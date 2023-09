Alejandro Francés es el capitán, brazalete que estrenará este viernes en Malta, de la nueva generación de España sub-21. Entrenó con la absoluta y lidera la zaga de su Zaragoza que aún no ha encajado gol y que cuenta sus partidos por victorias. En una entrevista a EFE, admite que la temporada pasada, donde fue muchas veces suplente y el tercer central tras Jair y Lluís López, "me vino mucho mejor que la temporada que tuve todo de cara. Aprendí a apretar los dientes”, asegura un Francés que se refugió en su familia y amigos en los momentos difíciles.

Vuelve un año después (aunque estuvo en el amistoso en junio donde se decidió la lista para el Europeo sub-21), pero es uno de los veteranos ya que su primera llamada fue hace dos años. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?

Es un privilegio poder estar disponible para el seleccionador. Estoy muy contento. La primera convocatoria fue una sorpresa, no me lo esperaba; pero luego me asenté en el fútbol profesional. Santi Denia me ha dado mucha confianza y quiero transmitirla al equipo. Ahora que viene una generación nueva, intentar hacerlo lo mejor posible y llegar lo más lejos

Esta llamada no le habrá pillado tan de sorpresa…

Hemos empezado la temporada muy fuerte, llevamos cuatro victorias, y la afición y el equipo estamos muy ilusionados. Hay grandes jugadores jugando en Primera División y es muy difícil entrar en la sub-21, así que estoy muy contento de estar aquí.

Una nueva generación del 2002 que arranca este septiembre y de la que empieza como capitán. ¿Cómo se gestó esto?

Me lo comentó Santi Denia, que como llevaba mucho tiempo aquí, experiencia en un Europeo… Me toca transmitirles la máxima confianza a los compañeros y contarles en primera persona cómo se pueden sentir.

El central será titular ante Malta y Azón tiene opciones La generación de futbolistas españoles nacidos de 2002 en adelante arranca este viernes en el estadio Tony Bezzina en Malta (20.45 horas) su camino hacia el Europeo con un torneo clasificatorio que ha dominado en los últimos años y con futbolistas que ya saben lo que es jugar estos encuentros, ya que solo 13 futbolistas se estrenan en una lista sub-21. Francés será titular fijo en el eje de la zaga y Azón, tras dos años sin jugar en la ‘Rojita’ tiene posibilidades se serlo en ataque, ya que pugna por una plaza con Samuel Omorodion.



Es su primera experiencia como capitán. ¿Cómo se siente ser el líder?

Que la primera vez sea en una Sub-21 me enorgullece y lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Ser capitán es ayudar al equipo en todo lo que pueda y para eso estamos.

Hay mucho talento en esta generación. Y destaca Samuel Omorodion, por su corpulencia y estatura. ¿Cómo es defenderle en los entrenamientos?

Es un tío muy alto y muy fuerte. Nos va a venir genial para partidos que sean muy físicos poder darle el balón a él, poder llegar a la línea de fondo y poner centros, tiene un gran juego de espaldas… También tenemos a Iván Azón. Son dos grandes delanteros. Me gusta medirme a ellos porque cuanto más grandes y más fuertes más aprendo.

"Es una pena perderme el partido con el Zaragoza. Estamos en una dinámica muy buena, estaba siendo importante… es jodido. En Primera se para y no entiendo por qué no se hace en Segunda"

Otro parón internacional y el fútbol en Segunda División no para, se va a perder un partido con el Zaragoza... Habría que cambiar esto, ¿no?

Sí, es una pena. Estamos en una dinámica muy buena, estaba siendo importante… es jodido. En Primera se para y no entiendo por qué no se hace en Segunda.

"Nuestro ambiente en el vestuario es espectacular. Ahora nos viene todo de cara, pero los ascensos se marcan también cuando las cosas van mal"

Habla de lo bien que ha empezado el Zaragoza. Cuatro victorias en cuatro partidos. Por fin un poco de tranquilidad alrededor del club. Imagino que esto ayuda mucho en el vestuario.

Nuestro ambiente en el vestuario es espectacular. Ahora nos viene todo de cara, pero los ascensos se marcan también cuando las cosas van mal. Habrá momentos en los que lo pasaremos mal y es cuando más unidos tendremos que estar. El camino es seguir trabajando, ser humildes y seguro que llegan más victorias.

Usted ha vivido momentos muy difíciles en el club de su vida. ¿Cómo se gestiona esa frustración de no poder hacer más por ayudar a un equipo al que le tiene tanto cariño?

Le agradezco mucho a mi familia. Era muy joven cuando las cosas iban mal y la afición del Zaragoza es una afición muy difícil, con muchísima presión. Es muy jodido. Me apoyé mucho en mi familia, en los amigos cercanos, y ellos fueron los que me vieron mal y estaban conmigo ayudándome. Se pasa mal por esa impotencia de no poder dar más para conseguir los resultados, pero todo trabajo tiene su recompensa, seguimos unidos y pudimos salir de abajo. Somos un equipo muy unido y eso nos ayudó.

Leí un titular estos días en la prensa de Zaragoza que decía 'Francés vuelve a ser Francés'. ¿Coincide?

Es verdad que yo era un jugador regular, pero la temporada pasada, por circunstancias del equipo, con Lluís (López) y Jair (Amador) que estaban muy bien, bajé un poco. Pero me vino mucho mejor la temporada pasada que la que me vino todo de cara porque aprendí a apretar los dientes y me hizo mejor futbolista. Y esta temporada se está dando que va todo de cara y estoy muy contento.

Y encima ha arrancado con gol.

Siempre es un sueño meter gol, y más en La Romareda, como se ha dado en los dos casos. Estoy muy feliz y, mientras sigamos manteniendo la portería a cero, mejor si viene algún gol más; pero, si no, mantener la portería a cero es más importante para mí.

Lleva tatuada La Romareda en el brazo, si consigue el ascenso a Primera con su equipo desde que era pequeño quizá toca añadir algo más, ¿no?

Ascender queda todavía muy lejos. Tenemos que ir partido a partido. Si ascendemos no sé lo que puede salir, pero algo haremos (ríe).

El último día de mercado volvió a salir su nombre en rumores de traspaso. Girona, Almería… y no es la primera vez que se rumorea su salida. ¿Cómo lo vivió?

Yo quiero lo mejor para el club y para mí. Se dio la circunstancia de que era lo mejor para los dos quedarme en el Zaragoza. Este año, además, estamos muy bien. Yo aposté también por el Zaragoza. Me reuní con Juan Carlos Cordero y decidimos eso. Hubo alguna cosa por ahí, pero yo me centro en el Zaragoza y ahora con la selección.

"Ahora me enfoco en volver a ser otra vez regular. Los grandes futbolistas son los que son más regulares, los que no tiene un partido de un 8 y luego de un 4. Me pongo esa meta"

Tiene solo 21 años. Sigue creciendo como futbolista. ¿En qué se enfoca ahora?

En volver a ser otra vez regular. Los grandes futbolistas son los que son más regulares, los que no tienen un partido de un 8 y luego de un 4. Me pongo esa meta. Es verdad que en el equipo hay mucha competencia y nos va a venir muy bien para no relajarnos y seguir al frente.

¿En qué central se ha fijado más?

Sobre todo en Sergio Ramos. Para mí era mí ídolo. He visto muchos vídeos de él. Me parece un jugador extraordinario dentro y fuera del campo; un líder. Esos jugadores me encantan.