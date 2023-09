Mientras el resto del fútbol español no duda en ver la candidatura del Real Zaragoza para subir como más sólida que otros años, y no solo por el liderato en cuatro jornadas sino también por los argumentos del equipo, Fran Escribá, ya sea como pose o para rebajar la euforia, sigue apelando a la prudencia. “Tenemos mejor plantilla que el año pasado, es evidente, los demás juicios son excesivos y prematuros. Para eso trabajábamos en verano y lo hemos conseguido, aunque hay muy buenos equipos en la categoría. Creo que vamos a hacer buena temporada, pero hablar de otra cosa es equivocarnos”, espetó el entrenador, que centra sus esfuerzos en que la ilusión y la euforia que se percibe en la ciudad y en los aficionados no llegue al equipo en forma de exceso de confianza y que no quiere entrar en comparaciones con el Elche que él dirigía y que logró el ascenso en la 12-13 tras una gran primera vuelta. "Empezamos muy bien allí también, más allá de eso no hay similitudes", dijo.

Bodas de Oro en el horizonte para el Real Zaragoza “El número de abonados es extraordinario. Demuestra el apoyo que tenemos detrás. Es una maravilla y una alegría que se haya generado esa ilusión”, comenzó diciendo de los 28.882 socios que tiene el Zaragoza, el tope cifrado por el club y el récord en esta etapa en Segunda. “La forma de ver las cosas que tiene el vestuario es muy buena, el equipo es maduro, sabe lo que significa la camiseta y el escudo. Además, los capitanes se encargan de que nadie dé más importancia a lo que se ha hecho hasta ahora, porque sabemos que si bajamos un 1% nuestro nivel nos puede ganar cualquiera”, añadió. El Zaragoza, en todo caso, ha empezado la Liga con fuerza y basado en la solidez defensiva, ya que no ha encajado ningún gol en estas cuatro jornadas. “Se está destacando mucho la solvencia defensiva y eso parece que ha quitado mérito al ataque. Tenemos margen de mejora, pero el equipo en algunas fases de varios partidos ha jugado muy bien, aunque el más brillante fue el Trofeo Carlos Lapetra (contra el Millonarios) y perdimos. Tenemos nivel para jugar muy bien”, refrendó, dejando claro después el ideario que tiene el entrenador valenciano: “La idea siempre es ganar y después ganar jugando bien”. "La Segunda División debería pararse cuando hay selecciones. La solución sería meter alguna jornada más intersemanal. Eso sí, me preocupa menos que el año pasado por las soluciones que tenemos, ya que hay futbolistas que han tenido menos minutos y pueden aparecer" Ganar es lo único que ha hecho el Zaragoza en estas cuatro jornadas y ahora visita al Cartagena sin la presencia de Azón y Francés, ambos con la sub-21. "La Segunda debería pararse cuando hay selecciones. En Championship tienen 46 jornadas y paran. La solución sería meter alguna jornada más intersemanal, pero se debe parar, ya que es un perjuicio para todos. Eso sí, me preocupa menos que el año pasado por las soluciones que tenemos, ya que hay futbolistas que han tenido menos minutos y pueden aparecer, sabemos que cualquiera que pongamos nos va a rendir muy bien”, afirma Escribá, que a tiene claro cuáles serán los sustitutos de Azón y Francés, hasta ahora indiscutibles en su alineación estas cuatro jornadas. “El once lo tengo en la cabeza. Estamos abiertos a cambios de última hora o que pase algo, pero tengo claro el equipo”, añadió el técnico, siempre reacio a dar demasiadas pistas. Valera sigue al margen, pero Escribá confía en que llegue El extremo alicantino, como hizo ya el jueves, se entrenó este viernes al margen por sus molestias, aunque Escribá se muestra confiado en que llegue en condiciones al partido, si bien parece más difícil que repita en el once y Bermejo se postula como candidato en la banda diestra: "Germán Valera tiene un golpe del otro día ante el Eldense. Le hemos controlado en los