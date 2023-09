Salía Fran Escribá a la sala de prensa del Estadio de Cartagonova contento, como no puede ser de otra manera, por el quinto triunfo en cinco partidos de su Real Zaragoza, aunque con la calma y la cautela que le caracteriza.

«Me voy satisfecho por el resultado y la entrega del equipo, pero nos faltó control del juego. Sacamos un medio del campo con mucha calidad, con Toni Moya y Marc Aguado, para controlar el partido», afirmaba Escribá. «Sabíamos que, si éramos capaces de hacerlo, estábamos más cerca de ganar. La lesión de Nieto nos trastocó», explicaba el valenciano.

El entrenador blanquillo daba también mérito al encuentro del Cartagena, que ha podido haber privado a los suyos de la victoria con hasta tres remates al poste. «Es cierto que hablamos de tener más control. Ha sido un partido difícil y hay que dar mérito al Cartagena», matizaba, incidiendo en que dominar el choque era su idea incial. «Hubiese sido un partido más cómodo. Este es un campo difícil pese a que habían ganado dos equipos aquí. Va a ser una visita difícil cuando el Cartagena coja ritmo», indicaba el preparador.

La capacidad defensiva demostrada por los suyos hace que Fran Escribá dé mucha importancia al hecho de haber sabido sufrir para obtener, nuevamente, los tres puntos. «Tuvimos más control en alguna fase, pero fue un encuentro con demasiadas idas y vueltas. Ellos tuvieron ocasiones claras de gol y nosotros también. Ha sido un partido difícil y demuestra la fuerza del equipo y la madurez que tiene», aseguraba.

Encantado con Bakis

Entre las oportunidades a las que se refiere Escribá, el punta turco Sinan Bakis ha podido haberse estrenado como el goleador que se le presupone que es en varias ocasiones, estando a punto de marcar en algunas de ellas. «Estoy encantado con él y creo que ha hecho un gran encuentro. Era un partido de mucho sacrificio», manifestaba Escribá. «Pensamos en quitarle, pero lo dejamos porque lo veíamos bien. Ha generado ocasiones de peligro y no ha marcado, pero su gol llegará. Estoy satisfecho con él», confesaba el valenciano.

Santiago Mouriño ha realizado su debut en el centro de la zaga blanquilla con la ausencia de Alejandro Francés, realizando un gran partido y cortando ocasiones claves. «Lo he elegido porque es muy fuerte a nivel físico y en el juego aéreo. Sabíamos que Ortuño iba a buscar eso y que en el lado de Jair ya estábamos cubiertos», ha justificado Escribá. «Lluís López es un gran central y, aunque no le haya puesto, es una de mis debilidades. Mouriño es fuerte y rápido y pensamos que era el idóneo. No es fácil debutar en una Liga que no conoces y ha respondido fenomenalmente», ha expresado.

Finalmente, Escribá ha felicitado a los suyos por los 15 puntos en 5 partidos y a la afición por acompañarles un día más. «Queda un mundo, pero hay que darle mucha importancia. Ganar cinco de cinco es difícil en Segunda y hay que darle mérito», ha dicho. «Quiero agradecer muchísimo a la gente que ha venido hasta aquí, y que sepan que nos alegramos de que se vayan contentos», ha agregado Escribá, capitán del barco que lleva cinco victorias en cinco partidos.