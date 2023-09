Germán Valera fue, sin duda, una de las mejores noticias que deparó el encuentro del pasado domingo ante el Eldense. El desborde, la verticalidad y el descaro del extremo presidieron el ataque de un Real Zaragoza en el que el murciano debutaba como titular. “Estoy muy feliz. Me encontré muy cómodo y como si llevara mucho tiempo jugando en el equipo”, afirma el atacante, que, incluso, rozó el gol a través de una de sus jugadas favoritas: la circulación de fuera hacia dentro y el disparo con la zurda. “Quizá era mejor darle con el interior que con el empeine”, reflexiona.

Pero el partido de su estreno en el once inicial quedará marcado para siempre para Valera por la atmósfera que se vivió en una Romareda entregada en cuerpo y alma. “Es el mejor ambiente que he vivido en un campo de fútbol. Ahí abajo sientes que la afición anima y aprieta y eso te ayuda a dar un plus. Es un lujo tener una afición así en casa”.

Pero los elogios del murciano no solo se dirigen a la grada, sino también dentro de un vestuario en el que un compañero no deja de sorprenderle y eso que es el segundo año que comparte equipo con él. Se trata de Marc Aguado, un futbolista para el que Valera solo tiene palabras de elogio. “¿Si me ha sorprendido alguien? Aguado. Mira que estuvo a un nivel muy alto en el Andorra, pero aquí, observándolo también desde el banquillo, sorprende bastante cómo roba y distribuye el cabrón. Y así se lo he dicho a él”.

Así que todo son buenas noticias en torno a un Real Zaragoza en el que se ha instaurado el estado de optimismo. Sin embargo, el vestuario tiene claro que aún queda un largo trecho por recorrer. “El vestuario está muy bien y contento, pero la Liga es muy larga y cada partido es complicado, así que vamos paso a paso, con tranquilidad pero sin relajarnos. A Cartagena iremos dispuestos a dar el máximo y con mucha confianza a por los tres puntos”.

Nada enturbia el gran ambiente. Ni siquiera la gran competencia existente en la parcela ofensiva, donde Valera promete luchar por retener la titularidad. “La competencia es algo bueno y es sana. Juegue quien juegue, uno se alegra por el compañero y le anima. Cada uno debemos exigirnos al máximo si queremos jugar”, subraya el extremo, que reconoce la relevancia de gestionar bien esas conexiones con sus compañeros. “Siempre buscamos algún hueco en el calentamiento para hablar. Como con Maikel (Mesa), al que le decía que si me voy por fuera busque el pase atrás. Se trata de trabajar esas conexiones para que en el campo salga todo rodado”.

El murciano quiere más y entre sus objetivos también figura regresar a una convocatoria de la selección sub-21. “Llevaba tiempo sin competir y no he podido estar en esta lista, pero tengo el objetivo de luchar por entrar en la próxima, aunque sin obsesionarme”, apunta.