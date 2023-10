Dedicó gran parte de sus respuestas en la previa del partido de este sábado ante el Sporting Fran Escribá a mandar un mensaje de tranquilidad por el momento de un Real Zaragoza que suma tres derrotas en cuatro choques y solo 4 puntos de los últimos quinte tras hacer un pleno en las primeras cinco citas. El equipo da síntomas de estar atascado y de haber perdido confianza, pero el entrenador no analiza públicamente esa visión; al contrario, dibuja un panorama menos pesimista. “Siempre pensamos en mejorar, pero no estamos más preocupados que lo que implica ganar el siguiente partido o por la decepción de la última derrota. No estamos en un momento en que veamos que las cosas van a ir mal, sino que confiamos en que van a ir bien. Es más, yo les dije que de los 32 partidos que restan ganaremos muchos más que perderemos”, aseguró el entrenador zaragocista, que confirmó la baja de Cristian Álvarez y que Poussin repetirá bajo palos, que quedó encantado de la primera parte ante el Alcorcón, que no cree que su equipo haya perdido confianza y seguridad y que volvió a repetir su absoluto convencimiento en que el Zaragoza acabará bien la temporada: “Estoy convencido de que en los últimos 10 partidos el equipo va a estar donde todos queremos que esté”, indicó, sin expresar la palabra ascenso, que es casi tabú.

Ahora, el Zaragoza, que fue líder durante seis jornadas, está en zona de playoff de ascenso. “Para ser honesto, no merecimos hacer 15 de 15 al principio y no hemos merecido el 4 de 15 ahora. Es difícil entender que se escaparan los dos partidos en casa porque generamos ocasiones y fuimos ofensivos, pero dos errores individuales condicionaron. En general el equipo merece algún punto más”, dijo sobre estas 10 jornadas que han transcurrido, con una parte inicial de seguridad y fortaleza para llegar después la caída. “Creo que no hay una pérdida de confianza y seguridad, pero es normal esa impresión y pasa en cualquier profesión o deporte. Estos dos partidos en casa, con un poco de suerte, se hubieran ganado. El equipo sigue con la misma mentalidad, los rivales son más complicados de lo que parece, pero no hemos perdido confianza o empuje”.

"El puesto de Francés va a estar entre 'Mou' y Lluís. El resultado hace ver una cosa u otra pero no soy un técnico de excesivos cambios, de normal mis onces son bastante estables”

Coincidiendo con la semana de tres partidos Escribá rotó a la plantilla y gestionó esfuerzos con 18 cambios en esas tres citas, resueltas con derrotas ante Mirandés y Alcorcón y una victoria en Andorra, pero “no soy un entrenador de muchos cambios. En Andorra jugó mucha gente menos habitual y no se me preguntó y en la derrota ante el Alcorcón sí había más titulares y se me cuestionó. El resultado hace ver una cosa u otra, pero no soy un técnico de excesivos cambios, de normal mis onces son bastante estables”, afirmó Escribá, al que las oportunidades no aprovechadas por jugadores menos habituales en esa semana con tres partidos no le condicionan, ya que “no hago esa lectura, porque un mal día lo puede tener cualquiera. No sería justo sacar conclusiones por un partido”, explicó antes de un encuentro en el que al menos hará un cambio obligado por la baja de Francés, que está con la sub-21, sin descartar para ese puesto a Mourinho, del que dijo que no estuvo afortunado ante el Alcorcón. “Va a estar entre Mou y Lluís ese puesto. Al primero le condicionó la tarjeta el otro día, pero ha rendido bien y hasta estuvo a punto de marcar”, espetó, en un mensaje mucho más conciliador con el uruguayo que el que mandó tras el duelo ante el Alcorcón. Con todo, Lluís López es claro favorito en esa pugna.

Reunión con los dos capitanes

En esa línea de quitar hierro a la situación, de no mostrar un excesivo dramatismo, también explicó la reunión de unos minutos sobre el césped con Jair y Cristian, los dos primeros capitanes, el pasado lunes. “Le pregunté a Cristian cómo se encontraba y Jair pasaba por allí y se quedó. Me hizo una lectura muy positiva, diciéndome que le había gustado el equipo en la primera parte ante el Alcorcón. Fue una charla en tono positivo y a mí me vienen bien ese tipo de lecturas de los jugadores y en este caso coincido plenamente con Cristian”, explicó el entrenador, que ensalzó varias veces ese partido ante el Alcorcón, que acabó con derrota amarga por 0-2, porque “en los 50 minutos que duró la primera parte encaramos, fuimos verticales, sacamos tiros... Fue de lo mejor que hemos hecho en esta temporada, un buen partido afeado por el resultado, y quedé muy contento, ya que el equipo retomó parte de lo que había hecho al principio de la Liga”.

Escribá espera a Cristian ante el Eibar Escribá confirmó la ausencia de Cristian Álvarez ante el Sporting tras la leve rotura fibrilar que sufrió en Andorra el 5 de octubre y que supone unas dos semanas fuera, aunque el portero hace unos días mantenía que podía llegar al choque en El Molinón, según desveló el propio entrenador. "Está bien, pero no vamos a tomar riesgos. Si fuera la jornada 40, a lo mejor, pero ahora no le da para llegar al partido en condiciones. Él pensaba desde el principio que era poca cosa y así ha sido, creo que la próxima semana podrá estar ya en condiciones", dijo el entrenador, que no puso plazos en el regreso de Francho, al que le quedan unas 3 o 4 semanas más tras la lesión muscular en la musculatura isquiotibial que sufrió el 10 de septiembre en Cartagena: "Le van a hacer estos días una prueba de control, aunque las sensaciones son buenas. Está entrenando al margen y mucho mejor".

"“Tenemos que mejorar la eficacia en el área rival, además de ser ordenados y defensivamente fuertes. El Sporting genera mucho y es una prueba de fuego importante”

Esa parte que no recuperó fue la eficacia, ya que el Zaragoza solo ha anotado un gol en los últimos cuatro choques cuando en el inicio de la competición era mucho más eficaz. “Tenemos que mejorar la eficacia en el área rival, además de ser ordenados y defensivamente fuertes. El Sporting genera mucho y es una prueba de fuego importante”, incidió el entrenador zaragocista, que elogió el nivel del equipo asturiano, sobre todo en casa, donde lleva un pleno de 4 victorias: “Ganar allí no supone una motivación extra, porque no creo en ella, ya que la tenemos que tener siempre. El rendimiento del Sporting en casa es perfecto y su afición es muy entregada. Como nos pasa a nosotros, se genera un ambiente futbolero y es un campo a donde te gusta ir. Han mejorado respecto al año pasado, tienen gente importante en ataque y equilibrio en todos los lados. Será un partido dificilísimo y vamos con la idea de ganar, aunque para hacerlo no podemos pensar solo en la puerta a cero”.

“A nivel de clasificación no le doy importancia al encuentro a medio plazo. Es importante, pero no para suponer dar un salto”

Contra ese rival y con la amenaza de salir de los puestos que dan billetes directos o indirectos llega el Zaragoza a Gijón, en un partido importante, pero no vital para Escribá, pese a que si no ganan se queden fuera de esa zona. “A nivel de clasificación no le doy importancia a medio plazo. Es importante, pero no para suponer dar un salto”, finalizó un Escribá sin salirse del guion de que lo primordial es mantener la calma. Ante todo y sobre todo.