Tres victorias en tres partidos suma el Real Zaragoza, líder e imbatido en este arranque, donde, a diferencia de las anteriores temporadas, no le ha costado nada tomar vuelo en la Liga. Si en los últimos tres cursos pagó con campañas de perfil bajo sus malos comienzos, en la actual y con Fran Escribá a los mandos y Juan Carlos Cordero en los despachos la ilusión por las posibilidades del equipo de retornar a Primera tras esta larga penitencia en Segunda que cumple 11 años se ha disparado. El Eldense, nuevo rival inédito en esta eterna andadura de plata, visita este domingo (18.30 horas. LaLiga TV) una Romareda con récord de socios y con la idea de sorprender a un Zaragoza que se siente fuerte y confiado y que no quiere frenar en la carrera lanzada de este buen inicio.

Esos tres botines, las victorias ante Villarreal B y el Valladolid en casa, donde el Zaragoza no pierde desde el 11 de febrero pasado, con 10 partidos seguidos, y el pragmático triunfo en Tenerife, con más oficio que fútbol, no han llegado mostrando una gran imagen ni un juego excelso, ni siquiera han exhibido el potencial de sus delanteros, sino que se han apoyado en la seguridad como bloque y en los goles de la segunda línea y desde la estrategia para sellar esos triunfos sin que Cristian Álvarez haya tenido que recoger el balón de las redes de su portería.

Posibles cambios

Con ese inicio, con la bonanza liguera y la ilusión en torno al equipo, se prevé un muy buen ambiente en La Romareda, con la lluvia que puede acompañar el espectáculo, o al menos condicionar el estado del césped, porque tampoco Zaragoza se ha librado de la DANA que recorre en este fin de semana todos los rincones del país, aunque en teoría a la hora del partido, adelantado al domingo tras estar fijado en lunes por la petición zaragocista debido a los posibles compromisos internacionales, que al final se han reducido a dos, Iván Azón y Francés, que se marcharán mañana con la sub-21, las previsiones no vaticinan una lluvia que habrá caído antes.

Escribá ha mantenido el guion en las tres jornadas iniciales y podría hacerlo en una cuarta, con un 4-4-2 poblando la medular de centrocampistas y diseñando el ataque en rombo, pero ya en el Heliodoro y tras una discreta primera mitad se vio obligado a abrir el campo con las salidas al descanso de Bermejo y Valera. El técnico, con muchas variantes arriba, puede elegir mucho y bien, porque además el Zaragoza llega a la cita sin bajas y sin el estrés de las últimas horas de mercado, ya que Cordero trabajó con antelación y los deberes estaban hechos 10 días antes del cierre del viernes.

Las victorias siempre invitan a mantener el plan, pero ante un previsible rival que se cerrará y con el peso de llevar la iniciativa parece que Escribá retocará el once de salida, manteniendo la defensa, hasta ahora la línea más solvente, pero con algún cambio de mediocampo para arriba. Valera y Bermejo, o hasta Mollejo, tienen opciones de titularidad, para que Toni Moya salga del once y Francho pase al medio con Marc Aguado y Maikel Mesa adelante su posición y que Iván Azón, o Bakis, se caiga del equipo titular. Manu Vallejo, que no tuvo minutos en Tenerife recién arribado y que sí los tendrá en su estreno en La Romareda, no sería aún titular.

Un recién ascendido

Por ahí deben andar los tiros de este Zaragoza en la buena onda y que quiere mantener su actual estado de ilusión con el cuarto triunfo consecutivo, algo que en un inicio liguero solo ha logrado en cuatro ocasiones en toda su historia, la última en la 80-81, con Manolo Villanova y hace ahora 43 años. Para ello tendrá que superar al Eldense, que no pisaba la categoría de plata desde los años 60 y que ya ha sido capaz de asaltar el Nuevo Cartagonova de Cartagena en su debut de plata y que superó en casa al Eibar hace una semana.

Esas dos victorias le han dado un arranque tranquilo a un equipo que juega bien y que con Fernando Estévez mantiene la inercia que muchas veces llevan los recién ascendidos. Cuenta el rival con una clara base del año pasado y le ha añadido hasta 13 fichajes, algunos con buen currículum como Florin Andone, Timor, Marc Mateu Zubiaurre o el reciente de Miguel Lambrich. Solo llega con la baja por lesión de Dové y se presenta en La Romareda con dos exzaragocistas de pasado en el filial, el propio Marc Mateu y Carlos Hernández. El rival, en todo caso, es de nivel inferior al zaragocista y la única idea es mantener el vuelo.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Francho, Marc Aguado, Bermejo, Germán Valera; Maikel Mesa y Bakis.

Eldense: Vallejo, Abad, Piña, Dumic o Carlos Hernández, Poloni, Timor, Sergio Ortuño, Chapela, Mateu, Juanto Ortuño y Andone.

Arbitro: López Toca (Comité de Cantabria).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.30 horas. laLiga TV