Si tuviera que definir su estado de ánimo con una sola palabra, ¿cuál elegiría?

Alegre. O positivo. Me encuentro muy bien en todos los sentidos tanto a nivel personal como profesional. Es una etapa muy bonita que estoy disfrutando mucho.

¿Está saliendo todo mejor de lo esperado?

Nunca cuantificas los puntos que vas a sacar, pero sí pensaba que íbamos a empezar bien. Durante la pretemporada estaba convencido de que íbamos a hacer una buena temporada. Y lo sigo estando.

Le gusta lo que ve…

Ya el año pasado había muy buen ambiente cuando llegué, pero la situación era diferente y había que sacarla adelante como fuera. Ahora, la corriente es muy positiva generada por ese gran ambiente por parte de todo el club que también repercute en ese inicio tan bueno que estamos teniendo.

También habrá ayudado la sintonía con la dirección deportiva durante un verano en el que parece haber ido todo como la seda.

Nos fue muy bien el hecho de trabajar juntos los últimos meses de la temporada pasada y tener claro quién queríamos que siguiera y con quién no contábamos. Eso es una base muy buena porque, además, coincidíamos en el diagnóstico y teníamos claro tanto quién no debía seguir como el perfil de lo que buscábamos. A partir de ahí, la dirección deportiva pone varios nombres sobre cada posición y siempre coincidimos sin que haya habido fricción alguna. Solo un año trabajé tan cómodo en verano con una dirección deportiva como este.

La remodelación ha sido profunda, hasta el punto de llegar a denominarse el Zaragoza de Cordero. ¿Le molesta habida cuenta de que usted también participó activamente en la construcción de la plantilla?

Me da igual. Mi vanidad la tengo controlada. Sé que el entrenador estará sobre todo en los días malos y entonces sí será el Zaragoza de Escribá. No me importa lo más mínimo mantenerme en segundo plano cuando las cosas van bien. Sé cuál es mi trabajo y lo que estoy haciendo junto a mi cuerpo técnico. Y si nos quitan méritos no me importa siempre que sea porque estamos bien.

"Me da igual que se hable del Zaragoza de Cordero. Mi vanidad la tengo controlada"

Esa conexión con la dirección deportiva se antoja ingrediente esencial en cualquier fórmula que lleve al éxito.

Estoy contento con la plantilla. Todos los jugadores, ya lo dije, fueron primeras opciones. Quizá alguno no era la primera para uno y sí para el otro pero siempre estuvieron dentro de las tres opciones preferentes. Quizá pueda ser algo atípico, pero fue muy grato, sí.

¿Ve muchas plantillas mejores que la del Zaragoza?

Los jugadores son, para mí, como mis hijas. Puede que las haya más guapas, pero para mí ninguna como las mías. Y esto es igual. Quizá un análisis serio y natural diga que hay plantillas mejores que la nuestra, pero no la cambio por ninguna. Me gusta porque está compensada, tenemos variantes y jugadores que pueden actuar en varias posiciones. La plantilla tiene soluciones para casi cualquier cosa que nos pase.

Salvo que caigan a la vez los dos laterales izquierdos, quizá…

Duele especialmente por Nieto, que va a estar mucho tiempo fuera. Carlos es una persona seria, muy educada. Nada que ver con el clásico que se deja oír en el vestuario, sino un tipo tranquilo y muy profesional que rinde cuando juega y que ayuda cuando no lo hace. Su rendimiento estaba siendo extraordinario y, de hecho, posiblemente era el mejor lateral izquierdo de la Liga cuando se lesionó y uno de los jugadores más en forma de la competición. Tenía un año increíble por delante pero volverá igual o mejor. Lo de Quentin (Lecoeuche), por fortuna, es mucho menos y estará listo en unos días.

¿Tienen claro que en enero habrá que reforzar esa posición?

Posiblemente, sí. Juan Carlos (Cordero) reacciona rápidamente ante este tipo de cosas y lo primero en lo que coincidimos fue en que no había urgencia de ir a por nadie porque tenemos gente que lo puede hacer bien ahí. Además, el mercado del paro es muy limitado y el que venga tiene que adaptarse y demás. Si, como parece, la baja de Nieto va a ser muy larga, seguramente acudiremos al mercado de invierno.

