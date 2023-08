Pasó de la cantera del Amistad a la Real Sociedad y no llegó a jugar en el Zaragoza, pero no deja de ser bonito medirse al equipo de su tierra, ¿no?

Por supuesto. Para mí siempre será especial medirme al Zaragoza, soy de allí, me he criado en esa ciudad y le tengo un cariño especial a ese equipo.

¿Por qué en 2015 su decisión fue tan drástica de marcharse a la Real Sociedad?

El Zaragoza siempre tocaba la puerta del Amistad, que es un club ejemplar y que cuida muy bien a los jugadores y al que siempre estaré agradecido, ya que por ellos estoy donde estoy. Había muchos futbolistas que dieron el salto al Zaragoza entonces, pero en mi caso la Real Sociedad apostó muy fuerte por mí entonces y yo me decanté por eso, fue una cuestión de elección.

¿No hubo dudas?

No, de verdad que no. Vi que ese era el paso, que era lo que quería y me decanté por la Real Sociedad tras valorarlo con la familia.

"Sabemos cómo trabaja el Zaragoza, que están muy replegaditos y que buscan bien los espacios con sus dos delanteros y trataremos de tener cuidado con esas bazas"

¿Cómo ve el partido? Los dos equipos han empezado muy bien la Liga, los que más, ya que son colíderes.

El Zaragoza es un equipo con gran potencial y seguro que va a estar arriba. Para nosotros es un partido importante, hemos empezado bien y la idea es continuar en esa línea, saliendo con las máximas ganas posibles para poder regalarle a nuestra afición los tres puntos, lo que queremos hacer siempre, pero en esta ocasión con más motivo por todo lo que ha pasado aquí con los incendios. Sabemos cómo trabaja el Zaragoza, que están muy replegaditos y que buscan bien los espacios con sus dos delanteros y trataremos de tener cuidado con esas bazas.

¿Qué le parece el proyecto que está armando? La sensación en la ciudad es de ilusión en lo que se ha confeccionado.

Sí, sé que la sensación es esa. Sigo al Zaragoza desde siempre y en esta temporada se percibe algo especial, como una mayor ilusión. Mi familia me informa casi al día de lo que se percibe allí, sobre todo mi primo Jesusín, que es muy zaragocista.

¿Y qué le dice él?

Que hay ilusión y que cree que va a ser el año de subir, de volver a Primera. Mi familia siempre me dice que primero estoy yo y después el Zaragoza, por lo que este sábado no tendrán el corazón partido. Jesusín lo ve como lo veo yo, que hay un equipo muy fuerte. Se ve un bloque unido, que ha mantenido una estructura del año pasado y que ha hecho una decena de fichajes. El potencial es muy alto, desde luego, y no podría destacar a ningún futbolista por encima del resto, ya que hay varios de mucho nivel.

"Valera es un jugador que ha crecido mucho estos años, un extremo con unas condiciones increíbles, rápido, con un desborde buenísimo y le va a sacar mucho potencial el Zaragoza a ese jugador"

A alguno lo conoce bien.

Sobre todo a Germán Valera, con el que coincidí en el Sanse y con el que me llevo muy bien y le deseo toda la suerte del mundo. Es un jugador que ha crecido mucho estos años, es un extremo con unas condiciones increíbles, rápido, con un desborde buenísimo y le va a sacar mucho potencial el Zaragoza a ese jugador.

Francés, Francho, Iván Azón, antes Pombo, Guti, Delmás, Lasure... La puerta de la cantera está muy abierta y están triunfando en el primer equipo. ¿Los ve con un poco de envidia?

No, envidia no hay. De mi edad ahora ha vuelto Marc Aguado y lo está haciendo muy bien también, lo conozco de haber jugado con él en la selección aragonesa. Los admiro a todos por lo que hicieron, han hecho y siguen haciendo en el Zaragoza, pero yo estoy contento donde estoy y no pienso en nada más, ni tengo que hacerlo.

