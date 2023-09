Fichado en el último día del mercado por el Málaga, para jugar en Primera RFEF, categoría en la que tuvo otras posibilidades, como el Deportivo o el Murcia, y que intentó eludir para mantenerse en Segunda después de su salida del Zaragoza, Manu Molina habló este martes en su presentación con el club malagueño de su etapa de un año en el conjunto zaragocista: «En Ibiza jugué 40 partidos y estuve bien para poder firmar en Zaragoza. Allí, con el segundo míster de la temporada (Fran Escribá), él cuenta más con otros futbolistas. Siempre entrené bien y es respetable su decisión. Soy un profesional de esto y solo me queda trabajar. He estado muy bien en ambos sitios, son ambientes parecidos a los de Málaga», aseguró el centrocampista onubense, que ha firmado por dos años más otro opcional.

Manu Molina fue fijo para Carcedo en el conjunto zaragocista, ya que fue un petición expresa del entrenador riojano al haberlo dirigido en el Ibiza y contó muy poco para Escribá desde noviembre. “He entrenado con el Zaragoza casi todo el verano y estoy disponible. La Primera RFEF es mucho más cercana al fútbol profesional. Hay muy buenos equipos y hemos visto cómo se han reforzado. No bajas a Segunda B, ahora no es igual », aseveró.

«Fue un fichaje muy rápido. Hubo la posibilidad desde principio de mercado pero las situaciones se han dado así. Al final, surgió la opción y no me lo pensé. Lo consulté con mi familia en cinco minutos. He venido aquí a jugar muchas veces, conozco el club, estadio, afición… Sabemos lo que el Málaga representa a nivel mundial. El proyecto que se ha hecho con gente joven y veterana me ilusionó a venir», añadió el exzaragocista, que tuvo vías abiertas en México (FC Juárez) y Chipre, además de las mencionadas en Primera RFEF y que apuró la posibilidad de quedarse en Segunda, donde hubo interés del Eldense y alguna opción en el Tenerife si no hubieran fichado a Bodiger. Cuando esa última vía se cayó, Manu Molina se decidió por el Málaga.

Descarte obligado

El jugador rescindió el 19 de agosto su contrato con el Zaragoza, al que le quedaba un año, cobrando la indemnización correspondiente, y sabía desde el principio de verano que no contaba para Escribá, que no lo llevó ya al stage de Pinatar. Manu Molina fue la última de las 15 salidas de este verano del club. «Vengo con veteranía a ayudar al equipo en lo que yo pueda aportar a los jóvenes. Esa posición necesitaba esa pausa en ese sentido de conocer la categoría. Vamos a hacer un gran año, que es lo que importa», espetó.

El objetivo del Málaga solo es el ascenso, aunque como pasa en otros clubs no se habla demasiado en voz alta de él. «No me da miedo la palabra ascenso, pero no se asciende en la jornada 5 ni en la 32. Sabemos lo que es el Málaga y de dónde viene, pero poco a poco. Tenemos que llegar a mayo con opciones de estar arriba», afirmó Molina, que habló de su entrenador, Sergio Pellicer, que lo definió hace unos días como una oportunidad de mercado, aunque confesó que el refuerzo no era quizá donde lo esperaban, aunque en todo caso fue una petición expresa del técnico, que lo conocía de la época del jugador en el Valencia Mestalla y con el míster trabajando en esa cantera: “Me viene bien su estilo de fútbol con intensidad, presión y tener el balón. Eso me ayudó a venir aquí. Estoy muy contento en ese sentido».