¿Quién será el lateral en Ferrol? Parece que Gámez no repetirá…

Tengo claro quién será, pero ya sabe, soy hermético. Será un partido muy difícil. Llevan 18 partidos seguidos sin perder en casa y eso demuestra su fortaleza como local. Va a ser mucho más difícil de lo que la gente cree y no creo que lo fuera mucho más ir al campo del Espanyol o del Valladolid. Tendremos que hacer un muy buen partido para ganar allí.

¿Y Francho? Porque su ausencia también escuece de lo lindo.

Me ganó mucho cuando llegué. Era suplente pero me ganó pronto y enseguida me empezó a gustar. Es un jugador imprescindible tanto de inicio como cuando no empieza en el once, como en Cartagena. Es fundamental, insisto, en este equipo y en el futuro próximo de este club porque representa todo lo que la entidad quiere. Con él habrá que tener más paciencia y confío en que empiece a entrar con el grupo después de la semana de tres partidos, aunque habrá que hacerle pruebas para ver el seguimiento de esa lesión.

Ya ha utilizado a 20 efectivos, entre ellos, todos los jugadores de campo salvo Lluís López.

Pero estoy convencido de que eso va a cambiar ya. Va a llegar una semana de tres partidos y cuando acabe, todos habrán jugado.

¿Echa de menos a Bebé?

Queremos mucho a Bebé. Además de lo futbolístico, nos dio mucho en el día a día con su alegría, la música… vino una persona con una luz y deportivamente nos aportó mucho. Estaba encantado en la ciudad, pero lo mejor que puedo decir de él y de la plantilla actual es que Bebé tendría difícil jugar este año. Defensivamente se dejaba cosas, pero nos daba tanto ofensivamente que nos venía bien, pero este año, aunque nos hubiese dado una alegría en caso de haber venido, tendría difícil jugar. Y eso dice mucho de lo que se ha traído.

"Queremos mucho a Bebé, pero tendría difícil jugar aquí este año"

¿Qué grado de responsabilidad tiene el cuerpo técnico en el gran ambiente que se respira en el vestuario?

Creo que la labor del cuerpo técnico es muy importante. El entrenador no puede controlar él solo un vestuario porque siempre puede haber algún punto de fricción. Mal no te llevas con nadie, de hecho me llevo bien con todos aunque siempre hay algunos con los que te llevas aún mejor, pero por eso es muy importante la gente de alrededor: médicos, fisios, delegados y demás personas que hacen que el ambiente sea muy bueno. Siempre me ha encantado mi trabajo pero es que ahora me levanto con una ilusión tremenda de venir a entrenar. De hecho, los días libres son los malos. Cuando hay que trabajar vengo a entrenar como un chiquillo de lo contento que estoy.

¿Tiene la sensación de que incluso la suerte está acompañando?

No me gusta hablar de mala suerte cuando las cosas no salen, así que tampoco me gusta pensar que hemos tenido suerte. Quizá algún partido que se ha ganado bien pudo haber acabado en empate pero no tengo claro ese concepto de haber tenido suerte. Los partidos se pelean y se luchan. Además, la semana pasada cayeron lesionados tres jugadores y estuvimos diez días sin dos internacionales sub-21. Al final tienes lo que mereces.

¿Cómo ha evolucionado Escribá desde que llegó, hace unos diez meses? Su mensaje desde la sala de prensa sigue presidido por la serenidad y la tranquilidad.

Si eso es lo que transmito, me gusta. Yo no tengo personaje, soy lo que se ve. El que me conoce fuera del fútbol sabe que soy lo que se transmite desde una sala de prensa o una entrevista. Una persona normal en todos los sentidos porque creo en la normalidad y me intento adaptar a los clubs en los que estoy y a su entorno. En este caso, además, a una gran ciudad y a la gran repercusión que tiene el Real Zaragoza. Y lo disfruto y no me impresiona. Hago mi trabajo exactamente igual que si estuvieran apenas mil personas detrás de nosotros, pero lo disfruto mucho y trato de hacer ver a los futbolistas la responsabilidad que tenemos detrás.

En alguna ocasión durante la pasada campaña se mostró contundentemente sincero. ¿Matizaría o rectificaría algún mensaje o declaración?

