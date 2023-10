Lo reveló el propio Fran Escribá en la sala de prensa cuando fue preguntado por los últimos cambios, justificando la salida de Lecoeuche para que Francés ocupara el lateral izquierdo en los "problemas musculares" del lateral galo, que la semana pasada ante el Mirandés ya se tuvo que retirar en la segunda parte por una leve sobrecarga en el gemelo después de recuperarse de una lesión en el aductor que sufrió el 13 de septiembre, tres días después de jugar sus primeros minutos con el Real Zaragoza en Cartagena.

Hasta ahora Lecoeuche ha dejado sombras físicas, además de una clarividencia que va a más en su capacidad de poner buenos centros, lo que le convierte en un lateral de clara vocación ofensiva. Sin embargo, los problemas con las lesiones ya le han hecho un habitual de la enfermería. En verano se perdió la mayor parte de la pretemporada por una fascitis plantar y comenzó de suplente hasta que la lesión de Nieto en Cartagena le dio la oportunidad de estrenarse para relevar al canterano ese día.

Una rotura en el aductor largo de la pierna izquierda en un entrenamiento tres días después de su estreno le dejó algo más de dos semanas de baja, pero apuró su vuelta y Escribá, con el físico justo, le dio la plaza de titular el 1 de octubre ante el Mirandés, partido que, como se esperaba, no pudo acabar. En Andorra no jugó para no arriesgar y ante el Alcorcón volvió a no poder acabar el partido, aunque si la molestia es una sobrecarga podrá llegar al partido del sábado en Gijón, mientras que si tiene una contractura es seria duda.