entrenamientos, pero, en condiciones normales, estará disponible para el partido", afirmó el entrenador valenciano: Borge y Pau Sans trabajaron otra vez este viernes con el primer equipo y en principio viajarán ambos a Cartagena. En el caso del relevo del central es Lluís López el que por jerarquía y rendimiento el curso pasado el que tiene más opciones que Mouriño. “Son dos centrales muy fiables. A uno lo conocemos bien y sabemos que compite muy bien y Mou posee unas condiciones tremendas. Estamos muy tranquilos”, dijo, reconociendo que en el sustituto de Azón el abanico es más amplio: “Arriba tenemos polivalencia, con jugadores que se pueden adaptar como Maikel Mesa, Manu Vallejo o Mollejo, o delanteros como Sergi o Pau, que va a viajar”, espetó. No solo lo hará Pau Sans, sino que también Borge tiene todos los números para estar en la lista y completar la zona defensiva en la expedición. “A medio y largo plazo, la gestión de minutos es clave. Si con 15 partidos hay jugadores importantes que han jugado poco, puede haber algún problema. Ahora no lo hay" Al final, todas esas variantes en ataque van a hacer que el entrenador tenga que ser muy cuidadoso en la gestión de los minutos, ya que futbolistas que han llegado como Bakis, Manu Vallejo, Mollejo, Enrich o Maikel Mesa lo han hecho para tener un rol importante y todos no caben en el once, donde arriba siguen jugadores importantes del año pasado como Azón o Bermejo. “A medio y largo plazo, la gestión de minutos es clave. A corto, hay jugadores como Bermejo, que estuvo lesionado, Mollejo o Valera, que vienen de hacer una pretemporada de menos trabajo con el grupo y Manu Vallejo llegó más tarde. Si con 15 partidos hay futbolistas importantes que han jugado poco, puede haber algún problema. Ahora no lo hay. La competencia será buena para el equipo durante todo el año”, aseveró. Manu Vallejo, más en banda Sobre Manu Vallejo, el técnico aseguró que lo ve más en la banda que como punta de lanza, aunque pueda jugar en ambas posiciones. “Estamos encantados con él. Es de esos jugadores que te gustan cuando no los tienes y aún más cuando los diriges. Nos parecía muy buen futbolista y por eso ya en enero lo quisimos traer. Tiene mucha capacidad de trabajo, por lo que en banda te da esas ganas y ese sacrificio y además una mentalidad de delantero. Y con esa mentalidad también puede hacerlo muy bien de segundo punta, pero como tenemos muchas soluciones arriba vamos a partir ahora de que juegue más en banda y así está siendo en los entrenamientos”, aseveró, quitando opciones de que el gaditano sea el sustituto de Azón en Cartagena para que gane enteros la alternativa de Mollejo. "Francés está muy metido, muy centrado. Nos está dando mucho en defensa, pero también en el balón parado, porque no es muy alto, pero es muy inteligente para colocarse en el remate. La verdad es que estoy muy satisfecho con él” Te puede interesar: La opinión de Sergio Pérez Lluís López, Mouriño y la familia perfecta de Escribá No estará en el Nuevo Cartagonova Francés, de deslumbrante inicio de Liga tras una temporada pasada donde no estuvo a su mejor nivel. “Cuando un joven aparece de forma brillante se generan expectativas muy elevadas y eso puede ser hasta malo si no mantiene ese nivel máximo. Su rendimiento el año pasado fue bueno, pero no tanto como lo que tiene. Ha empezado muy centrado, muy metido, también desde pretemporada y está rindiendo fenomenal. Nos está dando mucho en defensa, pero también en el balón parado, porque no es muy alto, pero es muy inteligente para colocarse en el remate. La verdad es que estoy muy satisfecho con él”. Sobre el rival del domingo, Escribá indicó que “el Cartagena tiene muy buen equipo y menos puntos de los que merece. Es un rival muy complicado, con una plantilla excelente, pero nos miramos a nosotros. Queremos dar continuidad a lo que hacemos, ser serios atrás, equivocarnos poco y generar suficiente para marcar”