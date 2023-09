Tras marcar el gol que sentenciaba el encuentro en Cartagonova, el 1-3, Víctor Mollejo celebró con demasiada efusividad su primer tanto esta temporada. El jugador manchego se llevó las manos a sus partes en un gesto que no sentó nada bien a la afición local y que puede traerle consecuencias.

LaLiga se está plantenado denunciar a Mollejo ante Competición y, si prosperara esa acusación, el zaragocista podría recibir varios partidos de sanción. La polémica actitud del futbolista en la celebración también ha provocado muchas críticas en las redes sociales

Tras el encuentro, y ya en frío, Mollejo ha pedido disculpas. "Quiero pedir perdón a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido. Es un gesto que no se corresponde con la educación que yo tengo. Me arrepiento mucho y ojalá pudiera cambiarlo. El gesto no se refería absolutamente a nadie, no era significativo", explicó el futbolista