El panorama se ha aclarado algo en Cartagena tras la primera victoria después del mal inicio, ¿no?

El comienzo nos ha costado, con esas tres derrotas iniciales que nos pesaron un poco. Ganamos por fin y lo hicimos fuera de casa, que tiene algo más de valor para el grupo. Queremos coger esa línea ascendente, pero hemos llegado mucha gente nueva, el cuerpo técnico también lo es y estamos todavía acoplándonos, intentando afinar cuanto antes, pero hay cosas que llevan su tiempo y en eso estamos. La idea es hacer un buen partido ante el Zaragoza y lograr esa segunda victoria.

¿Se dispararon los nervios en el vestuario por ese inicio? Por la comparecencia que hizo el presidente el martes pasado sí parece que en el entorno los había.

A nivel interno no existían, claro que pesan las derrotas tan seguidas, ves que el trabajo no se refleja en resultados, pero siempre fuimos conscientes de que todo lleva su tiempo y que esta categoría es larguísima. En el vestuario y también en el club ha habido tranquilidad, con la idea de seguir mejorando y sabiendo que ahora no es momento de hacer valoraciones, más adelante sí se podrán decir cosas de peso sobre el trabajo que hagamos.

¿Qué objetivo se marca el Cartagena?

Venimos de un año muy bueno, de quedarse a las puertas del playoff y la idea siempre es mejorar la temporada anterior, aunque es difícil. La ilusión la tenemos, pero con tanto cambio en el equipo lo ideal es ir poco a poco, posicionándonos y ya luego ver hasta dónde podemos llegar, sin mirar mucho más allá del presente.

¿Le ha sorprendido el arranque del Zaragoza, que llegue con pleno de victorias a Cartagena?

No me sorprende, la verdad. Ha hecho un gran proyecto con una plantilla completísima y con la continuidad del cuerpo técnico, acoplando las piezas nuevas, que son todas de primerísimo nivel. Ya en pretemporada, cuando nos enfrentamos a ellos, daban señales de lo que podía ser y por eso no me pilla de sorpresa, pero esto es muy largo y seguro que el Zaragoza será consciente de que vendrán momentos complicados. Lo que es evidente es que tienen una plantilla de primer nivel y que aspira a todo.

¿Le parece que el Zaragoza es más candidato a subir que en años anteriores?

Sí, diría que sí, por los refuerzos que ha hecho y lo que tiene, la candidatura es más sólida y creo que la gente lo percibe así, tanto en esa ciudad como en el resto de la Segunda. Además, se está generando un ambiente muy bueno, con esa ilusión después de tantos años, aunque insisto en que el camino en esta categoría es muy duro y complicado. Han empezado de la mejor manera posible, pero a ver cómo siguen.

¿Qué cree que el Zaragoza potenció más con los fichajes que hizo?

Bakis, Maikel Mesa, Toni Moya, Enrich, Marc Aguado… son gente que el año pasado ya destacaron mucho en la categoría. Se ha llevado de lo mejor que había en Segunda y lo normal es que rindan bien y además parece que han asumido rápido la idea del entrenador.

¿Con qué jugador se queda?

Marc Aguado, que viene de hacer muy buenos años en el Andorra y que responde a un perfil de jugador muy concreto, ve el fútbol muy fácil y comprende bien lo que está pasando en el partido y lo que necesita el equipo.

En el actual proyecto del Zaragoza, ¿tuvo alguna opción Juan Carlos Real de llegar este pasado mercado de verano?

No, creo que no tuve opciones. Por lo que sé solo hubo alguna conversación y ahí se quedó, no hubo una oferta concreta, al menos que yo sepa.

¿Tampoco ha habido esa posibilidad en esta etapa en Segunda del Zaragoza?

No sé decirlo con exactitud, porque a veces se habla y al jugador no le llega. Como oferta en firme creo que no y desde luego para tener al Zaragoza para decidir nunca lo tuve.

El Huesca quiso que continuara allí tras cuatro años y le hizo una oferta a la baja. ¿Qué pesó más para mirar hacia otro destino?

Tenía la sensación de que mi ciclo allí había acabado y que necesitaba cambiar de sitio e intentar crecer en otro lugar. Fueron cuatro años en esta etapa allí y es prácticamente mi segunda casa, viví un ascenso, jugué en Primera, tuve muchas cosas y normalmente cuando estás tanto tiempo en un sitio es síntoma de que has pasado una buena etapa. Quería seguir creciendo en otro sitio, pero dejando atrás un lugar en el que estuve cómodo y se me valoró, ya que hasta era del grupo de los capitanes y el año pasado trabajé con un cuerpo técnico que me dio muchísima confianza.

La temporada 20-21 en el Huesca y la mitad de la 14-15 en el Deportivo han sido sus únicos momentos en la élite en su carera. ¿Qué le ha faltado para consolidarse en la máxima categoría?

Me imagino que muchas cosas, si no te mantienes en Primera es por algo. La regularidad que he mostrado muchas veces en Segunda y que en otras no he conseguido mantener seguro que me faltó. Para estar en la élite hay que ser más regular en el juego, ofrecer más cosas, porque en Segunda te puede valer con unas cualidades y en Primera no te llega solo con eso.

¿Está de acuerdo con el cartel de jugador muy dotado técnicamente, pero demasiado frío?

Es que no sé qué entiende la gente por ser demasiado frío. Soy un jugador de equipo, trabajador como el que más, comprometido siempre, que ayudo al de al lado y, que juegue o no lo haga, trato de aportar a que el equipo funcione mejor. Eso para mí son hechos y valores. ¿Que no grito al marcar un gol o que no me enfado o no doy una patada a destiempo? Pues no lo hago. Si el aficionado desde fuera no me ve gritar o enervarme y piensa que soy frío pues es libre de ver las cosas de esa forma, aunque el respeto y el compromiso con el equipo en el que estoy para mí es lo innegociable.

Con Ziganda en el Huesca el año pasado hizo ocho goles y jugó en posiciones más adelantadas. ¿Se siente más cómodo ahí?

Siempre me he movido en la mediapunta y ahora mismo jugar en esa posición implica la necesidad de ser referente a la hora de anotar goles. No puedo quedarme solo en jugador de último pase y hay que aportar más cosas, porque el fútbol en Segunda y en general es cada vez más completo y, si no mejoras, la categoría y los jugadores que vienen te comen.

Tiene 32 años, ¿hasta cuándo se ve en el fútbol?

Todavía me pongo la fecha demasiado lejos, porque estoy bien y tengo ilusión y motivación, además de vivir con pasión esta profesión. El físico, además, no me da problemas, también porque me cuido mucho, así que ahora mismo digo que veo lejano el adiós, aunque ya veremos cuando pasen un par de años cómo lo veo entonces.