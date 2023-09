Siete partidos ha jugado Víctor Mollejo en el Real Zaragoza en este curso y todos saliendo desde el banquillo, como revulsivo, sin ninguna presencia en el once de inicio, acumulando hasta 114 minutos contra Villarreal B, Valladolid, Tenerife, Eldense, Cartagena, Racing y Ferrol sin que Fran Escribá le haya dado ese puesto en el once que sí tuvo con el entrenador valenciano la temporada pasada hasta su lesión de tobillo en Andorra en febrero. El momento de Mollejo apunta a llegar ante el Mirandés, donde se esperan cambios en el once tras la derrota en A Malata, en la que ya Escribá hizo hasta cinco.

Habrá que ver si la revolución tiene el mismo tamaño ante el conjunto jabato, teniendo en cuenta que la jornada intersemanal, frente al Andorra en El Principado el jueves y esperando al Alcorcón el siguiente domingo, es propicia para aumentar el reparto de esfuerzos. Así, Mollejo se postula para dar más capacidad al ataque, sobre todo por su instinto competitivo y su capacidad de agitación.Hay que recordar que para Escribá fue fijo en punta de lanza el curso pasado y ahora está alternado ese puesto con una plaza en la banda cuando ha tenido minutos en este curso. Los retornos de Maikel Mesa o Manu Vallejo y la alternativa de Enrich son otras posibles variantes arriba después del mal partido en Ferrol, donde sobre todo Bakis y Bermejo quedaron más en el foco, pero fue también gris el día de Valera.

Escribá ha repartido hasta el momento titularidades en el frente de ataque a Bakis (7), Maikel Mesa (6), Azón (5), Valera (3), Bermejo (2) y Manu Vallejo (2), pero no ha dado opción a Mollejo, que anotó el gol que sentenció el partido en Cartagena, con siete salidas desde el banquillo y a Enrich, que suma por ahora 5.

La cesión de Mollejo desde el Atlético de Madrid se dilató mucho más de lo previsto y el delantero no llegó hasta principios de agosto, repitiendo un retraso que ya vivió en la temporada anterior y que le hizo que con Carcedo empezara de suplente, como lo ha hecho con Escribá, aunque el entrenador valenciano, y también Juan Carlos Cordero, le tiene mucha fe al jugador. El atacante toledano tuvo precisamente su partido de mayor presencia sobre el césped en el Nuevo Cartagonova que acabó con un gesto tocándose los genitales tras marcar que hizo que LaLiga remitiera al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia un escrito de denuncia por esa acción. Competición no ha decidido aún sobre esa denuncia y la impresión del club es que no lo hará hasta después del duelo ante el Alcorcón, por lo que Mollejo estará, además de contra el Mirandés, ya que el comité no ha dictaminado esta semana, frente al Andorra y el cuadro alfarero.

Es previsible que sea sancionado por Competición con algún partido y el castigo llegaría tras el duelo con el Alcorcón

LaLiga señaló que el informe de incidencias del encuentro ante el Cartagena reflejó que «en el minuto 90+1, el jugador D. Víctor Mollejo Carpintero, tras anotar el tercer gol de su equipo, y durante la celebración del mismo, se agarra sus genitales con ambas manos, para posteriormente nuevamente repetirlo con una de ellas, hecho este que se vio claramente por los espectadores que acudieron al encuentro, así como por los telespectadores a través de la retransmisión televisiva del partido». La impresión es que Competición puede juzgar la acción como una falta leve, con un castigo entre uno y tres partidos. «Me parece ridículo todo lo que se ha montado. No es un gesto bonito, pero no hay provocación ni gesto despectivo. Espero que se quede en una anécdota, no veo sanción por ningún lado», dijo Escribá.