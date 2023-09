Ha empezado la temporada a la misma velocidad con la que acabó la pasada. ¿Se siente la gran amenaza del Racing de Ferrol?

No me gusta llamarlo así. Yo soy solo un jugador más del equipo que quiere ayudar al máximo en todo lo que pueda.

Pero la está liando otra vez.

Me encuentro en un buen estado de forma, es verdad, sobre todo en lo que a confianza hace referencia. He empezado a un buen nivel, como lo dejé el año pasado, en cuanto a números y sensaciones.

¿Es Carlos Vicente el ídolo de la afición del Racing?

Ferrol es un sitio pequeño y te conoce todo el mundo. La gente te saluda y te pide fotos, pero son cosas a las que no les concedo especial importancia ni les presto mucha atención. No me voy por las nubes, sino que mantengo los pies en el suelo con el único objetivo de trabajar duro para seguir mejorando.

¿Está en el mejor momento de su carrera deportiva?

Creo que sí. Por lo a gusto que me encuentro y por el tiempo que llevo aquí, estoy en un momento muy bueno, sí.

¿Son la Segunda División y el fútbol profesional como se imaginaba?

Más o menos. Lo tienes más idealizado cuando eres más pequeño o, por ejemplo, cuando estaba en el filial. Una vez que llegas te quitas esa idea y te topas con la realidad de una categoría en la que el nivel es mayor. El salto desde Primera RFEF está claro y cuesta adaptarse al principio, pero creo que lo estamos haciendo bien más allá de la derrota del otro día (2-0 en Eibar).

¿En qué se parece y en qué se diferencia este Carlos Vicente de aquel que salió, hace cinco años, de la Ciudad Deportiva?

Principalmente, el cambio ha tenido que ver con la madurez y la forma de entender el fútbol. También en el apartado físico porque tienes que mejorar conforme saltas de categoría y, si no lo haces, te vas para abajo. Creo que sigo siendo el mismo jugador, con las mismas ganas y ambición y esa garra que siempre me ha caracterizado, además de ese juego rápido de banda que es uno de mis fuertes.

Siempre ha tenido buenas palabras para el Zaragoza, pero ¿le queda una espina clavada por no haber tenido la oportunidad siquiera de fracasar?

Siempre hablo bien del club y el equipo de mi ciudad, donde jugué tres años con mi hermano (David Vicente, ahora en el Mirandés). Aunque quizá sí tengo esa espinita clavada por no haber tenido esa oportunidad. Pero creo que eso me ha hecho tener esa motivación cuando he tenido que ganarme el sitio fuera de casa. Todo pasa por algo y me vino bien en otros sentidos.

¿Esa puerta se cerró o sigue abierta?

Jamás voy a cerrar la puerta del club de mi casa. Sería injusto hacerlo con un club, una ciudad y una afición así. Para nada guardo rendcor e insisto en que todo pasa por algo. En la vida hay que tomar decisiones y ahora soy feliz, pero por supuesto que la puerta está abierta.

Extremo derecho puro, a pierna natural, con desborde y que ataca al espacio. No abunda ese perfil y, de hecho, el Zaragoza carece de él.

Es un perfil de jugador que poco a poco se va perdiendo, sí, pero creo que no deja de ser efectivo. El año pasado nosotros jugamos con extremos de ese perfil en las dos bandas y aún hay equipos que lo siguen haciendo.

Se viene partidazo…

A pesar de ser en lunes, aunque eso permite que haya más gente pendiente al jugarse menos partidos ese día. Pero tanto yo como mis compañeros, por ser el líder y por el pasado zaragocista de muchos, tenemos un punto más de ganas. Puede ser un buen partido.

¿Cuál de los dos buenos comienzos le ha sorprendido más?

Me esperaba que nosotros fuéramos un equipo sólido que sabía lo que hace y le pone las cosas difíciles a los rivales. Y, en cuanto al Zaragoza, no me ha sorprendido mucho por tener una plantilla con buenos jugadores y la continuidad del míster, que lo está haciendo bien.

¿Lo ve un candidato claro al ascenso?

Es uno de los equipos que metería en ese grupo de cinco que peleará por el ascenso directo y el playoff. Todo lo que fuera no entrar en playoff sería un fracaso por la afición, la ciudad y ese escudo. Lo tiene todo para conseguirlo.

¿Qué o quién le gusta o le preocupa más?

Marc Aguado, al que conozco bien, ha comenzado muy bien. También Maikel Mesa está siendo importante y, por jerarquía, Jair y Francés están muy sólidos atrás y se están saliendo.

Ese vestuario está plagado de exzaragocistas. ¿Hay conjura?

Sabin Merino y Álvaro jugaron en el Zaragoza y, de hecho, Sabin sigue perteneciendo al club. Y luego estamos los cuatro aragoneses: Delmás, Clemente, Bernal y yo. Algo hemos hablado pero no crea que le damos muchas vueltas. No deja de ser un partido más salvo por esa espina o una porción extra de ganas.

El Racing anda fuerte en casa. 18 partidos sin perder ya.

Desde el invierno, sí. Hemos logrado mantener esa racha en casa, donde el equipo creo que juega mejor con la afición arropando y ayudando mucho. Algo parecido a lo que le está pasando al Zaragoza en La Romareda. Eso nos hace fuertes.

¿Firma el empate?

No. Firmo la victoria para mi equipo a pesar del tremendo cariño que le tengo al Zaragoza. Pero juego para el Racing de Ferrol y quiero ganar.

¿Qué hará si marca?

No tengo nada pensado. Está claro que no lo celebraría con una euforia desmedida, pero tampoco creo que deba pedir perdón por marcar un gol para mi equipo. Además, mi etapa en el primer equipo del Zaragoza no existió, pero le tengo mucho respeto al club, Primero hay que marcar y luego ya se verá lo que hacemos en función de las sensaciones que tenga dentro del partido.