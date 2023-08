Distintas reacciones del fútbol aragonés a la decisión de Luis Rubiales de no presentar su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. La indignación de Teresa Rey, capitana del Zaragoza CFF, contrasta con el silencio de la Federación Aragonesa, que prefiere no hacer declaraciones al respecto. Su presidente Óscar Fle ha estado presente en la asamblea celebrada en Madrid en la que Rubiales ha expuesto su decisión de seguir en el cargo, pero la institución guarda silencio de momento.

Al contrario que Teresa Rey, capitana del Zaragoza CFF, de Segunda RFEF. La aragonesa carga contra Rubiales. "Su discurso me parece bochornoso, vergonzoso y decepcionante. Este señor no tiene vergüenza ni la conoce y me siento decepcionada. Todos los problemas que han ocurrido anteriormente se están viendo reflejados ahora. Pensaba que iba a dar un paso atrás, pero ha sido lo contrario. Estamos en un momento muy difícil y la RFEF no nos representa a ningún español ni a ninguna española".

Rey lamenta que la actitud de Rubiales haya ensombrecido el logro. "Es triste ser campeonas del mundo y que se vea en un segundo plano por culpa de actitudes del mayor representante de la RFEF. Es una mancha para el fútbol español, especialmente para el femenino. Parece que hemos dado pasos hacia atrás. Se debería de hablar de que somos campeonas del mundo y, por culpa de estas acciones, esto no está pasando".

Para Rey, "Rubiales está desviando los problemas hacia otro lado. Tiene a sus amigos cerca, que es lo que le importa. Esperamos que esto llegue a las vías necesarias para que este señor no siga en este puesto porque no nos representa. Ni tiene vergüenza ni la conoce" y añade, en este sentido, que "demuestra con sus actos que piensa que no va a haber consecuencias. Cree que no ha hecho nada, o eso es lo que transmite. Ese es el problema, que no es consciente de lo que ha hecho y quiere desviar el tema y transmitir que la culpable es Jenni. Creo que tiene que saber lo que ha hecho y atenerse a las consecuencias que conlleva. Deberían sustituirlo".

"España está del lado de Jenni. Van a ser unos días de mucha tensión, pero creo que se llegará a una situación mejor de la que estamos porque debe haber consecuencias", concluye la jugadora.

Mapi León: "No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jennifer Hermoso"

Su club, el Zaragoza CFF, lamentó "profundamente" el "claro posicionamiento de Óscar Fle en favor del presidente de la RFEF". El club condena que Fle "asistió a la asamblea y no pidió lo que la sociedad española y aragonesa a la que representa en el fútbol reclama: su dimisión".

Otra aragonesa, la internacional absoluta Mapi León, eligió las redes sociales para expresar su indignación. “No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jennifer Hermoso”, apuntó la defensa zaragozana del Barça, una de las futbolistas que se negó a jugar con la selección por sus desavenencias con el cuerpo técnico.

La reacción de Fran Escribá

Por su parte, el entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, había opinado a primera hora de la mañana sobre la actitud de Rubiales en la entrega de medallas del Mundial de Fútbol Femenino, que ha calificado de "absolutamente lamentable" y que ensombreció el triunfo de la selección española. El Real Zaragoza ya anunció el jueves su decisión de no acudir a la asamblea convocada por la Federación Española.

En primer lugar, ha dado la enhorabuena a la selección por un Mundial "extraordinario" y por una medalla de oro que fue "un orgullo y una alegría enorme, una satisfacción".

Y sobre "lo demás", ha insistido que fue "lamentable" según su opinión personal, puesto que ha reconocido que no ha hablado con el club de este asunto y que ni siquiera sabía que el Real Zaragoza no iba a acudir a la asamblea extraordinaria de la RFEF.

"No se puede permitir lo que pasó", ha insistido Escribá, quien ha lamentado que está actitud, "absolutamente fuera de lugar", "ensombreció algo tan bonito como este logro".

La SD Huesca condena los hechos

La SD Huesca ha publicado este viernes un comunicado, tras la celebración de la Asamblea de la RFEF, en el que condena los hechos que protagonizó en el Mundial femenino el presidente de la federación, Luis Rubiales, actos que el club oscense considera "un incumplimiento total" de las funciones que implica su cargo.

"Desde la SD Huesca solo concebimos el fútbol como un escenario de total respeto para todos aquellos que lo componemos. Por ello, tras la celebración este viernes de la asamblea extraordinaria de la RFEF, la SD Huesca quiere mostrar su condena y rechazo por los hechos acaecidos en la final del Mundial femenino", apuntan en su comunicado.

En primer lugar, en el escrito se reitera la felicitación del club a la selección española femenina por la gran gesta conseguida al proclamarse campeonas del mundo, algo de lo que en la SD Huesca están "tremendamente orgullosos" como parte del fútbol español "al que ellas tan bien representaron" y a las que les reiteran su "admiración y aplauso". Y después, condenan la actitud mostrada durante la celebración del título por parte del presidente de la RFEF, que en el club consideran "impropia del máximo representante de una institución así, que engloba a tantísimos profesionales, hacia los que demostró una falta de respeto".

"Para nuestro club, comportamientos así suponen una enorme falta de profesionalidad y un incumplimiento total, tanto de las funciones que implica su cargo como las que se esperan de alguien que es parte activa del fútbol que entre todos estamos construyendo. El de la igualdad y el respeto", concluye el comunicado.

Reacción del PSOE

En el apartado político, el Grupo Socialista, que había solicitado que las Cortes de Aragón manifiestaran su posición favorable a que la Real Federación Aragonesa de Fútbol y, en su nombre y representación, su Presidente, solicitaran la dimisión inmediata de Luis Rubiales como Presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la asamblea general extraordinaria, pide que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que traslade al Ministro de Cultura y Deporte la posición de estas Cortes, para su remisión al Consejo Superior de Deporte, "para que actúen de manera contundente y apliquen el protocolo de acoso de la Federación y de la Ley del Deporte de modo que la conducta del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol no quede impune".

Podemos, por su parte, expresa su "máxima repulsa al discurso y actitud de Rubiales", así como "al aplauso de Óscar Fle" y anuncia "medidas parlamentarias". El diputado Andoni Corrales pide la dimisión de Fle por aplaudir el discurso de Rubiales. "Seguiremos firmes contra peor machismo retrógrado al que representan", expone.