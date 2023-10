Suma el Real Zaragoza tres partidos sin ganar, un punto de nueve y dos derrotas consecutivas y sin marcar en ambas y con un evidente descenso de la producción ofensiva. Son síntomas claros de un atasco tras un gran inicio con cinco triunfos seguidos y, de momento, el equipo ya se ha bajado del tren del ascenso directo, pero Fran Escribá mantiene la calma, sin notar una presión mayor o una urgencia por cortar ese mal momento. O, al menos, eso asegura. “En absoluto hay esa exigencia mayor. Compartimos la decepción después de un mal resultado, pero sabemos que eso es la competición, no hacemos una lectura más allá de esto. No es un tema de decir estamos mal y antes muy bien”, indicó el entrenador, que justifica en parte el descenso de la producción ofensiva en las bajas en los laterales y la ausencia de Francho y que explica que el hecho de jugar con dos arietes no es algo inamovible, si bien mantiene la idea de que es la apuesta que más réditos puede dar en ataque.

“Esto es la competición. Tuvimos muy buenos resultados, ahora han venido dos malos y eso es parte de la competición. Nos decepciona porque queremos ganar, pero no hacemos más lecturas, porque no entran ese tipo de lecturas. Con 11 estoy convencido de que habríamos ganado al Mirandés y la lectura sería distinta, aunque para nosotros no cambiaría”, prosiguió el entrenador valenciano, que quiere mantener la calma de puertas afuera tras el bajón en los resultados, con la idea de que este jueves ante el Andorra llegue una victoria que frene este principio de crisis. “Los jugadores y nosotros nos tomamos la situación con naturalidad. Cuando uno lleva tanto tiempo jugando o entrenando que sabe que esto es algo que se da y que ocurra lo que ocurra hay que entrenar fuerte y eso es lo que han hecho”.

"Azón y Lecoeuche están perfectos" Escribá aseguró que Azón y Lecoeuche están bien de las leves sobrecargas que sufrieron ante el Mirandés. "En ambos casos afortunadamente solo era fatiga y están perfectos. Quentin tuvo una sobrecarga porque era su primer partido y tuvo muchos minutos con mucho esfuerzo al estar con diez. Afortunadamente solo era cansancio. En el caso de Iván es lo mismo", explicó el entrenador del Zaragoza, que también podrá contar con Fran Gámez, baja ante el cuadro jabato por una contractura leve y que estos días se ha ejercitado con total normalidad. Mientras, Enrich no jugará al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión y siguen fuera del equipo por sus lesiones Nieto y Francho.

Al final, el entrenador mantiene el discurso optimista que le dan los mimbres que tiene en la plantilla y sigue convencido de que el equipo permanecerá en esos lugares de privilegio que suponen el retorno a Primera. “Miro el medio y largo plazo. Ya dije que vamos a hacer una buena temporada y estoy convencido de que vamos a estar ahí. Por el camino van a venir muy buenas rachas de nuevo y también malas como esta. Esta competición es así y más allá de eso no estoy preocupado. Estoy convencido de que el equipo va a estar donde tiene que estar”, espetó, reconociendo el bajón en ataque, con solo 5 remates a puerta en los dos últimos encuentros, aunque en conjunto el Zaragoza es el 15º en el ranking de remates desde que empezó la Liga, un mal dato.

"Es evidente el descenso en la producción arriba. Hemos tenido bajas de laterales muy ofensivos y por dentro se nos ha notado la ausencia del ritmo de Francho. Intentaremos mejorar con las armas que tenemos"

