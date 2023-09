El Real Zaragoza ha anunciado este miércoles que el número de abonados para la temporada ha llegado hasta los 28.882, un número que supone un récord histórico y que ya no aumentará más. Y no lo hará no por ganas de una afición que tiene la ilusión disparada, sino porque el club ya no puede tramitar más peticiones debido a que los huecos que todavía faltarían por llenar en La Romareda están comprometidos entre los compromisos del equipo, el porcentaje que debe estar disponible en taquilla y las entradas que se ceden a los rivales.

De esta manera, la campaña del ‘Moverse, maños, moverse’ se cierra de la mejor manera en el que se presenta un curso apasionante para los intereses de un Real Zaragoza que ha empezado la competición oficial de la mejor manera. Los cuatro partidos consecutivos ganados, con unos números prácticamente perfectos, y el extraordinario mercado de fichajes que ha completado el club ha permitido llegar a unas cifras espectaculares de una afición que siempre responde y que confía en que este sí sea el año del ansiado regreso a la élite.