A menudo nivel ha regresado Marc Aguado tras sus tres años en el Andorra...

Ya se le veía desde pequeño que era un proyecto de futbolista tremendo. En el Andorra ha crecido mucho, ha acumulado partidos y experiencia y el Zaragoza le va a sacar mucho rendimiento seguro.

¿Qué sentimiento tiene usted hacia el Real Zaragoza?

Le tengo ese cariño especial, siempre he deseado que esté lo más arriba posible y quiero lo mejor para ellos, pero en este caso a partir del sábado por la noche, tras el partido.

"Era socio antes de irme a la Real Sociedad con unos amigos e íbamos a todos los partidos. Recuerdo que el jugador que más me gustaba era Willian José"

¿Tenía usted camisetas del Zaragoza de niño?

Claro, y era socio antes de irme a la Real Sociedad con unos amigos e íbamos a todos los partidos. Recuerdo que el jugador que más me gustaba era Willian José. Yo he sido del Zaragoza desde pequeño, de cuna como se suele decir.

¿La espina de volver, de jugar en el equipo de su tierra la tiene?

Es que no puedo mirar tan a larga distancia, lo que tenga que venir ya vendrá. Me centro en el presente, en hacer un buen año en el Tenerife deseando en todo momento que el Zaragoza vuelva cuanto antes donde tiene que estar.

El curso pasado estuvo cedido en el Mirandés, con una buena temporada de siete goles y cuatro asistencias y ahora repite préstamo en el Tenerife. Se trata de ir progresando para ver si la puerta de la Real Sociedad se le abre de forma ya completa, ¿no?

En la Real Sociedad hay muchísimo nivel y más en la zona de mediocampo hacia arriba, no es fácil hacerse un hueco. No he podido disfrutar demasiado de estos años tan buenos, pero voy haciendo mi carrera y estoy satisfecho, porque estoy donde yo quiero estar. Mi sueño sigue siendo triunfar en la Real Sociedad, aunque antes es ascender con el Tenerife y, en el caso de que eso no se logre, yo vuelvo allí (la opción de compra en su cesión es obligatoria si sube).

"He venido a un bloque más veterano, a un club con una masa social amplia y en un vestuario donde se conocen muy bien casi todos y hay mucho nivel. Creo que este es el sitio ideal para dar un paso definitivo en mi carrera"

El Tenerife, en todo caso y por entidad de club, es un paso adelante con respecto al Mirandés.

He cambiado de aires, he venido a un bloque más veterano, a un club con una masa social amplia y en un vestuario donde se conocen muy bien casi todos y hay mucho nivel. Creo que este es el sitio ideal para dar un paso definitivo en mi carrera.

Pocos jugadores en la categoría poseen su disparo.

Es una cualidad que siempre he tenido, sé que es mi virtud y que con esa capacidad puedo ayudar mucho al Tenerife. Siempre he tenido esa llegada en mi carrera y espero que aquí también la deje notar.

¿Qué techo se marca Roberto López en su carrera?

No es que lo tenga muy definido, pero soy ambicioso y quiero estar lo más arriba posible. Ya he debutado en Primera y el paso que quiero dar es consolidarme en la élite, es lo que cualquier jugador desde pequeño desea.

"Los dos equipos tenemos jugadores para situarnos arriba, pero esta Segunda es tan complicada que lo que te exige es ir pasito a pasito e ir cumpliendo objetivos a corto plazos"

¿Considera que Tenerife y Zaragoza son candidatos al ascenso?

En nuestro caso, yo no me atrevo a decir dónde vamos a estar a final de Liga. Los dos equipos tenemos jugadores para situarnos arriba, pero esta Segunda es tan complicada que lo que te exige es ir pasito a pasito e ir cumpliendo objetivos a corto plazos. Y los dos hemos empezado bien, que te da esa confianza y ese plus de creer en lo que estás haciendo.