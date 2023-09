El límite salarial del Real Zaragoza es, sorprendentemente, menor que el del año pasado a estas alturas. Según los datos que LaLiga ha dado a conocer este jueves, el club aragonés cuenta con 9,882 millones de euros este verano, lo que supone una reducción superior a los 200.000 euros respecto a los 10.124.000 del pasado ejercicio. En cualquier caso, la cuantía es la sexta más alta de Segunda División, lejos del Elche (casi 24 millones) o Valladolid (16,6), los más fuertes en este apartado. Eibar (11 millones), Tenerife (10.7) y Espanyol (10) también superan al Zaragoza, aunque, en su caso, con un límite salarial muy similar al de la entidad blanquilla.

Hay que tener en cuenta que en los datos facilitados por LaLiga todavía no se contabiliza la repercusión del lanzamiento, por parte del Real Zaragoza, de una oferta 20,2 millones de euros de pago anticipado con descuento financiero a todos los acreedores de deuda concursal ordinaria dentro del concurso. Esta actuación, anunciada el pasado mes de julio, sí podría tener algún tipo de repercusión en el límite salarial de cara al mercado de fichajes de enero, aunque en ningún caso el total del montante de la operación podría repercutir en su totalidad a ese límite. Lo que computa para calcular ese margen es la parte que, al disminuir la deuda, se ahorra el Real Zaragoza de pagar, es decir, la obligación que generaba esa deuda en cada curso, que en la actualidad son 2, 47 millones de euros. La nueva propiedad hizo el primer pago en septiembre del año pasado y ahora cometerá el segundo. Por lo tanto, en el mejor de los casos y si todos los acreedores aceptaran la oferta del club , el límite salarial podría aumentar esos 2,47 millones en la actualización que se realizará en enero de 2024.

El margen no podría verse más elevado porque la operación que propone el club aragonés es una compra deuda y no una ampliación de capital convencional. Si hubiera sido este segundo caso, esa ampliación sí que hubiera podido ser de hasta un 25% del capital total, pero no se pude considerar este proceso como tal ya que no hay un desembolso monetario por parte de nuevos inversores

Todo ello podría producirse en el caso de que se cumplan todos los plazos que calculan desde la propiedad. Si no hay ningún tipo de retraso, el proceso podría cerrarse hacia el mes de noviembre. Si la deuda, esos 20,2 millones, se vendiera por completo y todos los acreedores aceptaran, ese montante pasaría al capital social del Real Zaragoza. Ese capital en la actualidad es de 27, 6 millones de euros pasaría a estar en torno a 48 millones.

La SD Huesca, por su parte, tiene el segundo límite más bajo de la categoría con algo menos de 4,6 millones de euros. Solo el Amorebieta (4 millones) tiene menos dinero que un club altoaragonés acuciado por serios problemas económicos.

En Primera División, el Barcelona vio rebajada su cifra de 683,462 millones del pasado febrero a 270,026 millones en este mes de septiembre. Según los datos presentados por Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general corporativo de la misma, en LaLiga EA aumentan su límite salarial el Real Madrid (727,451), el Cádiz (49,276), el Mallorca (60,951), el Valencia (85,528), el Celta de Vigo (79,887), Rayo Vallecano (51,535), el Girona (47,585) y los ascendidos Alavés Granada (47,585) y Las Palmas (35,188).