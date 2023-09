Ajeno a las pequeñas dudas que, a pesar de ser el líder en solitario, se han generado en el entorno del Real Zaragoza, se encuentra el vestuario del equipo aragonés, que está disfrutando de la privilegiada posición en la que se encuentra y confía en sus posibilidades. Jaume Grau ha sido este martes el protagonista en rueda de prensa y ha explicado cómo se siente la plantilla. "Estamos muy contentos, la dinámica es tan buena que el día a día es una gozada y el ambiente también. Hay que gozar de los buenos momentos y estar tranquilos cuando no vengan porque sabemos las capacidades que tenemos", indicó el centrocampista.

Eso sí, a Grau no le despista estar en lo más alto de la tabla. "Particularmente no me gusta mirar mucho la clasificación, ni cuando las cosas van bien ni cuando van mal. No podemos volvernos locos y tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último", subrayó un futbolista que no quiso hablar de alguno de los interrogantes que ha dejado el Zaragoza en sus últimos partidos pero sí de las posibles soluciones: "Sabemos de la dificultad que tiene la Segunda, son partidos duros y largos, de trabajarlos mucho. Los equipos nos vamos conociendo más conforme va avanzando la competición, pero este equipo tiene un fondo de armario muy amplio, nos podemos adaptar a distintos sistemas durante los partidos, hay jugadores para dar mucha variedad. Si el míster cree que han de haber cambios de sistema, estamos preparados para las variaciones".

Continuó el jugador zaragocista con ese discurso, afirmando que ve al equipo con un gran margen de mejora. "Acabamos de empezar, el inicio ha sido inmejorable, pero el equipo está en disposición de dar un pasito más", precisó.

Situación personal

En el apartado personal, Jaume Grau está siendo de los jugadores menos jugadores utilizados por Fran Escribá, aunque el futbolista aseguró llevarlo bien y estar esperando su momento. "Yo estoy contento. Para mí es un orgullo levantarme cada día y venir aquí a entrenar y aportar mi granito de arena para ayudar al equipo. Es el momento de arropar a los compañeros que están jugando más y esperar a cuando toque jugar. Cuando toque estar presente en el campo ya se estará", reconpció el mediocentro, que añadió que su relación con el técnico es buena: "El feedback es positivo, ahora toca estar menos en el campo, pero eso no significa nada. Es el momento de seguir trabajando y apoyar a los demás. Trabajamos mucho los conceptos e intento dar lo mejor de mí cada día".

En una semana más larga de lo habitual, que les va a servir para llegar con "las cosas más claras" a Ferrol, da tiempo de darle muchas vueltas a la cabeza y a los sueños. "Es muy pronto, pero la ilusión es inmensa, mía y de todos mis compañeros. Tenemos ganas de seguir dando alegrías a la afición ya la ciudad. Es un motivo para levantarse cada día y dar lo mejor de nosotros".

Por último, Jaume Grau negó que el primer puesto en la tabla les provoque una presión extra: "Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo seamos líderes o estemos donde estemos. Sabemos el club que somos, la camiseta que defendemos y más allá de la posición en la que estemos vamos a ir a darlo todo", terminó el zaragocista