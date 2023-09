Con naturalidad y sin excusas es como afronta Fran Escribá el encuentro del Real Zaragoza ante el Racing de este viernes en La Romareda. En una rueda de prensa previa al duelo ante los cántabros marcada por los contratiempos que ha sufrido esta semana su equipo, el técnico valenciano, al margen de la grave lesión de Nieto, trató de quitar hierro a esos problemas, sabiendo que son cosas que durante la temporada van a seguir pasando.

"Es una semana dura por Nieto. Las otras son lesiones que van a ocurrir. Carlos estaba en un momento espectacular. Había estado un poco cuestionado y había conseguido revertir la situación. Siendo como es, estoy seguro de que volverá más fuerte", empezó Escribá mandando un mensaje de ánimo al canterano. Casualidades de la vida, el que debería ser su sustituto, Lecoeuche, tampoco estará disponible ante el Racing: "No sabemos cuánto estará Quentin fuera. Sintió una molestia y le van a hacer pruebas hoy. Lo normal es que sea una pequeña rotura de fibras, esperamos que poca cosa. Ahora no tenemos más información".

A pesar de la acumulación de problemas en el carril zurdo, el valenciano descartó la posibilidad de acudir al mercado del paro. "La idea es no traer a nadie. Las soluciones que tenemos para echar mano nos dan mucha fiabilidad. Otra cosa es que tenemos unos meses para encontrar, si queremos, una segunda solución (refiriéndose al mercado invernal), pero con lo que tenemos estamos contentos", recalcó. "Si presumimos de que hemos hecho una plantilla compensada y con calidad, pensemos que los que están detrás lo van a hacer tan bien como los que venían jugando", añadió.

Pero pensando en lo más inmediato, Escribá tiene que inventarse algún recurso para ocupar el lateral izquierdo al menos para el duelo ante el Racing. "Los chicos del Deportivo Aragón han entrenado toda la semana. Borge, Juan Sebastián y Vaquero vendrán convocados. Borge ha jugado habitualmente ahí y Juan lo ha hecho bien en pretemporada. Además, tenemos alternativas con Luna y Fran. El que salga lo hará bien", analizó el técnico, que descarta para ese puesto a Mollejo ("no lo veo", aseguró) y le da opciones a Francés: "Es un jugador de mucha calidad, maneja las 2 piernas, tiene un físico más de lateral que de central. No es zurdo, pero tiene calidad. Es una de las opciones".

La alineación y Mollejo

A pesar de todo ello, Escribá, como suele ser habitual, aseguró que no tiene dudas sobre los jugadores que saltarán mañana viernes al césped de La Romareda. "Tengo claro el equipo. Falta una sesión y se puede constipar alguien. Me gusta que no se sepa, porque indica el nivel de la plantilla. En Cartagena más de un falló en su previsión del once y mañana también pasará", indicó el valenciano, que no podrá contar con Francho: "Él es el mediocentro distinto, de mucho recorrido. No tenemos otro así. Maikel puede adaptarse a ese rol. El otro día jugamos con Marc y Toni y funcionan bien. Jaume cuando sale lo hace bien. No veo problemas, sino soluciones y oportunidades para otros".

El que sí estará disponible será Mollejo, al no haber todavía una resolución de Competición tras la polémica por su celebración en Cartagena. Escribá defendió al jugador y se mostró molesto por el ruido generado a su alrededor. "Está afectado, le supo mal hace ese gesto. Me parece ridículo todo lo que se ha montado. Obviamente, no es un gesto bonito, pero no hay provocación ni gesto despectivo. Le sabe mal que se estropee una victoria por una cosa así. Espero que se quede en una anécdota, no veo sanción por ningún lado", indicó Escribá al respecto.

A pesar de tantas distracciones, el entrenador zaragocista ve a sus hombres preparados para tratar de lograr la sexta victoria consecutiva. "No me preocupa que se vaya a descentrar el equipo. El grupo tiene madurez suficiente. No será una excusa que haya habido lesiones. Le he dicho al vestuario que hay una motivación más para ganar: dedicarle el triunfo a Nieto. Estamos perfectamente capacitados para hacer buen partido. Será difícil, pero también lo sería con la plantilla completa", aseguró del duelo ante un Racing al que mostró gran respeto: "Está haciendo muy bien las cosas. El año pasado con José Alberto mejoró mucho. Tienen calidad y seguridad defensiva. Habrá que tener mucha paciencia y de manejarlo".

Los centrales y Bakis

Donde también tiene una buena papeleta Escribá, tras la vuelta de Francés y el buen rendimiento de Mouriño es en elegir la pareja de centrales. "Pondré a los dos que sean mejores para cada partido. Si pienso en el corto plazo tengo claras las cosas, en el medio plazo, los cuatro serán importantes. Confío en los 4 y sé que van a rendir bien, estamos excepcionalmente cubiertos", aseguró.

El técnico también tuvo palabras para Bakis. "Estoy cero preocupado. El otro día hizo un partidazo. Fue muy difícil y nos dio muchísimas cosas. Si miras las estadísticas suena feo (0 goles en 5 partidos), pero he visto todos los partidos y en todos ha estado a punto de marcar. Estoy tranquilo, el gol va a llegar. Mañana volverá a jugar", afirmó Escribá.