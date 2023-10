Con tres puntos de nueve cerró el Real Zaragoza de Fran Escribá la única semana de tres partidos que está en el guion de esta temporada en la categoría de plata, con el Mirandés y el Alcorcón, ambos en descenso y en apuros cuando llegaban a La Romareda, logrando el triunfo ante la parroquia zaragocista y con la victoria blanquilla, con la camiseta cachirulo en el Estadi Nacional de Andorra. Una semana de tres compromisos para un equipo no habituado a ello siempre es una prueba para la profundidad de su plantilla y Escribá la resolvió con hasta 18 cambios en el once en tres citas, demasiados sin duda y que no trajeron un incremento del rendimiento. Se diría que al contrario.

Calma tensa en el Real Zaragoza Avisó el entrenador antes de comenzarla y con la derrota ante el Ferrol en A Malata como precedente que la semana iba a traer consigo rotaciones, que en el primer duelo ante el Mirandés, el domingo 1 de octubre, la gestión de los esfuerzos no iba a ser una variable importante, pero que sí lo sería en Andorra el jueves y contra el Alcorcón el pasado domingo, ya que entre esos dos partidos solo había 72 horas de diferencia y un viaje de regreso desde el Principado de por medio. Sin embargo, todos esos cambios no evitaron que en los últimos dos duelos de la semana pasada, contra andorranos y alfareros, el Zaragoza llegara con pocas prestaciones físicas. Solo Rebollo, tercer meta, y Francho y Nieto, lesionados, no fueron titulares en esa semana. Las rotaciones no cambiaron la cara: 3 puntos de 9, peores sensaciones y falta de frescura Ante el Mirandés, Escribá apostó por tres cambios de inicio. Se apresuró en el regreso de Lecoeuche después de su lesión en el aductor, tras jugar Borge de lateral zurdo en Ferrol y situó al canterano en el costado diestro con Gámez lesionado, mientras que Enrich tuvo su oportunidad por fin de inicio, para ser expulsado antes del descanso por una entrada tan involuntaria como peligrosa. También regresó Maikel Mesa, acostado a banda izquierda, donde su capacidad de aportación baja muchos enteros. Tras la derrota ante el cuadro jabato llegó el partido de Andorra y Escribá le dio una vuelta más de tuerca al nivel de los relevos, con hasta 6. Bermejo, Marc Aguado, tras dos partidos de suplente y ser fijo en el inicio de Liga, Mollejo y Lluís López, desde el inicio ambos por primera vez, Manu Vallejo y Luna se situaron en el equipo de salida, con Borge cambiado de banda y un 4-4-2 en rombo, recuperando la versión del comienzo de curso, aunque en el tramo final de ese duelo resuelto con victoria y sufrimiento en la segunda parte volvió a ese dibujo en una versión más lineal y con Valera y Maikel Mesa ocupando los costados. Ese esquema se mantuvo ante el Alcorcón, donde fueron hasta nueve los cambios, ya que además de Valera y Maikel Mesa entraron Gámez, ya recuperado de una contractura, Mouriño, Jair, Lecoeuche, Toni Moya, Azón, Bakis y el meta Poussin, por la lesión muscular de Cristian, para que solo Manu Vallejo y Grau tuvieran el privilegio de repetir presencia en el once en Andorra y ante el cuadro alfarero. Así, la semana de tres partidos se ha saldado con 21 jugadores distintos ocupando sitio en el once en al menos uno de esos encuentros, ya que solo Rebollo, tercer portero, y los lesionados Nieto y Francho no aparecieron por la alineación de inicio.