Si uno mira atrás, ve errores en ruedas de prensa, entrevistas o en la toma de decisiones en cambios o alineaciones. Como aquello de Vada ante el Levante la pasada temporada. Nos jugábamos tanto que me fastidia que un jugador que no se se sentía en condiciones no tuviera la confianza de decírmelo. Fue un error del jugador, que tenía que haberme dicho que no estaba, pero quería darlo todo por el equipo. Aunque se equivoca y nos confunde al cuerpo técnico y médico, pero desde la buena voluntad. Por eso nunca castigamos a nadie. Recuerdo que también fue bueno que dijera que no me gustaba que se pitara a Pape Gueye porque la gente lo entendió desde el respeto, no porque estuviera yo en contra de la afición en algo. Yo, como aficionado, nunca he pitado a un jugador mío si ha hecho un partido malo y creía que hacerlo nos quitaba fuerza para dársela al rival. Ahora se está viendo con esa gran comunión con la gente que empezó al final del curso pasado. Eso nos hace más fuertes.

Apenas 6 derrotas en 33 partidos de Liga, casi siempre marcando goles, fortaleza defensiva y números de ascenso. ¿Qué balance hace usted de su rendimiento desde que tomó las riendas del Zaragoza?

Soy muy exigente conmigo mismo y con mi gente. Tengo claro que pudimos hacer mucho mejor las cosas el año pasado. Es verdad que estábamos muy limitados pero pudimos mejorar las cosas. Y, ahora, creo que estamos haciéndolo bien en líneas generales y que el cuerpo técnico es una parte fundamental, pero tengo claro que el halago debilita y, si no me gusta desde fuera, mucho menos desde dentro. Somos ajenos a lo bien que vamos a la hora de trabajar y preparamos la semana sin un ápice de relajación en nuestro trabajo y sin dejarnos ir porque la cosa vaya bien. Somos exigentes y sabemos que no hemos hecho absolutamente nada dentro de una especie de burbuja que aísla al equipo y al cuerpo técnico. Somos conscientes de la alegría que hay, pero en el día a día nos metemos en esa burbuja.

Suele esconder las alineaciones, pero con Bakis fue diferente cuando anunció que seguiría jugando. ¿Fue por reforzar al jugador o un mensaje espontáneo?

Tengo plena confianza en él. Hago un análisis de los partidos más allá del resultado y de los goles, y estoy contento con su rendimiento. Claro que no ha marcado, pero está trabajando muy bien y tengo una confianza absoluta en Sinan. Creo que la gente debe tener paciencia con él. Va a hacer goles y su rendimiento será muy alto.

En los últimos años ningún zaragocista ha alcanzado la decena de goles. ¿Cree que esta vez será diferente?

Giuliano se quedó fastidiado el año pasado por no poder llegar a esa cifra, pero creo que alguno lo va a hacer este curso. Nuestra producción ofensiva es mayor, aunque lo importante es que se repartan los goles entre muchos. Siempre he trabajado para que los interiores aporten goles, como pasó con Bermejo la pasada temporada y como le pido este año tanto a él como a Manu Vallejo, Mollejo o Valera. Ellos tienen que exigirse más en este apartado, aunque ya le digo que no sé si Sinan, Iván o quién pero alguno va a llegar a esa cifra este año.

Dice Linares que este Zaragoza puede repetir aquella gesta del Elche en 2013 cuando, con usted al mando, ascendió tras ser líder de principio a fin.

Aquel año fue increíble, aunque, quizá, más inesperado. Era un equipo muy serio en el trabajo y muy unido. Puede que no tuviéramos la mejor plantilla, pero siempre fuimos el mejor equipo y eso es clave. Puede que esa, precisamente, sea nuestra base porque quizá haya plantillas con mejores jugadores pero el objetivo es ser el mejor equipo y creo que con mucho trabajo y seriedad podemos aspirar a eso.

Entre las cosas en común entre ambos equipos figura una gran seguridad defensiva..

