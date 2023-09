El Real Zaragoza de Escribá se ha propuesto hacer historia. Su inmaculado inicio liguero, con cuatro victorias consecutivas, le ha situado al borde de un récord que firmará si es capaz de aumentar la racha una jornada más. Porque un triunfo este domingo en Cartagonova (18.30 horas) provocaría el mejor arranque liguero en la historia del club, que se dice pronto. No hay quinto malo o, al menos, a eso se aferra un equipo aragonés al que esa victoria histórica le permitiría, además, recuperar un liderato ahora en manos del Espanyol tras la goleada endosada el pasado viernes al Levante a domicilio.

Este Zaragoza de los récords también está cerca de convertirse en el mejor de la historia en el aspecto defensivo. Aún imbatido tras las cuatro primeras jornadas, si se marcha sin encajar de Cartagena, donde el cuadro blanquillo nunca ha ganado, igualará el mejor comienzo de la historia de la entidad en este apartado y que, de momento, se remonta a la temporada 1972-73, cuando el gran Manolo Villanova echó el candado en su portería durante las cinco primeras fechas de aquel curso. De igual modo, ese quinto encuentro seguido sin recibir un gol colocaría a la escuadra de Escribá a la misma altura que aquella de la 14-15, cuando también logró encadenar cinco partidos imbatido a lo largo del ejercicio y le colocaría a un solo partido de los seis duelos seguidos que estuvo Láinez sin recoger un balón del fondo de su portería durante la 2002-2003.

Este Zaragoza decidido a hacer historia afronta, en todo caso, una prueba exigente en feudo de un equipo que viene de quitarse un gran peso de encima tras lograr, la pasada jornada, su primera victoria de la temporada en Villarreal (1-2), lo que ha reducido el caudal de las turbulentas aguas que pasaban por la localidad murciana. Víctor Sánchez del Amo, técnico local, no podrá contar con Iván Calero y Jony Rodríguez aunque recupera a Luis Muñoz. El exzaragocista Alfredo Ortuño, fijo en la delantera, apunta a ser la principal amenaza para un equipo aragonés en el que habrá cambios por obligación.

Porque la sinrazón de apartar a la Segunda División de los parones domésticos debido a los partidos de selecciones deja al Zaragoza sin dos de sus titulares. Los canteranos Francés y Azón, convocados por el seleccionador sub-21 Santi Denia, dejarán su puesto en una foto en la que llevan apareciendo desde que el balón echó a rodar tras las vacaciones. Su ausencia, en todo caso, será aprovechada por Escribá para comenzar a rotar y dar minutos a jugadores también llamados a ser importantes a lo largo del campeonato y a los que la sobresaliente dinámica del equipo ha mantenido en el banquillo. Así, Mollejo podría ser el relevo arriba de Azón para situarse como aliado más cercano a un Bakis aún sin estrenar de cara al gol. Sergi Enrich asoma como la otra alternativa en una doble punta que Escribá ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que piensa mantener.

Cambios obligados

El puesto de Francés parece destinado a Lluís López. Y eso que las condiciones de Mouriño impactan a propios y extraños, pero la gestión del vestuario del técnico, que la pasada semana elogió el comportamiento y la actitud del catalán cuando no juega, parece presidida por sus ganas de agradecer el compromiso del central con una titularidad que no ocupa desde la pasada campaña. Junto a él seguirán los intocables Gámez, Jair y Nieto en busca de alargar esa extraordinaria racha que ya alcanza los 360 minutos sin encajar un gol, algo de lo que no puede presumir ningún otro equipo de Primera y Segunda.

Con Francho y Marc Aguado intocables en la medular, las dudas alcanzan a los otros dos puestos de esa línea. Valera, tocado tras un golpe recibido ante el Eldense, se ha perdido un par de entrenamientos y está por ver si Escribá le da continuidad en la alineación o aboga por no arriesgar. En ese caso, Bermejo podría debutar como titular en un once que completaría Maikel Mesa si es que el técnico no opta por concederle a Manu Vallejo una titularidad que parece tan solo cuestión de tiempo.

Con unos u otros, el Zaragoza afronta el duelo con la moral por las nubes, el guapo subido y envuelto en un estado de optimismo que ha trasladado a una afición que lleva contando las horas que faltan para el partido desde que salió de La Romareda el pasado domingo. Allá lejos, en Cartagena, está en juego dar otro paso más por el buen camino hacia la tierra prometida.