El arranque liguero del Real Zaragoza tiene pocos precedentes desde que la Segunda División está compuesta por 22 equipos. Y casi todos ellos son buenos. Porque únicamente siete equipos habían firmado antes un inicio como el de los aragoneses y cinco de ellos acabaron ascendiendo a Primera División. Otro se quedó a las puertas y el que salió peor parado terminó octavo.

Así que la historia reciente asegura, en principio, buenas noticias para un Zaragoza que ha completado el mejor inicio de temporada de toda su historia. Nunca antes había comenzado el curso acumulando cinco triunfos consecutivos (2-0 al Villarreal B, 1-0 al Valladolid, 0-1 en Tenerife, 2-0 al Eldense y 1-3 en Cartagena). Solo el Real Madrid también lo ha ganado todo en lo que al fútbol profesional español se refiere. En el caso del equipo de Ancelotti, en cualquier caso, tras solo cuatro jornadas disputadas debido al parón por la disputa de partidos de selecciones.

Los precedentes, pues, invitan a soñar. Según los datos publicados por @NumerosdeDavid, el Numancia fue el primero en conseguir un pleno de victorias tras la disputa de las cinco jornadas inaugurales. Lo hizo en la campaña 98-99 tras derrotar de forma consecutiva a Mérida (2-1), Leganés (0-5), Badajoz (2-1), Osasuna (0-1) y Hércules (2-1). El conjunto soriano, dirigido por Miguel Ángel Lotina, se mantuvo entre los siete primeros durante todo el campeonato y acabó tercero por detrás de Málaga y Atlético de Madrid B, que no pudo ascender directamente por su condición de filial, lo que abrió al Numancia las puertas de la Primera División.

Peor le fue un año después al Extremadura, que, aunque se mantuvo entre los ocho primeros durante todo el curso, se desinfló en la recta final de un campeonato que concluyó octavo a cinco puntos del ascenso (entonces no había playoff y subían directamente los tres primeros). Sus cinco primeras víctimas fueron Atlético (1-0), Getafe (1-2), Leganés (2-0), Eibar (2-1) y Osasuna (1-0).

Desde entonces, comenzar la temporada con cinco triunfos seguidos siempre ha sido sinónimo de éxito o, al menos, de terminar el curso en el podio. Porque tanto el Málaga (segundo en la 2007-08), como el Rayo Vallecano (segundo en la 10-11), el Elche de Escribá (incontestable campeón en la 12-13), el Málaga (tercero en la 18-19) y el Cádiz (segundo en la 19-20) lograron o rozaron un ascenso a Primera que solo el Málaga dejó escapar en el playoff tras caer ante el Deportivo en la primera eliminatoria a pesar de que ha sido el único junto al actual Zaragoza que solo encajó un gol durante ese pleno inicial de triunfos.

En aquella campaña 18-19, el equipo andaluz (que había derrotado 1-2 al Lugo, 1-0 al Alcorcón, 0-1 al Almería, 1-0 al Tenerife y 3-0 al Córdoba) no pudo reeditar el éxito que había firmado en la 2007-08 cuando también había empezado el curso ganando sus cinco primeros compromisos (3-0 al Salamanca, 0-1 al Alavés, 4-1 al Córdoba, 2-3 en Castellón y 1-0 al Eibar).

También el Rayo mantuvo hasta el final el infernal ritmo inicial que impuso en la 2010-11. Tras superar de forma consecutiva a Numancia (3-2), Córdoba (2-3), Tenerife (1-0), Nástic (0-1) y Huesca (4-0), el cuadro madrileño fue subcampeón y solo el Betis mejoró un ejercicio culminado con un ascenso sobrado.

Escribá conoce el camino

Aunque no tanto como el del Elche en la 12-13. De la mano de Fran Escribá, el equipo ilicitano ha sido el único capaz de mantenerse en el primer puesto desde el comienzo hasta el final de una temporada histórica en la que solo sufrió seis derrotas y que comenzó con victorias frente a Ponferradina (4-2), Hércules (1-2), Las Palmas (3-1), Córdoba (0-1) y Sporting (2-1). El actual técnico del Real Zaragoza conoce el camino. «Solo he entrenado una vez en esta categoría y la gané. No es por ponerme una medalla, es un dato, fue un año que sin tener una de las mejores plantillas fuimos un bloque para ser líderes de la primera a la última jornada. Entonces conocía la categoría mucho menos que ahora», recordó el entrenador en noviembre del año pasado, cuando fue presentado como nuevo técnico del Zaragoza.

El último ejemplo de éxito tras un arranque como el que luce el cuadro aragonés esta campaña alcanza al Cádiz en la 19-20, un curso maldito para aquel Zaragoza de Víctor Fernández al que la irrupción de la pandemia apartó de un ascenso que parecía asegurado. Lo lograron el Huesca y un Cádiz que empezó como un tiro tras doblegar de forma consecutiva a Ponferadina (3-1), Mirandés (1-2), Extremadura (2-1), Racing (1-2) y Girona (2-0). Su segunda posición final le llevó directamente a una Primera División en la que todavía permanece. Aquel Zaragoza rozó un inicio triunfal tras acumular cuatro triunfos y un empate en Ponferrada. Ahora, la escuadra de Escribá solo sabe ganar. El Racing es el siguiente escollo.