bueno para mí e intentaré que sea bueno para el equipo.

¿Hay mucha competencia este año?

Sí, hay mucha competencia. Por eso creo que nadie podemos bajar los brazos, ningún jugador puede pensar que tiene el puesto asegurado porque se equivocaría. De hecho, creo que no es así. En el fútbol empiezas jugando pero puede no terminar igual, da muchas vueltas y la competición es muy larga. Habrá minutos para todos, obviamente no los mismos para todos, pero sí habrá posibilidades para todos y hay que estar preparados.

"¿Sentirme fijo? No porque una vez que lo haces al final pierdes el sitio porque te desconcentras y bajas el nivel. La clave es estar siempre con las orejas bien tiesas porque hay gente con mucha calidad que viene apretando y en cuanto te descuidas están ahí y luego recuperar el sitio es complicado"

Ahora cuenta con la confianza de Escribá pero ha tenido la de todos los técnicos que han pasado por el Zaragoza.

La verdad es que he tenido la oportunidad de entrar en sus planes y eso me hace estar muy contento. Espero seguir contando para el míster. Seguiré trabajando para que cuente conmigo y estar siempre preparado.

Hace unos mese renovó hasta 2025. ¿Satisfecho de poder seguir más tiempo en el equipo?

Muy contento porque al final me siento uno más del club, me identifico con el club, la afición, Zaragoza y lo que significa. Qué voy a decir, estoy muy, muy, muy a gusto en el club, con cómo me tratan, mi hija pequeña nación aquí, así que estoy muy bien aquí. Tengo mucha ilusión por lo que puede venir. Con los pies en el suelo, esto es muy largo y realmente aún no hemos hecho nada, pero tengo una ilusión tremenda por llegar lo más alto con el club y expectante por seguir en esta línea y ver qué pasa.

"Me siento uno más del club, me identifico con el club, la afición, Zaragoza y lo que significa. Qué voy a decir, estoy muy, muy, muy a gusto en el club, con cómo me tratan, mi hija pequeña nación aquí, así que estoy muy bien aquí. Tengo mucha ilusión por lo que puede venir"

El Real Zaragoza es el equipo en el que más tiempo seguido ha estado en su carrera. ¿Ha encontrado su sitio?

Diría que sí. Es verdad que es donde más tiempo llevo, me siento muy a gusto, creo que la gente está también a gusto conmigo y al final se trata de eso, cuando te encuentras bien en un sitio para qué valorar otras cosas. Al final hay que encontrar una estabilidad, los futbolistas también necesitamos una estabilidad emocional, familiar, profesional, porque si no también es muy complicado rendir a buen nivel.

Es uno de los capitanes, ¿qué significa?

Es responsabilidad. Por llevar un escudo, por tratar de enseñar y aconsejar lo máximo en el grupo, sobre todo a los más jóvenes, que sepan lo que es el club y lo que significa para todo Aragón. Estoy muy contento y orgulloso por ser uno de los capitanes. Ojalá sea algo grande esta temporada porque significaría mucho para mí y siendo uno de los capitanes sería aún algo más bonito.

¿Sienten que esta temporada es diferente?

Hacemos lo posible porque así sea. Obviamente la gente que ha llegado a nosotros también nos ilusiona. Creo que tenemos que tener esa ilusión para seguir creciendo, partido a partido y viendo hasta dónde llegamos y hasta dónde llega el equipo.

¿En el vestuario se habla de ascenso?

En pretemporada no es que lo hables diariamente pero sí se ha comentado y el equipo sabe muy bien lo que tiene que hacer, quedan 40 jornadas que son una barbaridad. Habrá de todo, porque habrá momentos de bajón, en los que tengas menos presencia en los partidos y ahí será donde tengamos que arrimar todos el hombro. Ahora es muy bonito y muy fácil todo pero vendrán momentos en que no estemos igual y ahí tendremos que dar el callo para ver dónde queremos estar realmente.

"En pretemporada no es que lo hables diariamente pero sí se ha comentado y el equipo sabe muy bien lo que tiene que hacer, quedan 40 jornadas que son una barbaridad. Habrá de todo, porque habrá momentos de bajón, en los que tengas menos presencia en los partidos y ahí será donde tengamos que arrimar todos el hombro"

¿Sueña con el ascenso y con jugar en Primera con el Zaragoza?

Sí, sí, es un sueño que tengo desde el primer día que llegué y que no me lo va a quitar nadie. Los sueños tenemos que tenerlos cada uno de los que estamos ahí. Yo voy a ir a muerte a por ello y ojalá lo logremos y sea una realidad.

Desde fuera se ve al Zaragoza como uno de los equipos que más y mejor ha acudido al mercado. ¿Cómo ven desde dentro los fichajes?

Creo que son todo incorporaciones muy positivas, que nos reforzarán muchísimo. Con Manu ahora mismo a muerte, muy contentos por su llegada porque seguramente nos va a aportar muchísimo. Esa es la línea, al final somos todos una piña, un grupo, hay una unión bestial y ese es el camino a seguir para que esto vaya para adelante.

¿Es clave también haber podido empezar la temporada con el equipo casi hecho?

Sí, eso es muy importante. Cuando está entrando y saliendo gente es más complicado hacer grupo, saber a lo que vas a jugar. Lo primordial es tener el grupo cuanto antes hecho y se ha logrado. Creo que han trabajado muy bien en ese sentido. Al final también se va notando en el grupo y ahí estamos trabajando todos los días para llegar al fin de semana a tope, en este caso en Tenerife.

Será un duelo de líderes.

Un partido difícil, pero intentaremos sacar los tres puntos para seguir la línea positiva de sumar que llevamos hasta ahora.