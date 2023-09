Cristian Álvarez vivirá el próximo 7 de octubre un día inolvidable que recordará toda su vida. El portero del Real Zaragoza será nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad en un emotivo acto que coincidirá con el pregón de las Fiestas del Pilar. Desde su llegada a la capital aragonesa en 2017, el argentino se ha convertido en un símbolo del zaragocismo gracias a sus soberbias actuaciones bajo palos convirtiéndose incluso esta temporada en el capitán del equipo tras la salida de Alberto Zapater.

Cristian Álvarez, nacido en Rosario (Argentina) hace 37 años, ha querido mandar un mensaje a todos los zaragozanos sobre lo que significa para él convertirse en Hijo Adoptivo de Zaragoza. "Es difícil poner en palabras las emociones que me generó cuando me enteré de la noticia, cuando vi que todo se materializaba. Quiero aprovechar este mensaje para retribuir de una manera, aunque no sea grande, por haber recibido esta distinción que es tan importante para la ciudad".

El guardameta se ha mostrado también muy emocionado en el vídeo publicado en redes sociales por el Real Zaragoza. "Me siento profundamente agradecido y orgulloso y me va a dar un plus para seguir tomando responsabilidad, para seguir entendiendo cada día lo que representa defender el escudo del Real Zaragoza, defender a la ciudad, lo que significan sus valores y su idiosincrasia".

Ya por último, Cristian ha lanzado un bonito mensaje a todos los ciudadanos de Zaragoza, a la que considera su casa."Quiero agradecer a toda la ciudad y a todos los aficionados del Real Zaragoza el hecho de sentirme cada día desde que pisé la ciudad como uno más. Y eso siendo uno de tan lejos es muy importante".