Al margen de ser los dos equipos con más años consecutivos en la actual Segunda, a la que llegaron en 2013, y de haber empezado los dos con aroma de aspirantes, líderes con dos triunfos y sin conocer la derrota ni el gol en contra, el Tenerife y el Real Zaragoza coleccionan un buen número de reencuentros en este duelo del sábado (19.00 horas) en la isla. La presencia de Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva zaragocista tras su difícil salida de la entidad chicharrera, a donde llevó a jugadores como Mollejo, Lluís López o Germán Valera, ahora con la camiseta blanquilla, el retorno de Maikel Mesa a la isla tras el intento frustrado de su regreso desde el conjunto isleño o la presencia de Ángel Rodríguez, uno de los mejores goleadores del cuadro aragonés en esta etapa eterna Segunda en las filas del rival, añaden alicientes al duelo.

A principios de enero llegó Cordero al Zaragoza después de una salida del Tenerife que necesitó más de dos meses de negociación entre el ejecutivo y el club para llegar a un acuerdo para la indemnización por romper el contrato que le unía al cuadro chicharrero hasta 2025. Desde enero, el director deportivo cartagenero ha tomado las riendas del Zaragoza, aunque el acuerdo para su llegada estaba hecho desde noviembre, y ha continuado una carrera que en la estación anterior le dejó desde febrero de 2020, algo menos de tres años, en el Tenerife, donde rozó el ascenso en la 21-22 con Ramis de entrenador y una final de playoff perdida frente al Girona tras eliminar antes a Las Palmas. Así, gran parte de la plantilla actual del cuadro isleño tiene el sello de Cordero.

Las apuestas de Cordero

En aquel Tenerife de la 21-22 estaba Mollejo, también cedido por el Atlético que completó un gran año en la isla, con 43 partidos oficiales, incluida la Copa y la promoción, con 32 presencias en el once y cuatro goles. No es de extrañar que visto ese nivel y la capacidad mostrada la temporada pasada en el zaragoza hasta su lesión en febrero Cordero se plantease la continuidad de su préstamo desde el Atlético de Madrid como una prioridad máxima, compartida en la idea por Fran Escribá, que pudo cumplir.

Un año antes que llegó a Mollejo al cuadro chicharrero lo hizo Germán Valera, en la segunda vuelta de la 20-21, con 17 partidos jugados y dos goles. Cordero volvió a reclutar al futbolista para esta temporada desde el Atlético y el extremo regresa a la isla como lo hace Lluís López, que disputó la segunda vuelta de la 19-20 en el Tenerife en su primera salida del Espanyol, con una cesión que se tradujo en 9 partidos antes de su regreso al club catalán, el ascenso y romper su vínculo en el verano de 2021 para fichar por el Zaragoza. Cordero juzgó importante su renovación, en unos parámetros más bajos que los fijados en su opción de contrato, y el central catalán prorrogó hace unos meses su contrato hasta 2025.

Pero, sin duda, la vuelta más esperada en la isla por el morbo que despierta es la de Maikel Mesa, pese a que nunca ha jugado en el primer equipo del Tenerife. Lo hizo desde alevines a cadetes para regresar al CD Laguna, el equipo de su ciudad, en juveniles después de que el club chicharrero juzgase que en el centrocampista había poco potencial físico y envergadura para llegar a ser jugador profesional.

'Maikel Mesa not welcome'

Obviamente el Tenerife se equivocó y Maikel Mesa llegó a Las Palmas en 2018 para iniciar una etapa en la que se ganó la antipatía de los sectores más radicales del tinerfeñismo. Una acción besándose el escudo en un amistoso, declaraciones sacadas de contexto... El caldo de cultivo ya estaba para hacer inviable el deseado regreso al Tenerife, porque el club lo señaló como objetivo prioritario, con una buena oferta por dos años para el centrocampista canario. Con pintadas en el Heliodoro ('Maikel Mesa not welcome') y con la presión de las redes sociales, el jugador y su familia vieron que no era el momento para ese retorno y Cordero echó el resto para convencer al jugador, que ha caído de pie en La Romareda y que sin duda será protagonista antes del choque. Sin duda, si el Tenerife pudiera eliminar a un rival de la alineación zaragocista, ese sería Maikel, a la espera del recibimiento que tenga.

El exgoleador zaragocista

Canterano tinerfeñista y de debut en 2006 es Ángel Rodríguez, de San Cristóbal de la laguna, como Maikel Mesa y de salida del club isleño en 2010 para hacer una larga carrera que tras estar en el Elche y a las órdenes de Escribá incluyó, entre otros equipos, dos años en el Zaragoza, en la 15-16 y en la 16-17, con 75 partidos y 33 goles, 21 de ellos en el segundo curso, en el que unas declaraciones también sacadas de contexto le hicieron decir adiós por la puerta de atrás tras sujetar con sus goles la permanencia zaragocista aquel curso.

El Tenerife le abrió la puerta, con dos años y otro opcional, tras acabar contrato en el Mallorca y Ángel, con inviables cantos de sirena del Zaragoza, además de otros equipos, decidió volver para tratar de llevar al cuadro chicharrero de retorno a la élite, que él ya pisó con ese equipo en la 09-10.