Las fiestas son para disfrutarlas. Un buen rato en el que los malos rollos se quedan fuera y se impone el gozo. Uno se pone guapo por dentro y por fuera y se deja atrapar por la diversión luciendo una sonrisa de oreja a oreja hasta que el cuerpo aguante. Las fiestas, como las del Pilar, molan porque están presididas por la alegría y la juerga. Porque, como el fútbol cuando gana tu equipo, provoca una sensación de bienestar e, incluso, felicidad. El Pilar ya está aquí y toca disfrutar.

Por eso, el Zaragoza se impone acudir a la cita de este domingo con ese traje que reserva en el armario para las grandes ocasiones. El propósito es lucir bien pincho, como un pincel, ante esa gente, la suya, a la que ha dado un par de disgustos gordos últimamente. Y los propósitos de enmienda mejor llevarlos a cabo con cara de bueno y el corazón en la mano. En ello está un equipo aragonés que tiene una deuda pendiente con una Romareda a la que ofreció un espectáculo terrible la última vez que se encontraron, cuando el Mirandés sacó los colores a un Zaragoza ramplón, vulgar y soso. Todo lo contrario a lo que debe ser, sobre todo, en casa, donde se le exige, como mínimo, energía y gallardía.

Aquel sofocón aún escuece entre un zaragocismo que encontró cierto remedio en la victoria del pasado jueves en Andorra. No demasiado, en todo caso. Y es que el triunfo llegó casi de casualidad después de jugar durante 75 minutos con uno más y de que el equipo local gozara de las mejores ocasiones para marcar. La segunda parte del Zaragoza fue tan espantosa que el propio Escribá admitió, con tanta rotundidad como razón, que algo semejante no puede volver a repetirse. No cabe duda de que el fin justifica los medios y de que lo que cuenta en esta maldita categoría es ganar por encima de todo. Pero la cuestión es que lo que hizo el Zaragoza el jueves le conducirá en la inmensa mayoría de ocasiones a morder el polvo.

Así que con el zaragocismo con la mosca tras la oreja, el partido ante un Alcorcón en serios problemas se antoja como un ejercicio de redención por parte de un equipo que, eso sí, se mantiene entre los mejores. El triunfo en Andorra devolvió al Zaragoza a unas posiciones de ascenso directo que se dispone a defender con uñas y dientes porque los de detrás vienen en velocidad de crucero y el de delante, el todopoderoso Espanyol, tiene capacidad de sobra para mantener el ritmo.

Ganar al Alcorcón es una obligación, pero las visitas del cuadro alfarero se han convertido en un auténtico martirio. De hecho, se ha llevado el botín completo en sus cinco últimos partidos en La Romareda. Casi nada. El aterrador dato obliga a extremar precauciones y a escapar de cualquier exceso de optimismo del todo injustificado.

La fiesta en paz

El Zaragoza, pues, se obliga a tener la fiesta en paz y regresar a esa senda de la que se desvió hace tiempo para adentrarse en un sendero oscuro y peligroso. Para ello, Escribá volverá a tirar del rombo y de cambios en un once en el que, por primera vez en la temporada, no estará Cristian, aquejado de una microrrotura muscular. En principio, volverán Gámez y Lecoeuche a los laterales y Jair al centro de una zaga en la que, previsiblemente, seguirá Francés.

Marc apunta a mantenerse en el vértice inferior y Grau a su izquierda, pero no está claro quién estará en el otro ni en una mediapunta diseñada para Maikel Mesa pero que podría tener otro inquilino ante la acumulación de minutos del canario, que disputó todo el encuentro en el Principado hace 72 horas. Valera, un titular casi indiscutible en un equipo que no anda sobrado de su velocidad y verticalidad, tiene difícil encaje en un dibujo que exige recorrido, despliegue y mucho trabajo en los interiores.

Arriba, Bakis cuenta con numerosas opciones de recuperar el puesto, tal vez junto a Azón para ejercer de referencias ofensivas de un Zaragoza que hace tiempo que genera poco y llega menos.

Pero, más allá de nombres y sistemas, lo mollar es rescatar imagen, sensaciones y fútbol. El peligro del partido es, precisamente, fracasar en ese intento e incumplir la palabra dada de no volver a repetir afrentas pasadas. La tarea y La Romareda exigen intensidad, presión y someter al rival, que llega sin Quintillá y Dyego Souza, a base de intimidación desde el primer momento. Nada de especular. No toca. Lo que toca ahora es disfrutar y pasarlo bien. Y ganar. Arriba la fiesta.