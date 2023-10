No hubieran dudado ni un instante Gerard Piqué, Jaume Nogués, su mano derecha y director deportivo, y Eder Sarabia en el deseo de seguir contando con Bakis, Varela y Marc Aguado, a los que tanto añoran en el Principado y que este jueves regresan con la camiseta del Real Zaragoza. Con los tres intentaron seguir contando, pero fue imposible.

«No soy de lamentarme de que un jugador u otro se haya ido o de echar de menos a ninguno», aseguró Eder Sarabia cuando se le preguntó por esas tres visitas, aunque sí habló mucho y bien después de ellas. «Ya les daremos unos mimos si les ganamos, para que después les vaya todo fenomenal», afirmó el entrenador del Andorra.

«Los pivotes en el Zaragoza reciben menos de espaldas que los nuestros, aparte de caer más a los lados y poder atacar ya en campo contrario»

Desde febrero sabía Marc Aguado que su periplo en Andorra de tres años, con 87 partidos oficiales, 67 de ellos de titular, llegaba a su fin y que Cordero y Escribá le tenían reservada plaza fija. Allí Marc se hizo un jugador de primer nivel tras salir siendo un niño y se ganó a Eder Sarabia. «Tenemos un pivote como para que juegue unos cuantos años en la selección española», dijo el entrenador al despedirse de él. El retorno de Sergi Samper, un producto de La Masia, fue la pieza para cubrir el gran vacío de Marc. «Los pivotes en el Zaragoza reciben menos de espaldas que los nuestros, aparte de caer más a los lados y poder atacar ya en campo contrario», dijo este miércoles sobre la adaptación de Aguado.

"Al final a los delanteros los medimos mucho por los goles. La presión de Zaragoza no es la misma que aquí y llevar tantos partidos y no haber hecho gol es complicado. Tampoco ha tenido ocasiones muy claras"

Bakis, con 12 goles el curso pasado, que habrían sido más de no ser por las habituales rotaciones de Sarabia, se quedó a un partido de renovar de forma automática y el Andorra intentó convencerle de que lo hiciera con un salario de 450.000 euros netos que el ariete rechazó, esperando a un Primera y estando ya convencido de venir al Zaragoza en caso de no encontrarlo. Para suplirlo, el Andorra logró la cesión del galo Scheidler, que todavía no enseñó sus argumentos con sus 1,92 metros que hicieron que el Bari pagara dos millones al Dijon por él. «Al final a los delanteros los medimos mucho por los goles. La presión de Zaragoza no es la misma que aquí y llevar tantos partidos y no haber hecho gol es complicado. Tampoco ha tenido ocasiones muy claras», dijo Sarabia sobre el turco.

«Germán con nosotros jugaba más en banda, específico por una o por otra. Allí también tiene cierta libertad de llegar por dentro. Le veo con bastante chispa»

Para sustituir a Germán Valera el Andorra pagó un millón al Málaga por Álex Calvo y obtuvo la cesión de Iker Benito desde Osasuna para ocupar el flanco diestro del ataque. Intentó el club andorrano convencer al Atlético para que Valera siguiera, tras explotar en el Principado con una temporada de mucha continuidad e importancia en los esquemas de Eder Sarabia y después de dos cesiones al Tenerife y al Sanse, pero la decisión del jugador era intentar dar el salto a la élite o, si no se daba, el Zaragoza era su destino. «Germán con nosotros jugaba más en banda, específico por una o por otra. Allí también tiene cierta libertad de llegar por dentro. Le veo con bastante chispa», dijo Eder.