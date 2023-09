Contra mucho adversario conocido se tendrá que enfrentar el Real Zaragoza en A Malata para recuperar la senda de la victoria tras el primer tropiezo del curso. El próximo rival, el Racing de Ferrol, está plagado de caras familiares fácilmente reconocibles por el zaragocismo. Ya sea porque son aragoneses, se han formado en la cantera, han pasado por las filas de los blanquillos, o varios de esos factores a la vez, en la plantilla gallega haya hasta seis jugadores con una íntima relación con el club o la ciudad.

Empezando por el final, el Real Zaragoza tiene cedido allí a Sabin Merino, un fichaje que llegó como la solución invernal hace dos campañas a los problemas de gol del equipo y que acabó siendo un fiasco. Tanto es así, que el club aragonés tuvo que buscarle un acomodo durante el verano porque no entraba en los planes ni de Escribá ni de la dirección deportiva. Ese sitio lo ha encontrado en Ferrol, aunque como informó este diario, el delantero no jugará frente a los zaragozanos al incluir su préstamo una ‘cláusula del miedo’ disuasoria (podría ser cercana a los 100.00 euros) que el Racing de Ferrol no está dispuesto a pagar.

Precisamente esa circunstancia puede abrir las puertas del once, o por lo menos darle muchas más posibilidades, a un exzaragocista, Álvaro Giménez, que está participando poco. El alicantino llegó a la capital aragonesa para ser la referencia ofensiva de la temporada 21-22 y tuvo un rendimiento irregular que no le permitió hacerse con un sitio en el once. Aun así, incluso se rumoreó con su regreso el pasado curso cuando el atacante estaba sin equipo.

Otro que apunta a estar sobre el césped de A Malata es uno de los últimos talentos de la prolífica cantera zaragocista que ha abandonado la disciplina del club aragonés. Enrique Clemente ascendió el año pasado con Las Palmas a Primera y este año, al no tener un sitio en la plantilla canaria, está cedido en tierras gallegas en busca de minutos. Y el central está encontrando esa continuidad y protagonismo en el Racing de Ferrol. Tan solo fue suplente en la jornada inaugural y desde entonces ha sido titular en el resto de encuentros disputados hasta la fecha. Para el central será un partido especial y seguro que lo afrontará con ganas de reivindicarse tras su polémica salida del club, ya que tuvo que abandonar el Zaragoza para hacer sitio a Jairo Quinteros, un fichaje marcado por las sinergias del club y que tuvo un papel testimonial.

Aragoneses y canteranos

Julián Delmás también se reencontrará con el que ha sido el club de su vida. El aragonés se formó en las categorías inferiores del Real Zaragoza, ascendió desde el Deportivo Aragón y debutó con el primer equipo en la primera jornada de la 17-18 en Tenerife, donde fue titular y jugó 72 minutos. En total ha disputado con la camiseta del Real Zaragoza 73 partidos entre Liga, Copa del Rey y playoff y ha anotado dos goles, en Gijón contra el Sporting y en La Romareda frente al Nástic de Tarragona. Tras pasar por Cartagena y Málaga, el Racing de Ferrol le otorgó la posibilidad de seguir en Segunda.

Los que no llegaron a debutar nunca con el primer equipo, pero son aragoneses y canteranos del Real Zaragoza, son Carlos Vicente y Jesús Bernal. Vicente compartió vestuario con Marc Aguado en el Juvenil A de los blanquillos en el año 2018, participó en algunos encuentros con el Deportivo Aragón y tuvo que salir de casa, pasando por el Nástic de Tarragona o el Ejea para acabar recalando en el Racing de Ferrol, donde fue unos de los jugadores más destacados en el ascenso a Segunda del año pasado y manteniendo su importancia dentro del equipo en la actual campaña. Situación similar a la de Jesús Bernal, que también ha vivido ese mismo salto de categoría con los gallegos tras pasar hace años por el filial de los aragoneses. Para los dos, y para el resto de jugadores con pasado zaragocista, el encuentro del lunes seguro que no será uno más.