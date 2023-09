El 11 de febrero cayó el Real Zaragoza por última vez en La Romareda, lo hizo con una derrota contundente y sin paliativos (1-4), solo adornada con el golazo de Bebé desde fuera del área, ante un Alavés que unos meses después firmaría el ascenso en la promoción frente al Levante. Desde entonces, y ya son casi ocho meses, el equipo de Escribá no ha vuelto a caer derrotado ante su gente, con un balance demoledor en 11 partidos, de siete victorias y cuatro empates y con tres triunfos en las tres citas disputadas en el comienzo de esta temporada. De este modo, el equipo ha sumado 25 de los últimos 33 puntos (el 75’7%) de local. Así, solo seis equipos pueden presumir de llevar más tiempo sin perder ante su público, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y cuatro conjuntos que firmaron un ascenso el curso pasado, el propio Alavés, de retorno a Primera, el Eldense, el Amorebieta y el Racing de Ferrol, que sellaron billete de plata en junio.

El Zaragoza acabó la temporada con un aumento claro de la ilusión de su gente, con cuatro victorias, contra Leganés (3-0), Granada (1-0), Racing (4-1) y Cartagena (2-0), y los empates frente a Burgos (0-0), Albacete (1-1), Las Palmas (1-1) y Tenerife (1-1), este último en la despedida de Zapater, en el partido que más afición sumó en La Romareda del curso pasado y que sirvió de germen para una efervescencia de la parroquia que aumentó con los fichajes y la conformación del actual proyecto. Ahora, el Zaragoza se ha mostrado imbatible en su feudo en este inicio de curso, superando a Villarreal B (2-0), Valladolid (1-0) y Eldense (2-0) para apuntalar su liderato en solitario y para ser el mejor equipo de la categoría en casa.

El Eldense, casi un año y medio

De los 42 equipos que configuran ahora mismo el fútbol profesional en este país, el que más tiempo lleva sin perder ante su gente es el Eldense, que no lo hace en Liga en el Pepico Amat desde el curso 21-22, cuando cayó (0-1) con el Aguilas el 17 de abril de 2022. El curso pasado no perdió en su camino hacia Segunda, aunque sí lo hizo en enero en Copa ante el Athletic, y tampoco lo ha hecho en esta campaña, aunque solo ha jugado en su feudo ante el Eibar. El Racing de Ferrol no cae en A Malata desde el 17 de diciembre pasado, cuando lo hizo con el Alcorcón, mientras que la última derrota del Alavés en Mendizorroza fue el 12 de ese mes y frente al Levante. Por su parte, el cuarto ascendido que suma más tiempo sin ganar que el Zaragoza, el Amorebieta, lo hizo por última vez el 15 de enero a manos de la Real Sociedad B.

Restarían el Atlético de Madrid, con el Wanda Metropolitano inmaculado desde que lo asaltó el Barcelona dos días después del día de Reyes, mientras que en el Reale Arena la Real Sociedad no cae desde el 5 de febrero ante el Valladolid, una semana antes de que llegara esa última derrota zaragocista ante su gente, que tiene la próxima cita con los suyos el viernes 15 de septiembre con la visita del Racing a La Romareda para alcanzar la duodécima cita sin perder en casa, una estadística vital para soñar con el deseado retorno a Primera.