Trata de frenar la tremenda ola de optimismo Fran Escribá que rodea a su imparable Real Zaragoza, pero cada vez le cuesta más. Al técnico valenciano, al igual que a La Romareda, le encanta lo que ve y ayer en rueda de prensa se mostró enormemente satisfecho. «Este arranque, a efectos de números y victorias, era no impensable pero sí muy difícil. Es una victoria muy buena y muy valiosa, recalcó el entrenador zaragocista.

Eso sí, reconoció el técnico que el inicio del duelo ante el Eldense no le gustó. «El principio no fue como esperamos. Nos costó mucho enlazar pases y jugadas», explicó un Escribá que reconoció que, tras el gol de Azón todo fue mucho más fácil: «Empezó todo a funcionar mejor, aunque no perfecto. Ellos tuvieron alguna ocasión, pero era mayor nuestra sensación de peligro. Al final ha estado más cerca el 3-0 que otra cosa».

El técnico alabó el encuentro de Germán Valera en su estreno com otitular. «Siempre que apareció fue peligroso. Generó las situaciones que esperábamos. Nos da mucha tranquilidad tener jugadores de esa calidad», analizó un Escribá que tuvo palabras de ánimo para Bakis. «Todo el mundo tiene claro que Sinan va a hacer goles. Yo estoy encanto con él y creo que la gente también por cómo lo han despedido en el cambio, aprecian su esfuerzo. Estoy muy tranquilo con Bakis y él debe estarlo también, Va a dar todo lo que esperamos de él».

Plantilla y Romareda

De lo que no puede ocultar su satisfacción Escribá es de lo que le gusta su plantilla. "Da tranquilidad cuando ves que los cambios mejoran al equipos. Tengo cuatro centrocampistas que me gustan, cuatro centrales...Así todas posiciones. Ahora que están cogiendo la forma tengo un problema y estoy encantado. Ahora dos se van con la selección y dos compañeros tendrán la oportunidad. La temporada es larguísima y habrá momentos para todos», analizó el entrenador zaragocista.

Para colmo, el ambiente que se vivió ayer en La Romareda dio de nuevo alas a un equipo con el que la comunión cada vez es mayor. «Esto es por ellos. Generelo me ha dicho que este ambiente lo ha visto solo en finales y ascensos. Si se desata la euforia, bienvenida sea. Será que seguimos bien. El equipo está fuerte, se siente bien y transmite buenas sensaciones. Pero el vestuario sabe que todavía no hemos conseguido nada».