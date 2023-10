Fran Escribá confía en la mejoría del Real Zaragoza tras el bajón futbolístico de los últimos partidos, que admite, aunque esa capacidad de superar adversidades la hace el equipo desde lo alto de la tabla, segundo con 19 puntos en 9 citas y tras ganar en Andorra el jueves. “La dureza de la crítica es parte de la grandeza del club. Si estuviéramos en otro con menos repercusión, podría pensar que se pasan, pero Zaragoza siempre ha sido una afición exigente y no me parece mal. El jugador, si quiere llevar este escudo, debe saber superarlo. La crítica la entiendo y la acepto, pero no me afecta porque intentamos estar en una burbuja”, asegura el técnico, confiado en que el equipo retome la mejor versión del principio de temporada, porque ante el Alcorcón “tenemos que ser muy serios, mejorar en los 30 metros finales y en nuestro ataque posicional y ser más efectivos, porque hemos bajado en efectividad y en producción arriba” .

La previa del Real Zaragoza-Alcorcón "Lo importante, y se está dando, es que haya comunión con la gente durante los 90 minutos. El otro día nos hubiéramos ido con pitos y la gente apoyó hasta el último segundo. Este equipo se lo deja todo", añadió el entrenador zaragocista, que admite el escaso tiempo de margen entre el partido del jueves en Andorra y el de este domingo ante el Alcorcón, que ha tenido dos días más de recuperación, ya que jugó el martes, por lo que las rotaciones y los cambios en el once son obligados. "Hay gente cansada y es lógico. Antes del partido estaremos más frescos pero venir de una victoria y romper la racha de dos derrotas ayuda a llevar mejor la fatiga. Lo que está claro es que, aunque algunos vayan a repetir, vamos a tener que cambiar por ese poco tiempo de descanso." "Creo que el planteamiento en Andorra era correcto y quedé satisfecho con el rombo, porque se vio en la primera parte, ya que tapamos a un rival que acumula mucha posesión. Es un sistema que aquí, con los jugadores que hay, encaja bien. Con dos arriba creo que debemos jugar porque eso nos hace ser más ofensivos" Insiste Escribá que "desde la victoria siempre se corrige mejor y en Andorra el jugador sabe que nos equivocamos en la segunda parte", añadió el entrenador zaragocista, que acabó contentó con el funcionamiento del rombo en el Estadi Nacional: "Creo que el planteamiento era correcto y quedé satisfecho, porque se vio en la primera parte, ya que tapamos a un rival que acumula mucha posesión. Es un sistema que aquí, con los jugadores que hay, encaja bien, estoy abierto a repetir y también a jugar con otros, ya que otras veces hemos jugado con tres por dentro. Con dos arriba creo que debemos jugar porque eso nos hace ser más ofensivos", explicó el técnico. El Mirandés como aprendizaje Sobre el partido ante el Alcorcón, reconoció que "tiene parecidos con el del Mirandés", donde el Zaragoza cayó en casa el domingo pasado ante un enemigo en apuros y que se le suele dar bien La Romareda, como a los alfareros, "ya que vienen de una situación difícil y pueden parecer una víctima fácil, pero no de puertas adentro. El Alcorcón ha sumado más fuera que en casa, lo que habla de que es rápido en las contras, ganó en Valladolid y nos confundiríamos si pensáramos que va a ser fácil, aunque no lo haremos". "Estoy contento con todos, aunque es fácil decir que hay jugadores de los que esperas más rendimiento, pero no es porque no tengan más. Es cierto que algunos han bajado, pero no me preocupa, ya que volverán a jugar bien" El entrenador también admite su satisfacción con el nivel de la plantilla a pesar de los altibajos en el juego que está teniendo el Zaragoza. "Estoy contento con todos, aunque es fácil decir que hay jugadores de los que esperas más rendimiento, pero no es porque no tengan más. Es cierto que algunos han bajado, aunque no me preocupa, ya que volverán a jugar bien. Igual que hay futbolistas que habían participado poco, como Lluís (López) o Grau y sabía que iban a aportar si jugaban", afirmó el técnico zaragocista, que explicó la segunda suplencia de Bakis, esta vez en Andorra, tras no jugar ante el Mirandés: "Necesitábamos gente para jugar más a la contra y encajaban más Mollejo y Manu Vallejo o hasta Valera. No parecía el tipo de partido para que Bakis jugara de inicio. Después iba a salir y vino la lesión de Cristian… Bakis está preparado y tranquilo y entiende que a veces no sea titular, ya le tocó el año pasado en el Andorra en alguna ocasión y no han sido 8 o 10 partidos los que lleva fuera". "Estoy encantado con Borge. Cuento con él y, en principio, no va a bajar con el filial, ya que Nieto va a estar lesionado durante un tiempo. Mi idea es que siga con nosotros, porque nos ha dado un gran rendimiento" Por último, anunció que Borge, titular en los tres últimos partidos, aunque este domingo apunta a no jugar de inicio tras estar recuperados y a plenitud Lecoeuche y Fran Gámez, va a seguir de forma permanente con el primer equipo. "Estoy encantado con él. Es diestro y ha respondido en la derecha y en la izquierda. Cuento con él y, en principio, no va a bajar con el filial, ya que Nieto va a estar lesionado durante un tiempo. Mi idea es que siga con nosotros, porque nos ha dado un gran rendimiento".