“Es algo evidente ese descenso. Hemos tenido bajas de laterales muy ofensivos, como Nieto y, en el último partido, Fran (Gámez), que es el más ofensivo que tenemos. Quentin (Lecoeuche) es un jugador muy ofensivo y en cuanto coja ritmo va a dar ese nivel que tiene y nos mejorará. En el Zaragoza el trabajo de los laterales en ataque es muy importante porque nuestros interiores muchas veces van por dentro. Somos un equipo que ataca con mucha gente pero ahora estamos atacando con cuatro. Además, por dentro se nos ha notado la ausencia del ritmo de Francho. Se nos han juntado tres o cuatro cosas que han hecho que haya bajado la producción ofensiva, algo que intentaremos mejorar con las armas que tenemos”, explicó el entrenador zaragocista, convencido también de que habrá rotaciones tras jugar mañana en Andorra y recibir al Alcorcón el domingo. "Para estos dos partidos va a haberlas. Nuestro rival del domingo jugó ayer y va a tener cinco días para preparar el partido. Nosotros tendremos que rotar gente, es evidente. Haremos el once que creamos mejor para el duelo ante el Andorra y en función de cómo veamos a la gente, sabiendo que hay algunos que tendrán que repetir y cuidaremos a los que haya que cuidar”.

"No dije que jugar con dos arriba fuera algo inamovible, pero sí que creo que somos mejor equipo o más peligrosos. Nosotros hemos jugado con 4-2-3-1 y con Maikel Mesa en ese puesto, acabé satisfecho en la segunda parte ante el Mirandés con 9 y con ese 4-3-2, en su día jugamos con rombo y también con tres por dentro. No somos tan inamovibles"

Además, ratificó su idea de jugar con dos delanteros, aunque "no dije que fuera algo inamovible, pero sí que creo que somos mejor equipo o más peligrosos jugando con dos arriba. Nosotros hemos jugado con 4-2-3-1 y con Maikel Mesa en ese puesto, acabé satisfecho en la segunda parte ante el Mirandés con 9 y con ese 4-3-2, en su día jugamos con rombo y también con tres por dentro. No somos tan inamovibles. Lo que nunca hemos hecho, lo que no quiere decir que no lo hagamos, es jugar con tres centrales", afirmó.

Este jueves les espera un Andorra que “tiene una forma de jugar muy clara, de balón y posesión. No queremos jugar solo al contraataque, pero ante este rival habrá momentos que lo tendremos que hacer, aunque como más incómodos se sienten es si logras quitarles el balón”, explicó Escribá, que cuenta en su plantilla con tres jugadores que estuvieron a las órdenes de Eder Sarabia en el Andorra la temporada pasada, Bakis, Marc Aguado y Valera: “Te viene siempre bien contar jugadores que conocen bien a un entrenador y su forma de jugar”.

"Lo de Bakis no fue pensando en darle descanso, sino que creímos que el partido no era tanto para él y después con la expulsión Enrich tampoco se puso. Y no creo que haya que darle más importancia al hecho de que Marc Aguado no haya jugado dos partidos.Yo estoy muy contento con él y va a ser importante durante toda la temporada”.

Dos de ellos, Bakis y Marc Aguado, fueron suplentes ante el Mirandés y el centrocampista ya lo había sido en Ferrol, aunque los dos apuntan al once en el Principado. Sobre el delantero turco, la gran apuesta ofensiva en esta temporada, Escribá no explicó su ausencia, la primera en este curso, el domingo pasado por la acumulación de cansancio, porque “creíamos que el tipo de partido nos venía mejor con Sergi Enrich y con Iván. Luego nos condicionó la expulsión de Sergi porque Bakis en condiciones normales hubiera participado. No fue pensando en darle descanso, sino que el partido no se puso para él”, aseguró el míster, que también quitó hierro a la suplencia de Aguado, indiscutible en las seis primeras citas ligueras. “No creo que haya que darle más importancia al hecho de que Marc no haya jugado dos partidos. Jaume estuvo sin jugar, Toni fue suplente, Francho también... Si presumimos de que tenemos una mejor plantilla que el año pasado creo que eso se debe ver como algo lógico y no como señalar a un jugador. Yo estoy muy contento con Marc y para mí es muy importante y lo va a ser durante toda la temporada”.