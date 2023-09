El Real Zaragoza ha completado esta mañana de sábado la última sesión antes de medirse este domingo en La Romareda al Mirandés (18.30 horas) y Fran Gámez ha confirmado que no estará ante el cuadro jabato tras no entrenarse por tercer día consecutivo al margen del grupo por una leve contractura muscular que sufre y que convierte el objetivo en que pueda llegar al partido ante el Andorra el jueves. Marcos Luna será su sustituto en el flanco derecho en un once en el que se esperan varias novedades con respecto al que perdió en Ferrol.

Mollejo es duda por un golpe y Gámez sigue al margen Una de ellas puede ser Mollejo, que este sábado se ha ejercitado sin ninguna molestia del doloroso golpe en la cadera que sufrió el jueves y que le hizo trabajar al margen el viernes. El atacante toledano se ha probado y estará disponible para el partido ante el Mirandés, donde no participarán los lesionados Francho, al que no se espera hasta bien entrado noviembre por su lesión musclar en el bíceps femoral izquierdo, y Nieto, al que le quedan unos seis meses de baja tras la operación que se le realizó el viernes 22 de septiembre por su avulsión en la musculatura isquiotibial derecha. El lateral, con muletas, ha estado presenciando el entrenamiento en La Romareda. En la sesión, completada por segundo día consecutivo por Lecoeuche, han vuelto a participar Juan Sebastián, Vaquero y Borge, del Aragón, que estarán en la lista que este domingo dé Fran Escribá tras la sesión de activación a mediodía en La Romareda. Borge, de hecho, tiene muchas opciones de repetir en el lateral zurdo como en Ferrol porque parece seguro que el técnico no arriesgue con Lecoeuche, que solo ha completado dos sesiones con el grupo tras la lesión en el aductor que sufrió el 13 de septiembre y teniendo en cuenta que la próxima semana el Zaragoza juega con el Andorra el jueves y recibe al Alcorcón el domingo.