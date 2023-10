En la rueda de prensa previa al partido contra el Alcorcón, Fran Escribá se refirió a ese runrún que empezaba a circular alrededor del equipo y de algunas de sus decisiones a pesar de la victoria en Andorra. Estas fueron sus palabras: “La dureza de la crítica es parte de la grandeza de este club. Si estuviéramos en otro sitio con menos repercusión podría pensar que se pasan, pero la de Zaragoza siempre ha sido una afición exigente y no me parece mal. El jugador, si quiere llevar este escudo, debe superarlo. La crítica la entiendo y la acepto, pero no me afecta. Intentamos estar en una burbuja”.

Luego se jugó el encuentro y llegó el inesperado tropiezo contra uno de los rivales más débiles de la categoría, producto sobre todo de varios errores individuales importantes que costaron los dos goles (en los que el técnico puso el foco en sus explicaciones posteriores) y de una muy mala tarde en la suerte de la definición ante la portería contraria, amén de un arbitraje desquiciante. Después de los cinco triunfos consecutivos con los que el equipo inició la Liga y que le auparon al liderato de Segunda, las expectativas se dispararon de un modo desmesurado. Todas, las deportivas, las sociales y las emocionales. En las cinco siguientes jornadas, el Real Zaragoza se ha parado, con cuatro puntos conseguidos de quince posibles. El colchón de seguridad ha desaparecido: en la fecha corriente, el liderato cae a dos puntos de distancia, la zona de de ascenso directo a uno y el séptimo, el primero que no disputaría el playoff en estos momentos, a otro. La situación clasificatoria llegó a ser extraordinaria. Ahora es más que buena. Sin embargo, el runrún entre la masa social que empezó a gestarse hace algunas semanas alrededor del equipo y de Escribá se ha acrecentado desde la derrota del domingo. Las cosas en la ciudad son así. Así han sido siempre incluso con equipos verdaderamente históricos, así son y, previsiblemente, así seguirán siendo por cuestiones de ADN, idiosincrasia e identidad. Hay un listón invisible que saltar. Vuelta a las andadas con el gol Los impulsos emocionales alrededor del Real Zaragoza responden al mismo patrón que en cualquier club grande, a pesar de que la realidad de la SAD es la que es desde hace once años. En ese contexto, absolutamente mágico cuando las cosas van bien y más árido cuando se tuercen, es donde hay que saber cómo trabajar para aprovechar al máximo el fortísimo viento a favor en las rachas buenas y, también, ser inteligente y cauto para gestionar de manera adecuada los malos momentos como el actual. De puertas hacia dentro, el club debe guiarse por el equilibrio, el sentido común y la cordura. Los picos de euforia y los puntos bajos de preocupación se sucederán a lo largo de la temporada. El estado anímico de la masa social irá cambiando en función del número de victorias y de derrotas. El entrenador y los jugadores deben poner el foco en lo importante, que aunque lo parezca no solo son los resultados sino lo que hay detrás de ellos: al Real Zaragoza le ha faltado fútbol en las diez jornadas disputadas. Los cinco triunfos consecutivos ocultaron esa realidad, que quedó soterrada debajo de la alegría y las maravillosas celebraciones iniciales y que ha salido a la superficie posteriormente. La crítica es consustancial a este negocio, pero el reto que tiene Escribá por delante es exclusivamente deportivo: conseguir que su equipo juegue mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, también mucho mejor de lo que lo hacía cuando era líder, encontrando fórmulas y soluciones tácticas e individuales a problemas colectivos manifiestos que, primero, frenen esta caída y, luego, le acerquen de verdad y de modo sólido a las victorias. Experiencia no le falta. Si lo consigue, el runrún desaparecerá de manera inmediata. Si no, se redoblará.