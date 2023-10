El Real Zaragoza ha puesto rumbo a mediodía a Gijón, a donde llegará a última hora de la tarde, con una expedición con 22 jugadores para el partido de este sábado (18.30 horas) ante el Sporting en la que no están, como era lo previsto, los lesionados Cristian Álvarez, al que se espera ante el Eibar el sábado 21, Francho Serrano y Nieto, además de Francés, que está con la sub-21 para los partidos ante Uzbekistán y Kazajistán. En la lista, aunque ya estuvo ante el Alcorcón, ya que Cristian estaba lesionado también ese día, está el portero del filial Guillermo Acín para completar la nómina de tres arqueros junto a Poussin, que será titular, y Rebollo.

Además de Acín, también viajan los habituales del Aragón Borge y Vaquero, mientras que Operé, que esta semana ha entrenado la mayoría de los días con el primer equipo, no está en la lista y Escribá ha preferido llevarse solo a tres centrales puros, Jair, Lluís López y Mourinho. Los dos últimos pugnan por ser la pareja de Jair en el eje en Gjón, aunque todo apunta a que será el defensa catalán. Mientras, Escribá hará algún cambio más, que podría ser la entrada de Mollejo por ejemplo, aunque no se espera una revolución en el once con respecto a la derrota en Alcorcón.

Antes de poner rumbo a Gijón, el Zaragoza se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva en una sesión que ha empezado con media hora de vídeo y donde se han pulido los últimos detalles tácticos así como la estrategia sobre el césped en un trabajo que en directo han presenciado el director general, Raúl Sanllehí y el director deportivo, Juan Carlos Cordero.

Mientras, en el Sporting, el defensa Alex Pascunu es la principal baja, que se une a las de Álex Bamba y Zarfino, de larga duración, y que será suplida por el lateral Guille Rosas o por Insua como principal novedad, ya que el jugador rumano, que ha estado toda la semana entrenándose al margen debido a una sobrecarga muscular, no ha entrado en la convocatoria del técnico, Miguel Ángel Ramírez. La pasada semana, en la que se disputaron tres partidos, el entrenador realizó numerosas rotaciones y es previsible que este sábado vuelva a haber algún cambio más.

Ramírez fue preguntado por el Zaragoza y aseguró que "no hemos visto un cambio en su juego o en su dinámica para que se viera reflejado en el resultado. Puedes hacer lo mismo y tener distinta suerte. Va por ahí. No hemos observado grandes cambios. Juega normalmente con 4-4-2, tienen buen juego directo, son ganadores en duelos para profundidades en segundos balones. Es el mejor visitante de Segunda División".