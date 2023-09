Escribá: "Sabemos que no se puede ganar todo" El entrenador del Real Zaragoza asegura que están "preparados para el empate y para la derrota y valora positivamente seguir invictos: "Si no ganas, al menos no pierdes" El valenciano habla sobre los problemas en el lateral izquierdo. "Hay que adaptarse y mejorar para que no nos condicione", indica