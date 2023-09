Una de las mayores alegrías que ha traído el principio del curso, además del espectacular cinco de cinco que le ha llevado a liderar la Segunda, es la recuperación del gol. Los de Escribá promedian prácticamente dos goles por encuentro cuando la incapacidad ofensiva era el mayor mal de los aragoneses desde hace años.

La facilidad con la que está viendo puerta el Zaragoza, en algunos momentos con una dosis de suerte necesaria, se explica repasando los jugadores que han conseguido ver puerta en estas primeras cinco jornadas. Maikel Mesa, Francho, Francés, Jair, Azón, Vallejo y Mollejo se han estrenado este curso. Los goles han llegado desde la defensa, el centro del campo y la delantera. El reparto es tal que ninguno de ellos ha conseguido repetir y se da la curiosa circunstancia de que si hubiera un máximo anotador de los aragoneses serían los equipos rivales, ya que dos dianas han llegado en propia puerta. El nuevo Real Zaragoza amenaza el arco contario desde cualquier línea, síntoma de que la calidad de la plantilla puede llevarle a enterrar definitivamente los problemas que han lastrado sus opciones de aspirar a algo más que la salvación durante los últimos cursos.

Esa reflexión llega mirando el vaso lleno, pero también se puede observar vacío. Hasta el momento la producción ofensiva ha sido tal que no se ha necesitado más, pero está costando que los delanteros zaragocistas vean puerta. La delantera titular hasta ahora para Escribá, la pareja Bakis-Azón, solo ha sumado el tanto del canterano frente al Eldense. El turco, que ha llegado para ser la referencia ofensiva, todavía no ha logrado estrenarse con la blanquilla a pesar de haberlo intentado con ahínco. No obstante, el técnico se ha mostrado encantado con su trabajo en otras facetas y con su actitud