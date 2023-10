España sub-21 no pudo pasar del empate a cero en el amistoso que disputó en Taskent ante Uzbekistán, a pesar de ser superior y contar con ocasiones claras en la segunda mitad frente a un conjunto local que dejó buena imagen en los primeros 45 minutos. Santi Denia aprovechó el partido como banco de pruebas y la mayoría de titulares salieron tras el descanso, entre ellos Francés, capitán de la Rojita y que no tuvo excesivo trabajo. En teoría estará en el once en el partido en Kazajistán del martes, con Rafa Marín, el único que jugó los 90 minutos, como su pareja en ese choque.

La sub-21 de Francés se mide a Uzbekistán Ya avisó Santi Denia en la previa de que a pesar de la diferencia de calidad que se presupone entre ambas selecciones, iba a ser un partido difícil por el rodaje con el que llegaba un conjunto uzbeko que hace seis días certificó su tercer lugar en los Juegos Asiáticos. Un equipo formado por futbolistas sub-23 que, además, en enero se jugará una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que ya está clasificada España, disputando la Copa Asiática en Catar. Además, el técnico local Timur Kapadze dispuso en su once inicial a ocho futbolistas del mismo equipo, el FC Olympic de Uzbekistán, que demostraron entenderse a la perfección y empezaron con más ritmo, aunque sí fue manifiesta la falta de calidad. Los locales plantearon un partido en el que fueron a presionar arriba a España, incomodando su salida de balón y logrando robar alto, pero no pudieron concretar sus minutos con balón en acciones de claro peligro. Sí lo hizo el equipo de Santi Denia, que en las botas de Gabri Veiga, con un disparo al travesaño en el minuto 17, dispuso de la mejor oportunidad de la primera parte para inaugurar un marcador. Llegó el descanso y los cambios, con diez por cada equipo, que descolocaron a los jugadores en los primeros compases. Por España salieron Aceves, Francés, Juanlu, David Torres, Javi Guerra, Iker Muñoz, Fermín López, Fran Pérez, Assane Diao y Samu Omorodion. Debutaban con la Rojita el azulgrana Fermín López y el bético Diao. Los locales avisaron con un disparo alto desde la frontal de Dimayor Kholmatov tras una pérdida de Javi Guerra en la frontal del área nada más iniciarse la segunda mitad, peligro al que España respondió rápido, con un disparo en el minuto 47 dentro del área de un Fermín López de buen estreno y otro tiro, en el 49, de Fran Pérez, de nuevo al travesaño, tras una gran conducción. No ayudó el irregular estado del césped para las ocasiones de España. Ya le pasó factura a Gabri Veiga en la primera parte y le ocurrió a Fermín López en el minuto 80 en sendos disparos, cerca del área pequeña, que salieron muy elevados por el mal bote previo de la pelota. Tuvo España en la bota derecha de Assane Diao el buscado 0-1, pero su disparo de primeras con el interior en el minuto 85 se marchó al lateral de la red. Se le resistió el gol a los de Santi Denia en una segunda parte en la que consiguieron cambiar el guion de partido y ser superiores a Uzbekistán, pero no se movió el marcador y dejan Taskent tras un 0-0 en el que todos los jugadores de campo tuvieron minutos y que sirvió al técnico para sacar conclusiones de cara al partido que cuenta de verdad en este parón de octubre, el martes 17 frente a Kazajistán (15:30 horas), correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 que se disputará en 2025.