Puede que el Real Zaragoza tenga flor, pero la suerte hay que buscarla. Y el equipo aragonés dedica buen rato a perseguir una fortuna para la que acumula méritos. En Cartagena le sonrió el azar, sí, como también lo hizo en algún partido anterior, pero rara vez la suerte se alía con el mediocre. Y el Zaragoza de esta temporada está lejos de esa vulgaridad que lució marcada a fuego en las últimas campañas.

Ganó el Zaragoza otra vez. Cinco de cinco para firmar un pleno para la historia. Es el mejor arranque liguero en toda la existencia del club, que se dice pronto. Se esfumó, eso sí, la imbatibilidad de Cristian que no alcanzó por poco los 400 minutos, pero, como bien dice Escribá, alguna vez tenía que ser. Aunque lo que cubica es una victoria que devuelve a los aragoneses a lo más alto de una tabla clasificatoria que sigue comandando con paso firme y suma autoridad. El autogol de Alcalá cuando peor estaba la cosa ayudó de lo lindo, cierto, pero no todo fueron bondades para un Zaragoza que se tuvo que reponer a la lesión con muy mala pinta de Nieto y al empate del Cartagena aprovechando la inferioridad numérica de los aragoneses. No fue todo flor, no. Ni mucho menos.

Entre el 1-.1 y el gol en propia puerta de Alcalá pasaron ocho minutos. Antes, el Zaragoza había hecho gala de su gran pegada con un tanto de Manu Vallejo, que había rozado el gol en la jugada anterior con un disparo envenenado que sacó Marc, al cuarto de hora aprovechando un gran servicio de Nieto tras un saque de esquina de pizarra. El conjunto de Escribá se adelantaba en el marcador y obligaba a Víctor Sánchez del Amo a transformar su defensa de cinco en una línea de cuatro con Verdú acostado a un lateral al que nunca se adaptó.

Pero la lesión del lateral despistó a un Zaragoza que pagó su desajuste con el empate. Manu Vallejo no pudo frenar la incursión de Jansson, el mejor de los visitantes, ni Cristian alcanzar un disparo que se estrelló en su poste izquierdo. Pero el balón acabó en la bota de Solá, que probó fortuna desde lejos para superar al meta argentino, que reaccionó tarde.

Empezaba un nuevo partido que el Zaragoza, ya con Lecoeuche en el campo, afrontó dispuesto a recuperarse cuanto antes de un bofetón que escoció de lo lindo. El Cartagena, crecido, trataba de explotar la desorientación de su oponente para adueñarse del partido. Pintaban mal las cosas para los aragoneses, que, sin embargo, se encontraron con un golpe de suerte inesperado cuando Alcalá mandó a su propia escuadra un centro sin peligro de Toni Moya.

Pero el 1-2 no serenó a los de Escribá, que acumulaban imprecisiones y decisiones erróneas. Como la de Toni Moya en el último minuto del descuento al entregar mal un balón que debió poner en órbita y que dio pie a un cabezazo de Alcalá, esta vez en la dirección correcta, que acabó en el larguero. El Zaragoza tocaba madera.

El descanso devolvió a un Cartagena decidido a acabar con el mal fario. Víctor mandó a la ducha a un desafortunado Verdú y recurrió al criterio de Luis Muñoz con la instrucción clara de buscar la espalda de los laterales zaragocistas. El plan, habitual entre los técnicos rivales, no tardaría en meter en problemas a Gámez y Bermejo, aunque, antes, Bakis se dejó ver con un disparo lejano sin puntería y una gran jugada que no acabó en gol por culpa de una estirada prodigiosa de Marc.

A partir de entonces, sin embargo, el partido volcó de lado local. Jairo rozó la igualada con un disparo que tocó en un defensa antes de llegar a un inspirado Cristian poco antes de que Víctor llamase a filas al exzaragocista Narváez y al exazulgrana Juan Carlos para, junto al incordio Umaro, conducir al Zaragoza hacia la calle de la amargura.

Los cambios

Y bien que lo logró. Porque los aragoneses, encerrados en su área, quedaban sometidos a un Cartagena que le quitó el balón y el control. Escribá recurrió a Francho, sorprendente suplente, y a Mollejo en busca de piernas y energía. Pero el guion se mantenía. Los locales asediaban a un Zaragoza que se defendía como gato panza arriba.

Mejor le fue al equipo la entrada al campo de Grau y Valera a falta de un cuarto de hora. Escribá agotaba cambios pero daba en la diana porque la doble permuta frenó la avalancha y aportó el orden y el control necesarios a un equipo que, al fin, lograba mantener el balón bien lejos de su área.

Es más, las ocasiones pasaron a ser del Zaragoza. Bakis decidió mal una contra en la que pudo llegar una sentencia que firmaría Mollejo en el descuento al aprovechar un grave error de Marc para disparar a un líder aliado con la fortuna.