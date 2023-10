Borge acababa su contrato en verano, con el anterior habría pasado a tener contrato del primer equipo de forma automática con 5 encuentros de más de 45 minutos, y Juan Carlos Cordero para el que el defensa nacido en Binéfar es un Nacho en versión zaragocista, algo que ha dicho en más de una ocasión, porque como al defensa madridista le define su polivalencia, su capacidad de jugar en los tres puestos de la zaga, de central y en los dos laterales, y cumplir en los tres, le ofreció esa continuidad. Por eso, el ejecutivo cartagenero le incluyó esa opción unilateral de tres años, hasta 2027, sobre la que deberá decidir el Zaragoza con ese año más de contrato que le renovó dentro de la plantilla que dirige Emilio Larraz.

El defensa zaragocista ya se subió a la pretemporada desde el inicio de la misma del primer equipo, fue al stage de Pinatar para entrar en las convocatorias ante el Villarreal B, el Cartagena y el Racing, donde fue Fran Gámez el que jugó en el costado izquierdo ante la baja de Lecoeuche. Su estreno liguero, tras jugar en Copa en la 19-20, llegó ante el Racing de Ferrol, donde le tocó intentar parar a Carlos Vicente, el mejor del equipo local. Completó el duelo, lo mismo que contra el Mirandés y el Andorra. En junio pasado, Ángel López, Rebollo y Guillem Naranjo tenían opciones de tres años, con el primero no se ejecutó y con los otros dos se plasmaron renovaciones nuevas, de dos años, con el ariete cedido al Sabadell y con Rebollo en el primer equipo.

Borge: "No soy consciente de lo que estoy haciendo"

"La verdad es que me siento muy bien. Esto es un sueño, llevo tres partidos y me siento muy contento de estar aquí y quiero seguir. Voy a tirar hacia delante y hasta donde se llegue, porque los que me conocen saben que voy a dar el máximo. No soy consciente de lo que estoy haciendo, pero estoy muy contento y toca seguir", aseguró Borge a los medios del club tras la victoria en Andorra, donde el papel de la afición fue básico. "La afición es una locura, siempre hay mucha gente apoyando y animando y la victoria en Andorra es también suya. Cuando estás al final del partido y los escuchas te da un plus para una carrera más. No nos los merecemos y son los mejores".