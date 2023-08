"Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", escribió Borja Iglesias en sus redes sociales tras el anuncio de la continuidad de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol. El delantero del Betis, que militó en el Real Zaragoza cedido por el Celta en la 17-18, es uno de los jugadores más queridos por la afición blanquilla y el jugador siempre ha reconocido su vínculo con el conjunto aragonés, donde anotó 22 goles en un curso.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) 25 de agosto de 2023 Borja Iglesias ha sido internacional en dos ocasiones y debutó con la camiseta de la selección ante Suiza en La romareda el 24 de septiembre pasado. "Estoy flipando". El exzaragocista, delantero del Real Betis, no necesitó escribir mucho más para describir sus sensaciones tras escuchar la comparecencia de Luis Rubiales en la que rechazó dimitir tras la polémica surgida en la final del mundial femenino con Jenni Hermoso, a la que el mandatario señala públicamente. El atacante verdiblanco, que hace días mandaba su apoyo a Jenni Hermoso, añadió después en Twitter que "como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera". Mientras, acabó clamando "por un fútbol más justo, humano y decente"