Un inicio repleto de victorias, hasta cinco seguidas, convierte la primera derrota en un traspié doloroso y eso vivió el Real Zaragoza en Ferrol, con la sensación de que el equipo ha bajado su nivel en los últimos tiempos, también en el duelo anterior con empate en casa ante el Racing de Santander, pero Escribá se blinda y no quiere negatividad. “Una lectura catastrofista no va conmigo, porque no es real y no creo en ella. Si nosotros tras 16 puntos de 21 la hacemos, qué harán los demás que van por detrás”, afirmó, para hablar de la situación del equipo desde una visión más positiva.

“Cuando en la séptima jornada estamos los primeros es porque hemos hecho cosas bien. El que vea todo negro…. No quiero pesimistas cerca, gente que ve todo oscuro, yo soy muy optimista. No quiero rodearme de cenizos, de los que vean todo oscuro, yo veo claridad, aunque por el camino asumo los errores de todos, empezando por mí y los jugadores”, añadió el técnico, que sí reconoció el bajón ofensivo del equipo en los últimos partidos, algo en lo que se ha trabajado en esta semana, pero aseguró que no ve necesario un cambio de sistema para afrontar el partido ante el Mirandés. “No veo una dinámica o un juego para decir que hay que cambiar un montón de cosas”.

"El cuerpo técnico no es resultadista, aunque entendemos que el fútbol está montado en torno al resultado. No me sirve de nada ese tipo de crítica que no es constructiva y además siempre hay gente que te está esperando"

Así, tras caer en Ferrol la idea no ha cambiado. “Nosotros siempre hacemos autocrítica, también tras ganar. No es más ni menos que en cualquier partido, pero el cuerpo técnico no es resultadista. Entendemos que el fútbol está montado en torno al resultado. Siempre es preferible jugar mal y ganar que otra cosa. Hemos visto algunas cosas buenas y otras malas”, advirtió Escribá, que en todo caso no ha sentido más presión en esta semana desde el exterior, porque “me aíslo del ruido, en la victoria y en la derrota. permanezco al margen del halago y la crítica. Me importa la opinión de la gente, pero en mi trabajo día a día no me sirve. Hubiese hecho lo mismo esta semana en caso de ganar”.

“No me sirve de nada ese tipo de crítica que no es constructiva y además siempre hay gente que te está esperando, por eso me da igual. Por la calle la afición me ha trasladado la decepción de la derrota, pero mucho ánimo con la frase de que ‘no pasa nada y que vamos a por el siguiente’. Eso es lo que cree la mayoría de la gente y lo que cree este vestuario”, afirmó.

“Bakis está bien, cualquier jugador si no le están saliendo las cosas siempre estará más afectado y a nivel numérico no le están saliendo. Es un hombre maduro y con experiencia, tenemos mucha confianza todos en él. A nivel personal no me preocupa"

En esa positividad también se encuadra la confianza en sus jugadores, empezando por Bakis, que llega a la octava jornada sin haber estrenado su casillero de goles. “Él está bien, cualquier jugador si no le están saliendo las cosas siempre estará más afectado y a nivel numérico no le están saliendo. Es un hombre maduro y con experiencia, tenemos mucha confianza todos en él. A nivel personal no me preocupa la situación de Sinan, ni de ninguno, porque al grupo lo veo bien”. Con todo, ante el Mirandés el domingo se atisban cambios importantes en el once y Bakis puede ser suplente por primera vez.

El cambio de sistema

Escribá ya ha dejado claro en muchas ocasiones que prefiere que su Zaragoza juegue con dos delanteros y que el casi intocable 4-4-2, ya sea en rombo como al principio de Liga o el más lineal ahora, es su esquema, algo que no se plantea por ahora cambiar: “Tanto como para el cambio de sistema no veo la situación, lo que no quiere decir que vayamos siempre a jugar a lo mismo, no lo hicimos el año pasado y tampoco ahora. No creo que haya un problema con el sistema ni con los jugadores. Si hay que cambiar estamos atentos a eso, pero si se analiza la pretemporada y el inicio de la Liga hay muchas más cosas positivas que negativas”, indicó sobre la forma de jugar de un Zaragoza que ha bajado sus prestaciones ofensivas: “Hemos trabajado sobre eso, es cierto, ya que se ha producido menos en ataque. Debemos tener más soluciones ofensivas en campo rival, más agresividad ofensiva para llegar a tres cuartos, con Bermejo, Valera, Vallejo... y tener la sensación de que va a pasar algo. Eso no pasó el otro día”.

El Zaragoza afronta una semana de tres partidos, el primero este domingo ante el Mirandés en La Romareda, el jueves en el Principado de Andorra y el siguiente domingo de nuevo en casa ante el Alcorcón. “La primera alineación no está condicionada por nada, pero sí los siguientes partidos, por el rival del jueves, el Andorra, que juega claramente a dominar, con mucha posesión, y respecto a Alcorcón será más importante la gestión del grupo y ver cómo salimos del partido de fuera de casa porque en 48 horas estaremos jugando”, dijo el entrenador valenciano, que puso el acento en el primer enemigo, ya que el Mirandés “debería tener más puntos de los que sumó. Tiene un equipo interesante, son muy jóvenes y dinámicos. Son peligrosos, ha encajado goles pero también ha marcado muchos. Va a ser muy difícil”.

No hacer más grande la bola

Así, la victoria tras el tropiezo de Ferrol se hace más vital, porque “si con la dinámica tan buena que llevábamos una derrota genera tanta polémica y críticas hay que conseguir la victoria cuando antes para que no se haga la bola más grande”, sentenció, esperando el apoyo de la grada, que “sé que el domingo van a estar con nosotros. Con independencia a las críticas que haya habido, la gente está con el equipo y los necesitamos porque somos muy fuertes en casa y el partido es muy difícil”.

"Toni Moya posee mucha calidad y es muy completo, con un gran golpeo y llegada. Le hemos dicho a él, y a los otros medios, que dividan más, que no vengan tan abajo a recibir sino que estén en zonas más calientes. Es un jugador muy importante y, si ha sido criticado, hay un error ahí”

Por último, Escribá habló de Toni Moya, que ha sido titular en 6 de las 7 jornadas y es uno de sus jugadores de mayor confianza, algo que ratificó. “Posee mucha calidad y es muy completo, con un gran golpeo y llegada. Le hemos dicho a él , y a los otros medios, que dividan más, que no vengan tan abajo a recibir sino que estén en zonas más calientes. Es un jugador muy importante y, si ha sido criticado, hay un error ahí”, concluyó.