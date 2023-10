¿Cómo afronta el Alcorcón la visita a La Romareda?

Con la necesidad de ganar, porque estamos en una situación en la que parece que todo va de culo. Nos están costando muchas cosas, la puerta a cero, aprovechar las ocasiones… y todo eso hace que estemos en esta situación, pero hay un vestuario muy sano, un equipo en el que casi todos llevamos algún tiempo en el fútbol profesional y sabemos por experiencia que aquí todo cambia muy rápido. Vamos a un campo supercomplicado ante un rival que ha empezado como un todoterreno, pero nuestra ambición y la idea de jugar como siempre intentamos son las mismas.

En el plan de viaje del Alcorcón para este curso y como recién ascendido a Segunda estaba el sufrir por la permanencia, ¿no? Tampoco les pilla de nuevas.

Eso es cierto, pero no lo es menos que empezar bien es muy importante, porque te da confianza y estabilidad y te ayuda a controlar las emociones. Nuestro presupuesto es bajo, venimos muchos jugadores del ascenso de Primera RFEF y sabíamos que nuestra pelea estaba en la salvación adaptándonos a la categoría. Ese peaje lo estamos pagando, en forma de fallos que no cometíamos o que si lo hacíamos era ante enemigos de menor nivel que no te penalizaban tanto.

Babin, Mosquera, Javi Lara, Dyego Sousa, usted… Por veteranía no es.

Bueno, creo que en ese sentido el equipo está muy equilibrado, ya que hay un buen número de jóvenes. Hay una mezcla de todo, jóvenes con hambre, jugadores que quieren resarcirse tras una mala experiencia en otros clubs y otros que llevamos años en esto y que pretendemos seguir demostrando que valemos para seguir en el fútbol profesional. Queremos revertir esto cuanto antes, porque tan cierto es que esta categoría es muy larga como que necesitamos cambiar la dinámica, ya que nos están penalizando mucho las concesiones que hacemos, porque a los rivales no les hace falta mucho para marcarnos. Que le demos tantas facilidades es algo que tenemos que cambiar ya.

¿Con quién se queda del Zaragoza?

Con Jair jugué en el Huesca y me parece un central de categoría. Coincidimos en la 16-17, aunque yo en la tercera jornada me fui por unos problemas personales al UCAM de Murcia. En este verano lo que más han reforzado es la parte ofensiva, me gusta mucho Bermejo, que es un jugador de banda de gran nivel y que se mete por dentro y también te puede salir por fuera, Azón es un delantero que lo pelea todo y no da un balón por perdido, que te parece que tiene algo menos de calidad, pero no es así, va a todas y tiene gol. Con Mollejo también me he enfrentado y sé lo que supone su espíritu de lucha.

Es un bloque fuerte, sobre todo.

Arriba el Zaragoza tiene gente muy determinante, sobre todo para salir a la contra, con habilidad y regate y defensivamente son inteligentes y saben lo que hacen. Es que encima el Zaragoza, con el nivel que tiene y con su gente, con lo que aprieta en su estadio, que ya he jugado varias veces allí... Ese plus de lo que se vive, de lo que se ve además de extra en esta temporada por la ilusión del buen comienzo, es importante. Nosotros ya ganamos en Valladolid, con un partido serio y aprovechando las que tuvimos y ese es el camino. Vamos a pelear y no regalaremos ningún resultado, seremos un enemigo duro seguro,

¿Ve el Zaragoza favorito al ascenso?

Me parece un equipo muy completo. Estará seguro entre los candidatos, no sé si ascenso directo o playoff, lo que sí estoy convencido es de que va a estar arriba, que tiene jugadores para ello. Por historia y por entidad la idea que vemos desde fuera es que habrá un año en que les tocará subir. Pero igual que pienso que el Alcorcón no va a acabar donde está ahora e irá para arriba creo que el buen comienzo del Zaragoza se tiene que coger con alfileres porque esto cambia mucho y más en una afición con esa exigencia, que cada año piensa que tiene que ascender y eso no es fácil. También yo lo pensaba el año pasado que iba a estar arriba el Zaragoza con Carcedo, que había sido mi entrenador en el Ibiza y que me parece un míster espectacular, y no se dio. El fútbol es imprevisible.

Tiene 37 años y acumula muchas temporadas de experiencia, entre Segunda B, Primera RFEF y la categoría de plata, donde suma 156 partidos. ¿Cuánta cuerda le queda?

Todo está en la cabeza y la tengo superlimpia en ese sentido, ya que me cuido mucho e intento dar el máximo cada día, sea un entrenamiento o en un partido. Si solo pensara en la edad ya no estaría hace tiempo, pero con todos los progresos que ha habido en el deporte en los últimos años, con los medios que hay, si haces las cosas bien puedes alargar mucho una carrera, aunque siempre tenga algo que ver la genética de uno. No sé si me queda un año o serán más, a veces bromeó con los compañeros de llegar a los 40, pero nunca se sabe. He tenido suerte con las lesiones en mi carrera e intentaré alargarlo, el fútbol siempre se dice que es el que te tiene echar pero a mí me está aguantando.

No ha llegado a pisar la élite…

La espina de no haber jugado ahí claro que la tengo, a quién no le gusta estar en lo más alto. He jugado en todas las categorías, desde la Primera andaluza a la Preferente en Murcia en una evolución de menos a más sin salir de una cantera en concreto, pero sí que piensas, 'joder, aunque solo hubiera sido un año disfrutar en Primera'... Sin embargo, estoy contento de seguir en el fútbol profesional y con 37 años cuando muchos compañeros han tenido que dejarlo mucho antes aunque hayan estado en la élite. Me he mantenido mucho tiempo a un nivel importante y estoy satisfecho.

Y tres ascensos a Segunda, con el Huesca, el Ibiza y el Alcorcón. No está mal.

Y es muy difícil, créame, porque cualquier ascenso lo es y más para llegar a Segunda. Y lo he logrado en equipos donde la mayoría de jugadores éramos de esa categoría, no de un nivel superior, como esta temporada tiene el Ibiza.