Víctor Mollejo fue la mala noticia este viernes en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, ya que se retiró en el calentamiento al persistir el dolor en la cadera por un golpe tras un encontronazo que tuvo en la parte final del entrenamiento del jueves. Este sábado se probará y de momento es duda, como también lo es Fran Gámez, ya que persisten sus molestias, una pequeña contractura que desveló Escribá, que ya le impidieron entrenarse el jueves con el resto y que le han dejado al margen en el gimnasio también este viernes. Mientras, Lecoeuche completó su primera sesión y el técnico lo ve apto, aunque en principio solo irá convocado ante el Mirandés y no se le forzará en el once.

Mollejo empezó el calentamiento con sus compañeros, pero solo tardó cinco minutos en ver que la molestia persistía y, tras hablar con Generelo y Escribá,no se ejercitó en la sesión del equipo, a la espera de que en el último entrenamiento las sensaciones sean mejores. Mientras, Gámez hizo trabajo en el gimnasio. "Fran arrastra una pequeña molestia, es un jugador importante que ha jugado muchos minutos. En la situación que estamos lógicamente siempre piensas que merece la pena parar un poco. Vamos a ver la evolución, tiene una pequeña contractura y a ver si queda en nada y puede participar". Se esperará al entrenamiento del sábado, a que lo pueda completar, como se confía, pero en principio y tras no haber entrenado dos días con el grupo es más que factible que Escribá no arriesgará con él y Luna apunta a titular en el flanco derecho.

Mientras, Lecoeuche ha dado este viernes un paso más y ha completado el trabajo tras dos días en los que hizo parte de la sesión con el grupo, aunque el jueves ya casi toda. El lateral galo, tras una pretemporada prácticamente al margen por una fascitis plantar, se lesionó con una rotura en el aductor largo el pasado 13 de septiembre y ha sido baja contra el Racing y en Ferrol. "En estos momentos está disponible, le hemos gestionado los entrenamientos a nivel de no completarlos todos. Está en condiciones y físicamente está bien, pero puedes pensar que un partido se le hace largo. Si está sano es una opción buena para nosotros, aunque es lógico que esta semana con tres partidos no juegue en los tres", afirmó Escribá. La idea es que tenga minutos ante el Andorra el jueves y contra el Alcorcón el próximo domingo, pero antes, frente al Mirandés, que este disponible y en la lista, pero que no se arriesgue con su presencia en el césped.

Francho y Nieto, bajas

En la sesión no estuvieron Francho, al que no se espera hasta mediados de noviembre por su lesion en el isquiotibial izquierdo, y Nieto, que fue operado el pasado viernes y estará no menos de seis meses de baja. Por su parte, Borge, Juan Sebastián y Vaquero se ejercitaron de nuevo con el grupo y seguirán en la lista, con el primero con muchos números de volver a jugar de lateral izquierdo.