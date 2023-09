Las últimas horas del mercado veraniego en teoría deparan tranquilidad para el Real Zaragoza, pero hay un nombre que sigue encima de la mesa y que podría alterar ese día con el mercado cerrado para el club aragonés. Ahora mismo, en la recta final del mercado, la posible salida de Alejandro Francés está con tres frentes abiertos, todos dispuestos a hacer una oferta de última hora por el canterano. El Almería, el Girona y el Barcelona B son los clubs que lo tienen en el punto de mira, los dos primeros como vía secundaria y el filial del club azulgrana como alternativa que al jugador no le seduce mucho, porque implicaría jugar en Primera RFEF y estar entre el filial y el primer equipo.

Es cierto que la impresión es que esa salida no se va a dar y que el Zaragoza podrá seguir contando con el jugador, pero desde el entorno del defensa se deja el escenario abierto a estas últimas horas. En el caso de que se diera esa salida, el Zaragoza acudiría al mercado a buscar un central que Juan Carlos Cordero ya tiene elegido.

En el Almería, Francés una de las alternativas para el fichaje de César Montes (Espanyol), que se le ha complicado al club almeriense y algo parecido sucede con la cesión del Eric García al Girona, que parecía cercana y que también ha llegado al último día de mercado sin que se abra esa vía, ya que el Barcelona no ha dado de momento el OK. Si el Girona, no firma a Eric García, Francés es de los mejor posicionados en las preferencias del club catalán. Restaría el filial azulgrana, para estar entre el primer equipo y el Barcelona B, pero no es la vía que más seduce a Alejandro, porque no le garantiza jugar en la élite como las otras dos.

El Mallorca, que tanteó esa opción por la lesión de Raíllo y con Javier Aguirre, técnico del club balear, siendo más partidario de un centar experimentado, y el Copenhague, que planteaba una cesión con opción de compra, son vías que no se van a dar en esta recta final de mercado.

El Zaragoza renovó a Francés hace un año y hasta 2025 con el pacto, no escrito, de que si no había ascenso y llegaba una oferta que el club considerara adecuada se le facilitaría la salida. Eso no se ha producido a lo largo del verano, en el que Francés ha empezado como titular fijo para Escribá, pero sí puede darse en el último día del mercado, teniendo en cuenta que la propuesta que llevaría al Zaragoza a acceder a ese traspaso debería rondar los 4 millones. Su cláusula en Segunda es de 12.