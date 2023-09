El Real Zaragoza ya tiene más que definido que el lateral zurdo es objetivo prioritario para reforzar en enero, tras la lesión de Nieto en Cartagena, de la que fue operado el pasado viernes y al que le esperan no menos de seis meses fuera de los terrenos de juego, y con Quentin Lecoeuche, que ya se entrena con el grupo tras superar una rotura en el aductor, como único integrante en esa posición. Así, la opción de fichar del mercado del paro se descartó desde el primer momento, puesto que no había alternativas válidas, y el Zaragoza centra sus esfuerzos en amarrar un lateral que desde el 1 de enero pueda estar a las órdenes de Fran Escribá y el nombre que primero aparece en el foco es el de Dani Tasende (Villarreal), que ya fue objetivo prioritario para Juan Carlos Cordero en el pasado mercado de verano.

El lateral izquierdo es probablemente la posición de mayor dificultad para reforzar en cualquier equipo, porque no abundan los especialistas y los que rinden a buen nivel están muy cotizados, por eso en el mercado del paro no había ninguna posibilidad atractiva para el Zaragoza, que decidió esperar a enero y aguantar con Lecoeuche y con las variantes que podían significar Gámez, Luna y Francés del primer equipo y Borge y Juan Sebastián del filial. Y, cuando se abra el mercado de invierno, el primer objetivo claro es reforzar ese puesto, con Tasende como un sueño de difícil consecución.

La cesión del jugador gallego, de 23 años, es una operación de complejidad elevada, aunque el club, si se dan las circunstancias para su salida del Villarreal en enero, la va a intentar, lo que ya sabe también el entorno del futbolista. Tasende, que se recupera de un fuerte esguince de tobillo que sufrió ante el Eldense en la segunda jornada y que ya se ejercita con sus compañeros, acaba de renovar su contrato, ya que este jueves lo anunció el Villarreal, por un año más, hasta 2026, pero su situación en el club castellonense es peculiar. Ya en verano estuvo en la rampa de salida, aunque como vía para obtener un traspaso a un club de Primera que al final no se dio.

El Cádiz y el Girona tantearon su cesión con opción de compra obligatoria (5 millones) y de Segunda, además del gran interés del Zaragoza, hubo no menos de cinco clubs más que aspiraban a su cesión, pero la idea del Villarreal fue que no iba a cederlo a la categoría de plata y que para eso se quedaba en el filial, que juega en la misma división. Ahora, en enero y sin que el jugador pueda subir, ya que no es sub-23 y si lo hace ya no podría volver a jugar con el B, la visión del club levantino puede cambiar. En el primer equipo del submarino están Pedraza y Alberto Moreno como laterales y Carlos Romero es el que ha subido del filial en estos primeros partidos si Quique Setién y ahora Pacheta lo han necesitado. En junio además regresa Mojica, cedido a Osasuna sin opción de compra este curso. Con Tasende lesionado, Abraham del Moral, un central zurdo, ha sido el elegido por Miguel Álvarez para ocupar el flanco zurdo cuando no ha podido contar con Romero.

Las cualidades

Tasende, hermano del también lateral izquierdo Angeliño, ahora en el Galatasaray cedido por el Leipzig, hizo una magnífica temporada en la categoría de plata el año pasado, con 38 partidos, 33 en el once en el curso pasado, y tres goles, uno ellos espléndido en La Romareda, y una asistencia.

Es un lateral profundo, que va muy bien en la parcela ofensiva y que también tiene buenos conceptos defensivos. Con el primer equipo solo ha jugado en Copa ante el Victoria en primera ronda de la 21-22. La posibilidad de su llegada a La Romareda pasaría por una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso para que el Villarreal viera claro un ingreso por el jugador y lógicamente el Zaragoza tendría que anda bien posicionado en la tabla para ello.

Tasende es pues el jugador que más gusta para el puesto, pero su cesión no es nada fácil y el Zaragoza ya tuvo que renunciar a ella en mayo, cuando el Villarreal se cerró en banda. Antes, Cordero había tenido en el radar a Pablo Pérez, que al final se fue traspasado desde el Sevilla a la cantera del Atlético y ahora es titular en el filial colchonero, y tras no consumarse la opción de Tasende trabajó la vía de Cristian Gutiérrez, con una oferta de 300.000 euros más objetivos que el Málaga descartó y que se marchó al Eibar por algo más de medio millón fijo. Lecoeuche, que no tenía la experiencia en Segunda de Tasende y Cristian, aunque sí mucho más recorrido en Francia, fue el elegido tras no renovar con el Valenciennes y fichó por dos años con otro opcional.

Con Nieto no se fijan plazos, pero se asume que no estará antes de seis meses aunque la operación fue bien y Lecoeuche ha dejado hasta el momento más sombras físicas que otra cosa

Hasta ahora, Escribá ha apostado por Fran Gámez primero y ante el Racing y por Borge después en Ferrol para el lateral zurdo, pero ninguna de las dos vías ha convencido de pleno, aunque algo más la del canterano, que tiene números para repetir ante el Mirandés, donde Lecoeuche en el mejor de los casos irá citado, aunque no se forzará su regreso, que podría llegar en Andorra el jueves próximo. El francés sufrió una fascitis plantar que le privó de mayor parte de la pretemporada y se lesionó a mediados de septiembre en un entrenamiento con una rotura en el aductor largo de la pierna izquierda, que le ha dejado fuera ante el Racing y en Ferrol.

Hasta el momento, el lateral galo, que debutó en Cartagena tras lesionarse Nieto ese día, ha dejado más sombras físicas que otra cosa, pero en todo caso es la única baza que tiene Escribá específica para ese puesto hasta enero. Eso sí, de Lecoeuche convencen más sus prestaciones ofensivas que las defensivas.

Nieto fue operado el pasado viernes de una avulsión del tendón proximal de su musculatura isquiotibial derecha por el doctor Lempainen, uno de los mejores especialistas del mundo en este tipo de lesiones. La intervención fue sin complicaciones, pero su lesión es grave y no se quiere ni fijar plazos para su vuelta. Se asume que no serán menos de seis meses, aunque la seguridad que volverá a plenitud es absoluta, pero tiene difícil disputarminutos en esta temporada. Nieto, renovado en junio hasta 2025, se había hecho fijo para Escribá en la segunda vuelta de la temporada pasada y empezó este curso a gran nivel, por lo que el Zaragoza está notando mucho su ausencia.