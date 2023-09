La amplitud de la plantilla del Real Zaragoza es, sin duda, una de las principales diferencias respecto a anteriores temporadas y un pilar básico sobre el que se sustenta el éxito momentáneo de un equipo aragonés que se mantiene en lo más alto de la tabla clasificatoria desde que el balón echó a rodar. Con apenas seis jornadas disputadas, Fran Escribá ya ha utilizado a la práctica totalidad de la plantilla a excepción de los dos porteros suplentes (Poussin y Rebollo) y de Lluís López, el único jugador de campo que permanece inédito hasta la fecha.

Hasta 20 futbolistas han tenido ya minutos. Tres de ellos (Cristian, Gámez y Jair) lo han jugado todo sin haber visitado el banquillo ni antes ni durante los partidos. Ellos, junto a Maikel Mesa, Marc Aguado y Sinan Bakis son los únicos que han sido titulares en los seis encuentros que se han jugado hasta ahora.

Así que solo queda Lluís por aparecer en escena. El catalán, relegado de momento al rol de cuarto central, se ha quedado a la sombra de Jair, Francés y Mouriño, los tres utilizados hasta ahora por Escribá, que recurrió al uruguayo para suplir la ausencia del canterano ante el Cartagena cuando este se marchó con la selección sub-21. A su regreso, el técnico optó por dar continuidad a Mouriño frente al Racing y dejar al aragonés en el banquillo junto a Lluís López.

Y eso que apenas unos días antes, el entrenador valenciano se había deshecho en elogios hacia Llópez, al que agradeció su conducta, implicación y compromiso a pesar de no estar participando en los encuentros. «Lluís está demostrando lo que ya sabíamos y luego es el que más responde cuando tienes que recurrir a él. En otros sitios siempre hay malas caras pero aquí es un gusto y los más alegres cuando se gana son los que no juegan. Lluís es un ejemplo de compromiso y eso me sirve para que cuando juegue él y no otros, lo tomen como ejemplo de comportamiento. Por eso sus compañeros le han votado como capitán», destacó el entrenador zaragocista en vísperas del encuentro ante el Eldense. «A Lluis ya lo conocemos bien y es un jugador que compite muy bien, es un gran central», insistió una semana después antes del duelo frente al Cartagena, cita para la que Escribá acabó escogiendo a Mouriño para acompañar a Jair,

La falta de minutos de Lluís contrasta con la cantidad de partidos disputados por el central a lo largo de las dos temporadas anteriores en el Real Zaragoza. Así, el curso pasado fue titular en 30 de los 31 encuentros que jugó y fue el cuarto integrante de la plantilla con más minutos en el campo (2.674). El curso anterior, su primero en el equipo aragonés al que recaló procedente del Espanyol, había participado en un total de 30 encuentros (21 en el once inicial) para completar 1.960 minutos.

«En Zaragoza he encontrado esos valores, ese sentimiento que se identifica con la familia zaragocista. Mi familia y yo estamos muy contentos y orgullosos. Estoy feliz y con el objetivo de conseguir grandes cosas», dijo el catalán tras rubricar, a comienzos de junio, su renovación con el club aragonés para las dos próximas temporadas, hasta 2025.