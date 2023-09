Mucho tiempo para pensar está teniendo Fran Escribá en una semana en la que parece que el partido ante el Racing de Ferrol no llega. Pero lo cierto es que quedan menos de 48 horas para que el líder de Segunda División vuelva al césped y el técnico del Real Zaragoza aseguró en rueda de prensa tener las cosas claras para intentar que su equipo recupere la senda de la victoria tras las dudas que dejaron los aragoneses en su último encuentro ante el Racing de Santander, aunque Escribá discrepe algo de esa opinión: "Detecto que existe el runrún de que al equipo le está costando más en los dos últimos partidos, pero ninguno de los anteriores los habíamos ganado fácil. Así es la categoría. La diferencia del Racing fue que no materializamos en ocasiones de gol. Es cierto que probamos poco al portero, pero no es nada preocupante", comenzó el entrenador.

Desde el ya lejano duelo ante los cántabros, Escribá aseguró que el equipo ha completado una buena semana de trabajo. "Pensamos en el próximo partido y aprovechamos para corregir cosas a mejorar. La semana ha sido larga, pero el equipo ha trabajado muy bien, como siempre. No recuperamos a los lesionados, pero su evolución está siendo buena", analizó un técnico que aseguró tener claro el once que saltará al césped de A Malata: "Faltan dos sesiones, no voy a decir nada, pero tengo clara la alineación. Estoy abierto a cambios, todos están preparados. Cualquier once, con los jugadores que tengo, me resulta fiable".

El que parece que tiene todas las papeletas para volver a ser titular es Iván Azón. "Nos da mucho. Salió y tiramos al Racing 15 metros atrás. Cuando juega Iván genera mucho ruido y con él somos más peligrosos", aseguró Escribá en una rueda de prensa en la que habló de muchos nombres propios. Uno de ellos fue el de Bakis, al que el entrenador zaragocista volvió a demostrarle su confianza. "Bakis es un chico muy maduro por edad y experiencia. No le veo agobiado porque no tiene motivos, le veo tranquilo, entrenando bien. No transmite ansiedad y confío en él y tiene confianza en su trabajo. Me sabe mal que no haya marcado, pero estoy tranquilo. No transmite ansiedad".

Nombres propios

Su compañero en el ataque en los últimos encuentros ha sido Maikel Mesa, pero el canario no ha brillado como en pretemporada y en los primeros partidos ligueros. "A veces vemos un mal partido y resulta que no le hemos dado un buen balón. Es un jugador muy activo, nunca está parado, pero a veces no le llegan balones. Eso afecta mucho a los delanteros. Yo creo que puede jugar de interior, de segundo delantero y hasta de medio ofensivo. Es muy versátil", explicó.

Donde reconoció haber trabajado más Escribá es con sus centrocampistas, para hacer olvidar la baja de Francho. "Él es distinto. Divide con balón, que cada vez hay menos, puede llevar el balón 20 metros y cuando lo suelta sigue yendo adelante. Los medios que quedan juegan muy bien en posicional, pero hemos hablado para que conduzcan más. Toni Moya lo ha hecho mucho. Que no sean sólo de distribución, sino que dividan", recalcó el técnico.

Una vez analizado su equipo, Escribá tuvo también palabras para el rival. "El Racing Ferrol tiene números muy brillantes en casa. Es un equipo que concede poco, con gente por fuera muy interesante y veloces. No estará Sabin, pero Álvaro tiene buen remate. Losada juega muy bien y tendremos que estar en nuestra mejor versión para ganar", valoró el entrenador zaragocista.