Queremos mejorar en ambas facetas. Recuerdo que aquel Elche encajó 28 goles, una barbaridad. Es imposible no estar arriba con esa cifra aunque marques pocos. Pero nosotros teníamos que mejorar en el apartado ofensivo y por eso trajimos gente más ofensiva porque, así, atacas más de lo que te atacan. Nos está faltando algo más de acierto pero cuando lo tengamos, si mantenemos el equilibrio, nos acercaremos al equipo que queremos.

¿El Zaragoza ya asusta?

Vimos que el Racing, que hizo un buen partido y fue valiente, cambió a tres medios y sacrificó un delantero. Ya no es temor, porque en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera, pero el hecho de que los rivales cambien cosas indica que empiezan a tener cierto respeto al Zaragoza. Y eso es bueno.

Existe cierto consenso en considerar al Zaragoza un serio candidato al ascenso.

Es comprensible. Yo desde fuera también lo haría en función del club que es, lo que arrastra, lo grande que ha sido históricamente, el peso de su afición y una buena plantilla. Yo también diría que es candidato a estar arriba, y también lo digo desde dentro. Nadie escuchará de mí la palabra ascenso pero vamos a estar en la parte alta de la tabla porque, de hecho, si no lo creyera no me habría quedado.

¿Firma el playoff?

No, ni hablar. Lo tengo claro. Hay 36 Ligas de un solo partido por delante y no me veo perdiendo ninguno de ellos. Esa es mi mentalidad, soy ambicioso y quiero ganar el siguiente y luego el otro. No puedo pensar en ser segundo, aunque eso igual sí lo firmábamos por lo que significaría, pero mi ambición es ganar todos los partidos.

¿Le da miedo que un par de malos resultados acabe con el estado de optimismo actual?

La alegría y la euforia son buenas pero nosotros estamos en esa burbuja a la que he apelado antes. Te llega la alegría y la ilusión, pero la euforia no. Y me alegra y no me molesta, porque lo que me molestaría es que la gente pensara que se viene otro año asqueroso. Sabemos que esto es largo y que vendrá algún mes duro, pero habrá que aguantar esos días de desilusión y aun entonces seguiremos pensando que puede ser nuestro año.

¿Se imagina ser usted el que devuelva al Zaragoza a Primera más de una década después?

No lo pienso, pero sería una alegría. Yo he venido aquí a jugar en Primera y sé lo que es, incluso con gente esperando a los jugadores tras una derrota con la presión añadida que eso supone. Esa es la grandeza de este club y sería algo extraordinario, no por mí y por hacer mi trabajo, sino por lo que significaría para la gente. Vivo en el centro y veo a niños en el colegio con la camiseta del Zaragoza y pienso que no hay nada más grande en el fútbol que eso. Me ilusiona y sería una locura en la que me encantaría participar.

Su contrato expira este año. ¿Existe alguna cláusula vinculada al ascenso?

No, y aunque la hubiera, no haría caso y nunca la aceptaría si el club no confiara en mí. Así lo he hecho siempre y así seguirá siendo. He tenido ese tipo de cláusulas y siempre he dejado claro que no las ejecutaría ni seguiría o no en función de eso. Ocurra lo que ocurra, ascendamos o no, si estamos contentos las dos partes seguiremos y, si no, daré la mano y me iré. Lo más importante es la confianza, no las cláusulas de un contrato.

"No hay cláusula en mi contrato en caso de ascenso y, aunque la hubiera, no haría caso y nunca la aceptaría si el club no confiara en mí"

¿Ascender sería el mayor logro de su carrera?

Junto con aquel ascenso con el Elche. Si subes, mantenerte no es tan difícil porque tienes que ser mejor que tres y para ascender debes ser superior a todos o casi todos. La mayor alegría de mi carrera fue aquel ascenso con el Elche, pero, si algún día se da el del Zaragoza, lo pondría a la misma altura.

¿El tema Romareda entra en el vestuario?

No. Vino el director general a contarnos lo que había al cuerpo técnico y a decirnos que se iba a emitir un comunicado. Pero en el día a día ese asunto no entra en el vestuario y nosotros nos pondremos siempre del lado del club. La Romareda es un campo que tiene mucho sabor e historia y eso se nota incluso vacío cuando te toca entrenar ahí y te emocionas. Pero se nota que tiene muchos años y que lo ideal sería un estadio nuevo en el mismo espacio.